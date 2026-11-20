Журналист, работала в пресс-пулах президента России, Госдумы, Патриарха Кирилла. Пресс-секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает знаменательную дату — 80 лет.

Иван Шилов ИА Регнум

В пресс-пул предстоятеля Русской православной церкви я попала неожиданно, зеленым корреспондентом «Комсомольской правды» и на тот момент весьма далеким от церковной повестки человеком, но так увлеклась, что проработала там 10 лет.

Просвистели они так быстро и так звонко, что остается только удивляться и очень сильно ностальгировать.

События случались исторические, драматические, душевные и просто благодатные, а впечатлений нам, журналистам, хватит на несколько томов мемуаров.

Украина с молниями и радугами

Первая поездка с патриархом после его избрания в 2009 году была на Украину — за 10 дней мы пересекли страну крест-накрест.

Президент Виктор Ющенко заставляет его посетить мемориал голодомора, но Святейший красиво переигрывает его — эмоционально рассказывает там о своей семье, которую спас непонятно откуда появившийся на пороге мешок муки, и подчеркивает, что голод был общей бедой, а не геноцидом украинцев.

Ющенко следом не разрешает патриарху лететь на Западную Украину якобы из-за угрозы теракта. Мы пересаживаемся на машины. Тогда киевские власти выставляют вдоль дороги раскольников и националистов с оскорбительными плакатами и мегафонами. Святейший просто останавливается их благословить, и те обезоружены.

Но самая яркая история с его местными противниками случилась еще до нашего приезда. Бывший губернатор Ровенской области и покровитель раскольников Василий Червоний вещает, что патриарх появится в Ровно только через его труп. Ну и незадолго до визита Червоний погибает на рыбалке от удара молнии. Божья кара? А в самом дождливом Ровно при появлении патриарха сразу сияет радуга.

К слову, во всех городах Украины толпы верующих встречали Святейшего цветочными коврами «Наш патриарх Кирилл» и «Многая лета». Верю, что увидим это и впредь.

Переигрывает провокации

Меня всегда поражала находчивость патриарха в непредвиденных ситуациях или при встрече с отъявленными провокациями.

2013-й, Харбин. Первый в истории визит предстоятеля РПЦ в Китай. В Харбине — этом сердце белой эмиграции — у православных не было ни храма, ни священника.

В арендованное на день помещение бывшего храма жители несли домашние иконы и развешивали по стенам. И вот в такой трогательной обстановке местные полицейские вдруг решают пускать на патриаршую службу только по пропускам. А в лимит этих пропусков попадает и вся наша многочисленная делегация. То есть местным вход фактически закрыт.

Фото из личного архива Патриарх Кирилл и журналист Елена Чинкова — в шахте Кировского рудника на глубине 350 метров. Здесь он изучал работу горняков

Сотрудники ФСО добиваются, чтобы китайцы пропустили в храм хотя бы детей и инвалидов. А Святейший, узнав о ситуации, велит поставить на улице динамики и перед службой обходит огромную толпу, благословляя каждого.

Мы так и не поняли тогда, к чему был создан такой барьер.

2016-й, Лондон. А вот с англичанами как раз всё было понятно сразу. Вой пожарной сигнализации должен был помешать патриарху вступить в ряды Королевского географического общества. Но не на того напали. Он организовал церемонию на улице, игнорируя истошные звуки. Игнорировали сигнализацию и приехавшие пожарные.

Сидеть в машине им было интереснее. Как только патриарх закончил, замолкла и сирена. И пожарные откланялись.

2018-й, София. На торжествах в честь 140-летия освобождения Болгарии от османского ига патриарх публично высказывает тогдашнему президенту Румену Радеву возмущение историческими трактовками и напоминает, что страну освободила не Польша, не Литва, а Россия. Предстоятель Русской православной церкви тогда сказал:

«Мне трудно было слышать все эти ссылки на участие других стран в освобождении. Ни польский, ни литовский сеймы не принимали участие в решении о начале войны с Османской империей. Надеюсь, СМИ нас слышат и передадут мое разочарование неправильной интерпретацией.

Мы за историческую правду, господин президент.

Мы завоевали ее своей кровью, и не может быть никаких политических и прагматических причин, чтобы ее замалчивать и неправильно интерпретировать. У меня двоякое впечатление от юбилея, и я открыто скажу об этом на весь мир».

Про СМИ было сказано не просто так — наш пул выставили из резиденции, не дав дослушать до конца. Но патриарх всё повторил под камеры уже в аэропорту.

По Чукотке с атласом и на вездеходе

Особняком в будущих мемуарах точно должна стоять Чукотка.

Если нынешние иноагенты злословили, что в Китай патриарх летит президентским бортом, то его перемещения по Чукотке на маленьком Ан-26 они уже предпочли не заметить. Почему-то.

Он сидел среди нас, в тесноте, с атласом в руках и отмечал все новые точки, куда мы обязательно должны залететь. В некоторых «медвежьих углах» даже не было взлетной полосы. Мы освоили паромы, вездеходы, военные вертолеты…

Пресс-служба Патриарха Патриарх (на фото справа) облетает Чукотку на Ан-26

«Люди здесь никогда не видели патриарха. Как я могу их не навестить?» — объяснял Святейший.

Помимо общих тяжелых условий, у меня там приключилась личная драма — в аэропорту при невыясненных обстоятельствах порвали мой паспорт, превратив в нелегала на 10 дней. Зато есть что вспомнить.

Избежали катастрофы в Антарктиде

А самая драматичная история с нами произошла в Антарктиде. Вернее, по пути туда. В 2016 году патриарх провел в Гаване историческую встречу с папой римским Франциском, посетил ряд латиноамериканских стран и согласился заглянуть в гости к полярникам на станцию Беллинсгаузен.

Незадолго до посадки маленький чилийский самолет (наш московский Ил-96 там бы просто не сел) вдруг повернул назад. Чилийская стюардесса ссылалась на сильный ветер, мы поверили на слово. В тот же день мы добрались туда со второй попытки и на другом «чилийце».

И только значительно позже узнали от патриарха, что было на самом деле: оказывается, первый слой лобового стекла разлетелся вдребезги.

«Пилот сказал, что это очень опасно и нужно возвращаться. Я предложил лететь на высоте 3–4 тысячи метров, чтобы в случае разгерметизации мы с вами остались живы. Мы летели на высоте 9 тысяч метров. И там мало было бы шансов добраться до материка. Но пилот сказал, что существует инструкция, по которой нельзя менять резко эшелон в таких условиях. Конечно, это был рискованный полет», — огорошил нас глава РПЦ.

У одного коллеги как раз была аэрофобия, и я, помнится, его еще стыдила: грешно бояться с патриархом! Тут я поймала его выразительный взгляд, но перебила: вот видишь, мы же в порядке!

А другие журналисты меж тем допытывались у него самого: зачем же мы полетели туда снова?

«Не в моем это характере», — отрезал он.

Кстати, чилийская стюардесса тогда на радостях прямо в Антарктиде приняла православие.

Спасибо Святейшему за радость работать рядом и эти неповторимые и незабываемые годы. Многая лета!