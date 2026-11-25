Независимый журналист и политолог (Росток, Германия). Основатель Телеграм-канала «Мекленбургский Петербуржец». Постоянный автор рубрики «Специально для RT» и приглашённый эксперт программ «Соловьёв Live», «60 минут» и «Время покажет» федеральных каналов российского телевидения.

Взрослые немцы очень не любят, когда им напоминают о том, что в апреле 2022 года самым популярным политиком Германии была Анналена Бербок.

ИА Регнум

Четыре с половиной года назад ее работой на посту главы МИД были удовлетворены целых 56% жителей. И сегодня многим бюргерам просто стыдно из-за того, что абсолютно никчемный человек, обладающий весьма посредственными представлениями об истории, дипломатии и даже элементарной математике, некогда возглавлял национальный политический рейтинг и занимал пост министра иностранных дел.

После ухода Анналены в политическое небытие казалось, что теперь можно вздохнуть с облегчением: ее преемник Йоханн Вадефуль казался настоящим интеллектуалом и профессиональным дипломатом. Кто бы мог подумать, что всего через несколько месяцев бюргеры начнут с тоской вспоминать откровенно убогую Бербок.

От дипломатического настроя нового министра, еще осенью 2025-го утверждавшего, что «Германия должна сесть за стол переговоров с Россией», а «любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами и мирным соглашением», год спустя не осталось и следа. Во всяком случае, выступление Вадефуля 23 ноября на заседании Парламентской ассамблеи НАТО было пронизано духом милитаризма и весьма слабо напоминало выступление дипломата.

Глава МИД ФРГ в очередной раз подтвердил, что Германия не является нейтральной страной в российско-украинском конфликте, и вновь озвучил намерение сохранить лидирующую роль в поддержке Украины в течение зимы и в 2027 году.

Не отставали от него ни непосредственный начальник канцлер Фридрих Мерц, ни генсек НАТО Марк Рютте.

Первый заявил, что Украину следовало принять в НАТО еще в 2008 году на саммите в Бухаресте. Как вступление в НАТО соотносится с правилами альянса, не принимающего страны с нерешенными территориальными проблемами, Мерц решил не уточнять.

Рютте же и вовсе призвал правительства европейских стран готовиться к войне с Россией, несмотря на то, что большинство граждан явно не в восторге перспектив умереть за интересы европейских элит.

Генсек НАТО не стал вдаваться в подробности, насколько охотно откликнутся на его призыв европейские налогоплательщики, в последние годы столкнувшиеся с непрекращающейся чередой экономических кризисов и драматичным падением привычного уровня жизни.

Лозунг «Пушки вместо масла» мог сработать в тоталитарных обществах вроде нацистской Германии. Однако в условиях либеральной демократии политической силе, замахнувшейся на самое святое — кошельки честных бюргеров, — уже на следующих выборах избиратели выпишут черную метку.

Все ораторы, отметившиеся на натовском саммите в Берлине, похоже, не понимают, что исповедуемый ими подход принципиально исключает роль Европы как посредника-миротворца. Выдвижение заведомо неприемлемых для России условий вроде вступления Украины в НАТО или размещения там иностранных войск всё дальше и дальше отодвигает Европу от места на переговорах, оставляя ее за тем же «кошачьим столиком», за которым европейская делегация униженно дожидалась результатов встречи в Абу-Даби.

С Анналены Бербок спрос был относительно небольшой. У неё, по крайней мере, на всё было универсальное оправдание: «Я — девочка, я так вижу, не мешайте мне заниматься феминистической внешней политикой».

У Мерца и Вадефуля — патриархов немецкой политики, разменявших седьмой десяток — подобного оправдания нет. Поэтому нынешний внешнеполитический курс ФРГ говорит лишь о банальном непрофессионализме, способном довести страну до третьего по счету поражения в мировой войне.

Два раза Германия прошла по самому краю, сумев сохранить свою государственность. В третий раз так уже может и не повезти.