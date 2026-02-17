Дроны атакуют Россию
Федот Стрелецкий
Стэнли Кубрик всё знал? В старом фильме нашли предупреждения об Эпштейне
Великий Стэнли Кубрик предупреждал нас о Джеффри Эпштейне? Таким вопросом часто задаются в последнее время журналисты уважаемых западных изданий. Тем же вопросом еще чаще и на протяжении куда более долгого времени задаются любители разного рода конспирологических теорий. Вот же, поглядите, черным...
17 февраля 2026
На что способно кино: сто лет назад публике показали величайший фильм
18 января исполнилось ровно 100 лет с момента показа фильма «Броненосец «Потёмкин». Кино — величайшее. Это такой же непреложный факт, как дуб — дерево, Россия — наше отечество, смерть — неизбежна. Мы его воспринимаем как объективную данность и даже не задумываемся, почему так. Собственно, а чего...
18 января 2026
