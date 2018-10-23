Вторник, 23 Октября 2018 года
15:33:55 МСК

Оптимизация в детсадах Урала: «Будут проблемы покруче, чем в Керчи»

Общество

Воспитательница детского сада челябинской Юрюзани обратилась с видеообращением к властям

Оптимизация в детсадах Урала: «Будут проблемы покруче, чем в Керчи»
Макс Либерманн. Детский сад. 1880

Юрюзань, Челябинская область, 23 октября 2018, 14:11 — REGNUM  В челябинском городе Юрюзани разгорается скандал. В детских садах сократили ставки сторожей, сообщают педагогические работники.

Одна из педагогов, Ирина Серегина, обратилась с видеообращением к властям. Женщина отмечает, что педагогическим работникам приходится приходить на работу раньше, а уходить — позже, чтобы открыть и закрыть все замки. При этом в ночное время детсады практически доступны для проникновения посторонних лиц. Женщина опасается, что сокращение ставок сторожей может привести к самым печальным последствиям.

«Будут проблемы покруче, чем в Крыму», — встревоженно предполагает воспитательница.

Слова педагога вызвали широкий общественный резонанс. К делу подключился челябинский министр образования Александр Кузнецов, который выехал на место. Также дело находится на личном контроле губернатора Бориса Дубровского.

«По моему мнению, ликвидация ставок сторожей, устранение в детских садах ставок сторожей противоречит логике своевременного реагирования. Допущенные ошибки должны быть исправлены», — заявил Борис Дубровский.

Также он выразил Ирине Серегиной благодарность за то, что она не побоялась публично заявить об этих нарушениях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Материальная база образовательных учреждений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить