Петр Акопов
Обозреватель РИА «Новости»
Последние публикации
Нехорошая тенденция. Когда дураки, подлецы и карьеристы защищают бойцов СВО
В забайкальском Уссурийске повздорили два местных жителя — один из них припарковался на месте для инвалидов, а второй, как раз инвалид, сделал ему замечание, мол, нет у тебя на это никакого права. Первый в ответ пообещал оторвать ему вторую ногу. Нехорошо обижать инвалидов, тем более угрожать им...
12 марта 2024
Можно ли сделать целомудрие национальной идеей
Один из главных мифов либерального мировоззрения состоит в том, что в тоталитарном обществе государство контролирует всё, включая семейную жизнь и сексуальные отношения. Поэтому неудивительно, что одна из новостей с проходившего в Москве седьмого Международного Гиппократовского медицинского форума...
5 марта 2024
Парадокс «малого народа». Как вернуть на Родину «борцов с фашизмом»
Алену Бойко-Полякевич, выгнавшую на днях бойца СВО из своего люберецкого кафе, оштрафовали на 45 тысяч — по статье о дискредитации российской армии. Не за выдворение бойца, который, по ее словам, «вел себя как чмо», а за то, как она написала об этом в соцсетях — «бомжей я уже выгоняла, теперь и...
27 февраля 2024
В чем причины крестопада в России
В России наблюдается новое явление — крестопад. Это не природное явление, а дело рук человеческих — с храмов убирают кресты. Нет, не так, как век назад при большевистской борьбе с Церковью, когда храмы вначале лишали крестов и закрывали, а потом часто и сносили. Сейчас кресты убирают с изображений...
22 февраля 2024
Лучший способ вернуть прах Петра Столыпина в Россию
Чем ответила Украина на исторический урок Путина в интервью Карлсону? Особенно на ту его часть, где говорилось о том, что попытки разорвать связь единого народа обречены потому, что не удастся разорвать единую душу. Лучшим ответом нужно признать интервью директора музея-заповедника «Киево-Печерская...
14 февраля 2024
Зачем России нужен Карлсон
Такер Карлсон прилетел в Россию для интервью с Владимиром Путиным — вы уже наверняка слышали эту новость. Американская телезвезда, выгнанная в прошлом году с телеканала «Фокс», стойкий сторонник Трампа, жесткий критик Байдена и американской политики на Украине будет говорить с президентом России —...
6 февраля 2024
Путинское сбережение народа подтверждает статистика за четверть века
На президентских выборах в России не решается вопрос власти — потому что Владимира Путина поддерживает абсолютное большинство наших граждан. Эту реальность нельзя не признать, но можно найти ей разные объяснения. В том числе и такие, которые поставят под сомнение само качество этой поддержки —...
23 января 2024
Битва добра против ненависти. Как мы изменились после февраля 22-го
Русские добры, терпеливы, сплочены и великодушны — так охарактеризовали себя мы сами в одном из недавних опросов, который проводил Институт конфликтологии и анализа России (ИКАР) совместно с социологической компанией Info Sapiens. Это не самолюбование или гордыня — это как раз те ценности и скрепы...
16 января 2024
Что общего между «голой» вечеринкой и аварией в Подольске
Вот такое письмо пришло мне через одну из соцсетей: «Петр, здравствуйте! Я журналист проекта …Сейчас готовим заметку про реакцию госСМИ на «голую» вечеринку и замерзающих людей в Подмосковье. Увидели, что вы аж две колонки написали про Ивлееву, а про коммунальный коллапс — ноль. Почему? Правильно...
9 января 2024
Голые и несмешные. Что общего у российских философов и звезд шоу-бизнеса
О существовании Института философии РАН в нашей стране знает на порядок меньше людей, чем о визите Киркорова на «голую вечеринку» Ивлеевой, что совершенно неудивительно. Где массовая культура и где академическая наука? Но увольнение (точнее непродление контракта) сотрудника Института философии...
26 декабря 2023
Россия не будет помогать Чхартишвили запретом книг Акунина
Борис Акунин (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) возмутился тем, что в России его внесли в список террористов-экстремистов и завели уголовное дело по статьям об оправдании терроризма и распространении клеветы на...
19 декабря 2023
Катастрофа мирового масштаба. Израиль втягивает США в большую войну
Владимир Путин назвал происходящее в Газе катастрофой, но при всей бесчеловечности уже происходящего ситуация может стать намного хуже. Огонь давно уже вышел за пределы Газы. Израиль проводит зачистки в Западном секторе реки Иордан, где уже многие сотни людей убиты и тысячи арестованы, и ведет...
16 декабря 2023
Новый источник силы Путина
Отклики на президентскую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией, сводятся к двум основным пунктам. Дескать, Путин был уверен и спокоен и не сделал никаких конфронтационных заявлений в сторону Запада. Видят даже чуть ли не некий примирительный сигнал — вот Путин же сказал, что мы готовы...
14 декабря 2023
Не время для двусмысленности. Уроки дела Кагарлицкого*
Где грань между поддержкой и оправданием терроризма и оппозиционными взглядами? В интересах народа, чтобы власть боролась с террором и экстремизмом. Но в интересах народа — и защита государством свободы слова и инакомыслия. Сочетать две эти задачи сложно, особенно в военное время, когда диверсии...
12 декабря 2023
Служение Путина России продолжается
8 декабря, в пятницу, в ходе церемонии вручения наград в Кремле Артём Жога обратился к президенту с просьбой принять участие в президентских выборах. Глава государства ответил, что выдвинет свою кандидатуру. Последний раз интрига с выдвижением Владимира Путина в президенты имела место в 2011 году —...
8 декабря 2023
Дайте слово пацанам. Три категории «запретителей» нашумевшего сериала
«Слово пацана» уже стал самым популярным отечественным сериалом — и не только этого года. Рейтинги зашкаливают за 9 из 10, и есть все признаки того, что кино станет культовым: отдельные сцены размещают в соцсетях, саундтрек задает тренды в молодежном тик-токе… И еще один признак культовости —...
5 декабря 2023
Слишком старый Генри: «эпоха Киссинджера» ушла не сегодня, а гораздо раньше
Умер очень старый Генри — самый известный американский «дипломат», ну или «рептилоид из мирового правительства». Кому как угодно. Факт в том, что Киссинджер был геополитиком. Мастером геополитической борьбы? Конечно! Вот только мастером, дожившим до поражения. Не в своих партиях? Ну это как...
30 ноября 2023
«Без русских нет России». О чём говорил Путин на Всемирном русском соборе
В своём выступлении на Всемирном русском народном соборе Владимир Путин впервые употребил термин, который раньше, в советские годы, встречался часто — но использовался только для оценки событий в других странах: национально-освободительная борьба. А президент применил его в отношении России: «Наша...
29 ноября 2023
К чему ведет сравнение жизненных ценностей мигрантов и москвичей
Чему москвичи должны научится у мигрантов? На первый взгляд, странная постановка вопроса… Зачем вообще столичным жителям учиться у среднеазиатских гастарбайтеров (а именно они составляют большинство трудовых мигрантов)? Они могут их терпеть или не любить, возмущаться нашествием или смириться, но...
28 ноября 2023
Зачем Путину многодетная Россия
В России набирает обороты кампания стимулирования роста рождаемости — в этом убеждены уже практически все критически настроенные граждане. Меры по ограничению абортов (запрет на их проведение в частных клиниках), намерение Минюста запретить «международное общественное движение ЛГБТ», призывы не...
22 ноября 2023