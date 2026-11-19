Никто не ожидал, что всё пройдет так хорошо, сказал Владимир Путин провожавшему его после трехсторонней встречи Си Цзиньпину. Встреча лидеров Китая, России и США знаменует собой конец однополярного мира, пишет американская пресса. А европейские лидеры (например, Дональд Туск) восклицают: «Боже, защити нас от таких друзей» — реагируя на то, что еще перед встречей «Большой тройки» Трамп назвал Путина своим другом.

AP/TASS

Но никакой Бог уже не защитит Европу от того факта, что встреча в Шэньчжене состоялась и ее участники (пока что Си и Путин) даже высказали пожелание, чтобы подобный формат стал регулярным.

Продолжение встреч было бы очень серьезным поворотом в глобальной ситуации и стало бы очень плохим знаком для Европы. Но сейчас действительно, как выразился Путин, «что будет дальше, никто не знает, Господь Бог знает, что будет дальше». Однако и то, что уже произошло, не просто историческая картинка и «яркая фотография», как уже пытаются убедить всех атлантисты.

Шэньчжэнь не стал местом похорон однополярного мира — потому что этот мир давно уже даже не закончился, а не состоялся. Не стал он и новой Ялтой. Но возможность для движения к ней он заложил. Не в том смысле, что три державы всё поделят, а в том, что три лидера смогут договорится об очень важных вещах — важных и для их стран, и для всего мира.

Поэтому так встревожены и недовольны были самим фактом встречи ее неучастники. Не остальной мир в целом, а именно Запад (включающий в себя не только Европу, но и Японию с Австралией и Канадой), всё еще верящий в свою способность продвигать глобализацию, то есть пасти народы.

Не доверяют атлантисты Трампу, ведь он в самом деле взял и заявил, что трем странам нужно сотрудничать в защите от «глобальных неподотчетных организаций»! Да, президент США имел в виду всего лишь конкретный Международный уголовный суд — который «совершенно не контролирует себя», — но неприятие Трампом глобалистского англосаксонского проекта всё равно есть, пусть и мало проявляется в его политике. Такой Трамп опасен для глобалистов и точно не должен ничего обсуждать на троих с «двумя диктаторами».

Почему? Потому что они запудрят ему мозги, возьмут его в оборот? Смешно. Нет, потому что он не свой человек для глобалистской элиты; человек, не облеченный доверием. Нельзя рисковать тем, что он может найти общий язык с Путиным и Си, а ведь именно этим они и занимались в Шэньчжэне.

Свободная дискуссия между тремя президентами затрагивала самые разные темы — от Ирана до Украины, от Корейского полуострова до Европы, от мировой торговли до энергетики. Они говорили о том, что очень важно для одного из них, для двоих и для всех троих, и такой открытый, откровенный диалог важен сам по себе.

Потому что мутная игра глобалистов строится как раз на стравливании великих держав, на раздувании конфликтов, на втягивании их в бесконечные выяснения отношений. И США в этом смысле являются во многом не только проводником англосаксонской глобализации, но и ее жертвой.

Трамп хотел — и всё еще хочет — изменить американскую внешнюю и внутреннюю политику, причем всерьез и надолго. Но это невозможно сделать в бесконечном конфликте с Китаем и Россией, потакая Европе и Израилю. И поэтому он ищет новые пути для достижения своих целей. Россия и Китай хотят и готовы к самому серьезному разговору с таким Трампом, что на самом деле отвечает интересам всех трех великих держав.

Шэньчжэнь стал местом рождения новой «Большой тройки». Насколько успешной она будет, зависит от воли всех трех лидеров.