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Дмитрий Воденников
Автор
Поэт, эссеист
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Потные дни: невыносимая жара как нерв и драйв русской классики
Жара, жара. Она вездесуща, как хакеры. Эти-то только Аэрофлот остановили. Эта же останавливает всю твою жизнь. И никто ее не любит. Пушкин вот не любил. Хотя, кажется, всё приемлющий: хулу и похвалу — ко всему с ласковым равнодушием. Но тебя, жару, не любил. Ни комаров, ни тебя, ни мух. Прочитал...
1 августа 2025
Промельк птицы: как грецкий орех не дал взлететь Иосифу Бродскому
Бывает, встанешь от письменного стола, повернешься уже к окну спиной, но не до конца еще повернешься, — видишь: как будто птица там промелькнула. Так это, не так, даже не неважно. Главное, что в голове твоей эта птица за окном — была. Смутная досада И никуда от нее не деться. С детства нас этими...
25 июля 2025
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