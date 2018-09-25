В ЕР ответили на сбор 1 млн подписей против повышения пенсионного возраста

Москва, , 15:07 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — мера вынужденная и непопулярная, а потому массовое возмущение ею оказалось вполне ожидаемой реакцией в народе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов («Единая Россия»).

«Вопрос в том, что сегодня общество возбудили некоторые демагоги и болтуны. Но есть вещи, которые власть иногда должна делать вопреки — хорошие ли они, эти оценки, или плохие. От того, что мы скажем народу «халва, халва», но при этом свои обещания не выполним — во рту слаще не станет. Давайте не будем пенсии платить вообще? Тогда не миллион подписей будет, а будет революция! И тогда мы потеряем не только СССР, как потеряли, но потеряем и Россию», — заявил Вострецов.

«Можно, конечно, послушать популистов: землю — крестьянам, фабрики — рабочим, мы это проезжали. Сегодня мы видим этих же болтунов, вот только где они будут завтра, когда реальная ситуация выйдет из-под контроля и государство не сможет выполнять свои обязательства перед людьми?» — вопросил он.

Депутат признал, что экономическая ситуация в стране, действительно, непростая. Однако оппоненты часто её драматизируют — это касается и не доживающих до пенсий «предпенсионеров», и уровня жизни населения.

Несостоятелен и перенос советского опыта на сегодняшние реалии, подчеркнул депутат: в настоящее время от места проживания «пенсии более-менее выровнены» и выплачиваются пособия работающим пенсионерам, хотя «в Советском Союзе многим пенсионерам, кто оставался работать, не платили».

«Можно сколько угодно говорить, что до пенсии никто не доживает — но если бы не доживали, то не было бы 46 млн пенсионеров сегодня в России. Ещё 70 лет назад у меня дед с бабкой в землянке жили и лебедой питались. Сегодня ситуация непростая, но она не такая катастрофичная, как пытаются её представить. И играть на чувствах людей, хотят ли они жить лучше — конечно, хотят! Кто-то хочет, чтобы хотя бы на полгода увеличили пенсионный возраст? Конечно, не хочет. Но те нагрузки, которые испытывали наши деды, родители — они сопоставимы с сегодняшними, а уровень жизни сейчас гораздо выше, чем было в Советском Союзе», — указал он.

«Под популистским лозунгом можно собрать и миллион, и два, и три миллиона подписей. Но у нас 140 млн человек. И все эти 140 млн не хотят повышения пенсионного возраста. Никто не хотел бы повышения, и я не хочу. Но от того, что сегодня люди у власти вынуждены принимать непопулярные решения — кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Но такова судьба. И сегодня звёздный час у этих популистов. Но главное, чтобы этот звёздный час не перешёл свои рамки, как на Майдане — и тогда вместо пенсий они вообще получат шиш», — заключил депутат.

Напомним, что 25 сентября в Администрацию президента России был передан 1 млн подписей жителей страны против повышения пенсионного возраста. Сбор подписей был организован по инициативе организации «Суть времени».

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