Геворг Мирзаян
Автор
Российский политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ
Последние публикации
Три варианта. Как гарантировать выполнение Западом мирных договоренностей
13 марта было опубликовано интервью Владимира Путина российскому журналисту Дмитрию Киселеву. В почти двухчасовом разговоре российский президент коснулся множества тем — в том числе и взаимоотношений с Западом в украинском вопросе. Американские и европейские СМИ, конечно, обратили внимание на...
14 марта 2024
Украинские террористы и западные спецслужбы хотят сорвать выборы в России
Во вторник, 12 марта, войска и диверсанты киевского режима пытались прорвать российскую границу и атаковать Белгородскую и Курскую области. Если оценивать ситуацию с военной точки зрения, атаки провалились. Танки, бронемашины и множество украинских бойцов (в массе своей — из числа российских...
13 марта 2024
Эрдоган встречался с Зеленским, но рассчитывает иметь дело совсем с другими
8 марта Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, где провёл переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом. Если подходить к оценке успеха переговоров с классической точки зрения, то его не было. Никаких серьёзных документов стороны не подписали, никакие прорывные идеи не высказали, никакого...
10 марта 2024
«Речь неудачника о чипсах». Что сказал Байден в послании Конгрессу
Президент США Джозеф Байден выступил с посланием к Конгрессу — ежегодной речью, в которой глава государства должен рассказывать стране и миру о состоянии дел в Соединенных Штатах. Собственно, дословный перевод этого послания — State of the Union, или «состояние дел в Союзе» (то есть в США) — к...
9 марта 2024
Четыре шага Пашиняна к большой войне
Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает попытки превратить страну в антироссийский и антииранский плацдарм. Пашинян последовательно разрывает связи с Россией и Евразийским экономическим союзом — с соседями, которые могут быть для Армении торговыми и иными партнерами. «Вместо этого Армения...
7 марта 2024
План по Украине и контуры нового мира. Китай протестировал Европу
Спецпредставитель главы Китая Ли Хуэй отправился в большое дипломатическое турне по странам — участницам украинского кризиса. 2 марта китайский дипломат посетил не чужую для него Москву (Ли Хуэй еще недавно был здесь послом), после чего отправился в Европу. Там он посетит штаб-квартиру Евросоюза...
7 марта 2024
Как Россия после СВО отблагодарит союзников и «отблагодарит» «союзников»
В ходе Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал много чего интересного. В том числе и о том, что он понимает под словом «союзники». Говорил он через призму отношений Москвы с одним из союзников по ОДКБ и Евразийскому союзу — Арменией. Той самой...
6 марта 2024
Время Героев. Как будет отныне формироваться российская элита
Специальная военная операция идет два года — и за эти два года российское общество прошло такой путь, который иные не проходят и за 20 лет. Отечественная война — а именно таковая сейчас и идет, по освобождению оккупированных российских территорий — поспособствовала превращению жителей страны в...
29 февраля 2024
«Поставки отпускников». Кто обслуживает сложное оружие в украинской армии
Серия военных поражений киевского режима, особенно на фоне сокращения западной помощи и ряда внутренних украинских проблем, ставит западных партнеров перед непростым выбором. Либо молча взирать на то, как Россия побеждает, либо что-то делать. И делать это надо самостоятельно, ведь Америка, скорее...
28 февраля 2024
Зависшая легитимность. Зеленский вступает в решительный бой за свой статус
Украинский закон придумали и требуют исполнять русские через внедренных предателей и агентов — примерно так Владимир Зеленский на своей последней пресс-конференции отреагировал на вопрос относительно его легитимности после 20 мая 2024 года, когда он должен сложить свои полномочия. «Это не мнение...
27 февраля 2024
Армения верит обещаниям Запада, но, кроме Москвы, защищать её некому
В ходе своего визита во Францию премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью местным СМИ, где сделал два достаточно скандальных заявления. В первом он обвинил Россию в попытках его свергнуть. «В сентябре 2023 года и в связи с событиями, которые там происходили (протесты в Ереване из-за...
24 февраля 2024
России не нужен дипломатический шведский стол
На днях президент Владимир Путин встречался с министром обороны Сергеем Шойгу. И в открытой части разговора с ним рассказал о своем видении переговоров с Соединенными Штатами по вопросам стратегической стабильности, то есть о баллистических ракетах и ядерном оружии. «Мы никогда не отказывались от...
22 февраля 2024
«Вместе до конца». Япония будет поддерживать Украину, но неискренне
Япония пытается показать, что не отстает от США и ЕС в деле поддержки киевского режима. На днях в Стране восходящего солнца прошла большая конференция, посвященная помощи и восстановлению Украины. Причем прошла на самом высшем уровне — в ее работе принимали участие премьер-министры двух стран (...
20 февраля 2024
Куда пойдут российские войска после освобождения Авдеевки
Зачистка Авдеевки еще продолжается, однако российские политики, аналитики, военные и, конечно же, все граждане уже смотрят вперед и думают о том, как будет развиваться ситуация в ближайшее время. Что будет происходить на фронте и в мире после того, как пал мощнейший укрепрайон противника...
18 февраля 2024
Российские флаги над Авдеевкой. Город возвращается домой
Это вопрос дней, а не недель — именно так по состоянию на 16 февраля оценивались перспективы освобождения Авдеевки. Уже на тот момент было понятно, что гарнизон ВСУ в городе был обречен. После прорыва российских штурмовиков с северо-востока город оказался разрезан на две части и его южная часть...
17 февраля 2024
Что вы хотите от Киркорова? Филипп Бедросович пытается найти нужную дверь
Российское интернет-сообщество до сих пор обсуждает поездку Филиппа Киркорова в Горловку. И еще не пришло к единому мнению — казнить его или все-таки миловать? Все помнят, что в конце декабря 2023 года Киркоров был участником печально известной «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой. Аморального во...
16 февраля 2024
Почему Украина маниакально стремится убивать российских детей
15 февраля киевский режим совершил очередной жестокий теракт. По мирным объектам в Белгороде было запущено 18 ракет из РСЗО «Вампир». 14 из них были сбиты российским ПВО, однако остальные ударили по городу. Эти четыре ракеты (плюс обломки от сбитых) поразили магазин, школу, многоквартирные дома. В...
15 февраля 2024
Школы, врачи, пенсии. Западные эксперты клянут ужасы «российской оккупации»
«Кремлевское пособие по оккупации. Принудительная русификация и этнические чистки на оккупированной Украине». Именно так называется доклад, выпущенный американским Институтом изучения войны. Доклад, цель которого — закрыть серьезнейшую дыру в западном пропагандистском конструкте. Дело в том, что...
15 февраля 2024
Игра на двоих. Пашинян и Алиев идут к подписанию мира через обстрелы
Между Арменией и Азербайджаном возобновились стычки на границе. 12 февраля в Баку заявили, что «в результате очередной военной провокации ВС Армении» был ранен военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана. И эта «провокация армянской стороны» является серьезным ударом по мирному процессу между...
13 февраля 2024
Кипящий котел для Сырского. Чем аукнется Киеву оборона Авдеевки
Новому руководству украинской армии, принимающему дела после смены команды предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного на лояльных Зеленскому людей, предстоит пройти важнейший экзамен. Авдеевский. И от этого экзамена, по сути, зависит все дальнейшее существование как Александра Сырского, так и...
12 февраля 2024