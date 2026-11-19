Решение Конституционного суда от 17 ноября 2026 года по жалобе вратаря «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова в деле об алиментах на его дочь Майю достойно особого внимания.

ИА Регнум

Футболист обратился в суд с просьбой уменьшить сумму отчислений в пользу ребенка, так как на протяжении последних трех лет выплачивал согласно действующему законодательству 25% от дохода.

А так как футболисты — это привилегированная каста людей со сверхдоходами, то сумма за три с половиной года составила 62 млн рублей.

Конституционный суд вошел в положение голкипера ПСЖ, для которого четверть спортивных гонораров на собственного ребенка оказалось неподъемной суммой. Оказалось, что при космических зарплатах стандартная арифметика перестает работать — якобы она слишком уж балует детей (а самое страшное — их матерей!), чьи потребности, по мнению суда, вполне укладываются в 300 тысяч рублей в месяц.

Притом что богатыми в стране официально считаются те, кто получает от двухсот тысяч рублей.

Теперь дело футболиста отправят на пересмотр, чтобы уберечь его будущие сверхприбыли, однако уже выплаченные алименты суд постановил не отбирать. 62 миллиона рублей, которые получила экс-супруга Анастасия Казачек, обратно требовать не разрешили.

Дело опять уйдет в нижестоящие суды, которые решат, какую сумму в итоге должен платить футболист. Впрочем, КС уже выразил мнение о «достаточности» трехсот тысяч.

Разобраться в том, что происходит на самом деле между родителями Майи, если честно, сложно, но для обычного человека речь идет об астрономических суммах. Медианная зарплата в стране за 2025 год — 65 307 рублей в месяц до вычета НДФЛ. То есть люди семьями живут на гораздо меньшие суммы, чем алименты размером в триста тысяч на одного ребенка.

Так что российское общество, как оно это обычно делает, раскололось по гендерному признаку — мужчины в соцсетях массово ликуют, женщины же недоумевают и возмущаются.

У каждой из сторон есть свои аргументы, и у каждой они по-своему справедливы. Но если отстраниться от персоналий футболистов и их жен, симпатии не вызывает ни одна из сторон. И можно резюмировать только одно: у мужчин со сверхдоходами появляются сверхпривилегии, стоящие выше закона об отчислении алиментов в 25% от дохода, который касается всех граждан России.

То есть ты просто можешь «жить свою лучшую жизнь» за границей с зарплатой 22 млн рублей, а содержать своих детей на «достаточную сумму» в триста тысяч. То есть по факту меньше полутора процентов — чтобы «ошибки прошлого» в виде детей от бывших жен даже минимально не ранили напоминанием о своем существовании.

Такую сумму даже не заметишь. Как и наличие ребенка, ведь экс-супруга Сафонова подавала в суд иски и об обязательном общении с ребенком — по ее словам, голкипер с дочерью не общается.

Теоретически даже в дорогой Москве на триста тысяч можно содержать ребенка на хорошем уровне, с частной школой и неплохими кружками. Казалось бы, ну что еще надо?

Можно понять мужчин, которые сейчас радуются за Сафонова, — это далеко не первый алиментный скандал в футбольной среде. До этого также бурно обсуждались разводы и разделы имущества Андрея Аршавина, Павла Мамаева, Дениса Глушакова и многих других. Привычка публично выяснять отношения после развода для них — привычный мейнстрим. Да и то, что многие женщины целенаправленно ищут мужей в футбольной среде, — тоже не секрет.

Неприязнь мужчин к бывшим женам объяснима, так бывает — не сложились отношения, разошлись. Но ведь сейчас речь идет о ребенке. В частности дочь Сафонова Майя — ребенок мужчины со сверхдоходами.

По сведениям СМИ за контракт в ПСЖ за пять лет он заработает 1,4 млрд рублей. И при этом его адвокаты после решения КС уже подали жалобу, требуя определить размер алиментов в твердой денежной сумме, соразмерной месячному доходу его бывшей супруги, а именно 300 тыс. рублей.

Да, он обещает платить больше, но зафиксировать он хочет именно эту сумму, апеллируя к тому, что всё остальное — незаконное обогащение матери. Вроде бы всё выглядит прилично, но есть два момента, которые не позволяют сочувствовать Сафонову.

Во-первых, когда человек заключает контракт даже не на миллионы, а на миллиард и при этом фиксирует содержание ребенка «соразмерно месячному доходу супруги» — это выглядит крохоборством. Уровень жизни своего ребенка он изначально определяет по минимальной планке — той, до которой в их бывшей семье способна заработать жена.

А не по тому уровню жизни, который он сам может дать своему ребенку.

И второе: голкипер планирует «самостоятельно принимать решения о дополнительной финансовой поддержке ребенка». Мужчина, который не заинтересован во встречах с родной дочерью и определяет размер ее содержания на минимально допустимом уровне, уже достаточно явно выразил свое мнение о том, какой будет эта поддержка. Она будет настолько минимальной, насколько позволит ему будущее решение суда и не копейкой больше.

Мужчины в спорах возражают «ну, пусть мать попросит, если ей не будет хватать на дорогой кружок, школу или вуз». Ну да, пусть попросит, конечно. Именно это и произошло — мать и ребенок теперь снова в позе просителей.

При этом мужчинам с минимальными доходами российские суды тоже идут навстречу в части уменьшения алиментов, установления их в размере МРОТ и прочих поблажек. То есть каждый раз суд напоминает — родила? Ну а как ты хотела, ребенок — ответственность матери. Не видела, от кого рожала, что ли?

А ведь рождение детей — это ответственность обоих родителей. И, в теории, люди заводят детей, чтобы любить их и давать им лучшую жизнь. Чем лучше жизнь родителей — тем лучше жизнь их детей.

Именно поэтому у алиментов есть четкая градация в процентах, это само по себе предполагает, что взрослый родитель обеспечивает своему ребенку жизнь на том уровне, на котором он живет сам. А не на том уровне, который он считает «достаточным».

Потому что дети — это продолжение родителей, и ответственность перед ними по закону до 18 лет несут родители.

Но теперь получается, что дети мужчин со сверхдоходами могут рассчитывать на отца в полной мере, только пока он не разведется с их матерью. А потом эти дети тоже становятся «бывшими». И по решению суда будут жить чуть лучше всех остальных. Просто достаточно хорошо, чтоб перед людьми не стыдно было.

А мужчины лишний раз убедятся в том, что дети — это минимальная ответственность. Можно просто быть хорошим футболистом или владельцем свечного заводика, и тогда можно бесконечно жениться и заводить детей, а на «бывших детей» отчислять незаметные полтора процента и даже не вспоминать о них.

Наверное, с точки зрения демографии даже неплохо, в таких условиях российские футболисты и олигархи смело смогут себе позволить и по двадцать детей иметь.

А вот с точки зрения морали — осадочек остался. Вроде бы суд ребенка и не обделил, особенно на фоне среднестатистической жизни в стране. А вроде бы и объяснил, что у очень богатых мужчин бывшими бывают не только жены, но и дети.