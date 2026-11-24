Новости «порядка, основанного на правилах»: Евросоюз намеревается не пускать к себе спортсменов, выступающих под флагом России. А заодно ограничить российским гражданам возможность занимать посты в спортивных федерациях на европейской территории.

ИА Регнум

Решение еще не принято, но уже анонсировано 23 ноября главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и это категорически противоречит практически главному обвинению в наш адрес.

«Россия уничтожает мир, построенный на правилах»: кажется, этот нехитрый тезис впервые явили миру авторы доклада комитета по разведке парламента Великобритании еще в 2020 году. Через пару лет его повторил байденовский министр обороны США Ллойд Остин.

Ну, а сейчас данное суждение стало общим местом в мировосприятии западных политиков. Разбуди ночью какую-нибудь Каю Каллас или ту же Урсулу и спроси их, сонных, что же именно плохого делает Россия, и мы услышим все те же бормотания о правилах.

Изначально, конечно, не до конца понятно, о чем именно твердят все эти люди. Но будем условно считать, что речь идет о договоренностях между государствами: вот такое поведение является законным и справедливым, а эдакое — безрассудным, безумным и даже преступным.

Здесь можно было бы долго и пространно рассуждать о том, как вышеупомянутым договоренностям соответствовало буквальное похищение законно избранного лидера суверенной державы из его резиденции с последующей отправкой в тюрьму соседней страны. Или вторжение в другую страну под предлогом фальшивой пробирки с якобы химическим оружием.

Или пиратские захваты гражданских судов без объявления войны.

Но мы всё же поговорим о том, что великий французский гуманист Пьер де Кубертен определил как синоним иного великого порядка:

«О, спорт! Ты — мир! Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами. Ты — согласие. Ты сближаешь людей, жаждущих единства. Ты — источник благородного, мирного, дружеского соревнования. Ты собираешь молодость — наше будущее, нашу надежду — под свои мирные знамена».

Все-таки были времена, когда мировые институции возглавляли люди невероятного масштаба личности. Поэтому и в мировом спорте действительно много десятилетий существовали незыблемые правила, признаваемые не только олимпийскими чиновниками и сотрудниками отдельных спортивных федераций, но и органами государственной власти.

Зачастую кому-то не хотелось, но всё равно признавали! Ибо по-другому спортивные дела планетарного уровня вести не получается. Поскольку вместо относительно честного определения того, кто сейчас дальше всех прыгает в длину и точнее бьет по мячу, возникнет ненужная и лишенная авторитета анархия.

Люди профессионального бокса не дадут соврать — вот уж где звание «чемпион мира» девальвировано, несмотря на многомиллионные вложения и шикарный антураж. Сколько сейчас там «всемирных федераций» со своим списком чемпионов? Семь или уже восемь?

Одной из самых уважаемых и общепризнанных организаций, ведущих дела в мировом спорте, до последнего времени оставался Международный спортивный суд (CAS). Все причастные знали: если возник острый конфликт и неразрешимые обычными средствами противоречия, то надо ехать в Лозанну, где располагается штаб-квартира этой организации.

А дальше — доказывай, приводи аргументы и жди вердикта. Как судьи решат — так и будет.

И в 2026 году, после долгого периода демонстративной «отмены» российских спортсменов просто по факту гражданства, CAS вдруг начал принимать положительные решения. Так, российская сторона добилась допуска на турниры под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Еще более громким стало решение суда допустить до всех стартов российские сборные по хоккею с шайбой.

Это настолько окрылило представителей других видов спорта (какой бы скепсис они ни высказывали в публичных интервью), что Лозанну в ближайшее время, очевидно, ожидало настоящее паломничество из Москвы, а мировой спорт — серия громких событий.

И тут европейские (и примкнувшие к ним канадские) чиновники решили воспользоваться опытом хорошо известного нашим читателям спортсмена, сына турецко-подданного по имени Остап Бендер. Проигрывая шахматную партию, тот, напомним, выкрал ладью соперника, кинул несколько фигур в голову оппонента, а доску — в лампу.

Одна за другой страны ЕС принялись ограничивать доступ россиян к соревнованиям на своей территории.

Без оглядки на решения и рекомендации Международного Олимпийского комитета, международных федераций и однозначные вердикты CAS. Ладьи крадутся открыто, без стеснения, фигуры и доски летают с оглушительным шумом, и на «порядок, основанный на правилах», это совершенно не похоже.

Наоборот, это похоже на какой-то специальный чемпионат по болезненной ура-русофобии. «Мы не дали визу их лучшим гимнасткам!», «А мы — их лучшим борцам и еще тренерам!», «А мы визы дали, но не позволили им вывешивать флаги!», «А мы вообще не пустим их лыжников, фигуристов и прочих, что бы от нас ни требовали!»

Издавна и безнадежно зараженная бандеровской бациллой Канада пошла еще дальше. Она объявила, что не разрешит России сыграть на чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд, наплевав на решение CAS. Не даст никому визы. А если визы уже есть (в канадских юношеских лигах полно наших хоккеистов), то всё равно не разрешит.

Ибо не хочет.

Так что торжественное обещание-угроза фрау фон дер Ляйен — совершенно логичное продолжение этого циничного разрушения законности и порядка в Европе. Да и во всем мире, который разрушают до самых основ.

Или кто-то считает, что смачный плевок в Международный спортивный суд не отразится на его репутации?

Поэтому вполне соответствующим ситуации могло бы стать новое правило объявлять победителей соревнований, куда российские атлеты беззаконно не допущены, чемпионами по местной версии. Буквально: «… сборная Чехии выиграла чемпионат мира по хоккею 2025 года по версии IIHF». Или «украинская прыгунья заняла второе место на чемпионате мира по легкой атлетике по версии World Athletics…»

А дальше никто не мешает переименовать эти спортивные встречи просто в «соревнования». Если мир, основанный на правилах, так поспешно уходит в прошлое, то каждый будет писать свои собственные. Се ля ви, госпожа фон дер Ляйен.