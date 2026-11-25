Пушкин был толстым ребенком.

ИА Регнум

Правда, как-то это не сразу укладывается в голове. У нас же в сознании зашиты совсем другие кадры: кудри, бакенбарды, трость с пуговицей, бешеный темперамент, дуэли, «ай да сукин сын», вечный сквозняк и легкость. Человек-ртуть.

Но да: был толстым ребенком.

Причем не просто «пухленьким», как на открытках с ангелочками, а по-настоящему тяжелым, неповоротливым и до неприличия тихим. Примерно лет до семи.

Я вообще люблю такие сбои в нашем восприятии. Когда бронзовый памятник вдруг оказывается неуклюжим мальчиком, который боится выйти в гостиную. Это ведь не сплетники придумали — сохранились прямые свидетельства самих близких.

Старшая сестра Ольга Сергеевна рассказывала биографу Петру Бартеневу: маленький Саша был тучным, робким, бегать не любил совершенно. Его буквально выпихивали гулять, заставляли шевелиться, а ему ничего этого было не надо — ему бы тихо сидеть дома, в тепле, рядом с бабушкой.

Представляете эту картину? «Наше всё» сидит в углу и молчит. Еще и толстый.

Родителей, конечно, это бесило. Надежда Осиповна, женщина, мягко говоря, не самого кроткого нрава, раздражалась от его медлительности, от того, как он неловко двигается. А Сергей Львович жаловался гостям, что сын во время приемов прячется за креслами. Ну правда, кому нужен наследник, который вместо того, чтобы читать стишки на табуретке, забивается в уголок и сопит оттуда?

А потом, лет в семь, словно кто-то щелкнул выключателем. Или Пушкин сам себя переключил.

Вдруг резко вытянулся, сбросил вес, стал острым на язык, шаловливым, неугомонным. И таким уже и остался — сухим, поджарым, жилистым. До самого конца потом не мог усидеть на месте: наматывал десятки верст пешком, плавал в ледяной воде, гонял верхом, махал кулаками на боксерских тренировках. Будто всю жизнь пытался убежать от того тихого, тяжелого мальчика за креслом.

Хотя, если честно, мне тот мальчик за креслом чем-то дорог. Без него, наверное, и поэта бы не случилось. Надо же было сначала долго-долго молчать и копить внутри эту тишину, чтобы потом она взорвалась на всю русскую литературу. Такой Большой взрыв русской литературы. Он же, как известно, тоже случился из тишины.

Я почему сейчас об этом вспомнил?

Сегодня все помешаны на худобе.

Можно сказать: «эка новость». Но при всем этом — действительно новость. Нет, конечно, в 60-е была Твигги — тростинка с огромными глазами, и всё поколение дружно решило, что идеальное тело должно весить как связка воздушных шариков.

Потом, слава богу, случилась аэробика, когда от всех требовалось просто двигаться, дышать и быть живыми. Но радовались девушки недолго: в 90-е вышла Кейт Мосс, и маятник качнулся обратно.

В последнее же время идея худобы вообще приобрела несколько угрожающие масштабы.

Я тут однажды на книжной ярмарке столкнулся со своим молодым приятелем: он отличный поэт, а по должности — редактор одного важного общественного издания. Всегда был красавчиком, а благодаря его всё еще длящейся настоящей 30-летней молодости и какой-то счастливой конституции еще и всегда был очень худой.

Но в тот день, столкнувшись с ним в толпе между стендами, я его сперва даже не узнал.

Он стал еще худее.

Хотя дальше уже, казалось, и невозможно. Какой-то совсем прозрачный, как папиросная бумага.

Меня тогда поразил даже не его вид, а то, что он сам этого будто не видит. Не видит, что выглядит, почти как скелет: худая шея, скулы, а модная размахайка висит на нем как на вешалке, из широких манжет на рукавах — абсолютно птичьи запястья.

Какая-то абсолютно сбитая, сломанная оптика.

При этом он был вполне доволен собой — и это невозможно было не заметить. Светился весь, улыбался. Будто наконец-то довел себя до какого-то известного только ему одному идеала.

«С гуся вода, с тебя худоба», — говорили раньше в народе. Нет, теперь нам этой пословицы не понять. С гуся пусть вода и уходит, а нам не надо «худа» — то есть болезни, недуга, зла, порчи и всякого плохого самочувствия. Теперь всё ровно наоборот: погоня за новой плотью — почти прозрачной, болезненной — добралась и до аптек.

Один всем хорошо известный официальный препарат ушел из нашей фармакологии, как уходят призрачные поезда, без гудка, но земля пустоты не терпит — и поэтому зашуршали отечественные коробки, загремели блистеры: спрос попер вверх, как тесто на дрожжах.

В конце 2025 года были опубликованы цифры: российские аналоги этого препарата рванули ввысь, обогнав всё аптечное царство. 165% прироста. Сухая бухгалтерия телесного исхода.

Не все, конечно, колют себе эти новые препараты только ради красоты. Есть болезнь — диабет, тяжелая плоть, когда лекарство — как костыль хромого — спасает больного от ямы. Но большинство всё же покупает теперь это лекарство именно для того, чтобы, не сильно затрачиваясь на спорт, сбросить вес.

…У мастера испанского маньеризма Эль Греко все персонажи — святые и апостолы — словно тянутся вверх, как языки пламени. Это придает им какое-то особое свечение духовности, ощущение полной оторванности от тяжести земной. Смотришь на них и думаешь: ну вот, приехали, кажется, мы все сегодня хотим стать героями Эль Греко.

Вытянуться в струнку, истончиться до свечения, отменить гравитацию. Только у него это было про дух, а у нас — про размер XS.

В общем, мы никогда не хотели быть героями Кустодиева или, не приведи господь, Рубенса. Нет. Никаких тебе купчих за самоваром, никаких румяных богинь, в которых плещется сама жизнь — со всеми ее ямочками, складками, тяжелым шелком и запахом спелых яблок.

Нам эта телесная щедрость давно стала казаться неприличной, какой-то слишком громкой, чересчур земной.

Стыдно теперь занимать в пространстве много места. Стыдно быть теплым, плотным, весомым. Гораздо спокойнее — истончиться до линии. Стать почти тенью, бликом, вертикальным штрихом на холсте. Как будто наша цель — обмануть землю, притвориться бесплотным духом.

Интересно, чем это всё закончится?

Жизнь, качнувшись влево, опять качнется вправо, и мы снова простим свое тело? Или будем всё больше и больше истончаться, тянуться вверх, ужиматься с боков, пока не превратимся в одни вертикальные светящиеся линии? Без веса, без объема и почти без самих себя.

Как те пришельцы из фантастических фильмов: большая голова и длинное, почти прозрачное, полуэфирное, биолюминесцентное тело.

Как будто когда-то, гораздо раньше нас, они вдруг пришли где-то там, в далекой галактике, к большому сакральному знанию, что тело — это не дом, в котором вообще-то всем жить до самого конца, а неловкий багаж, который стыдно тащить за собой. И чем меньше этот багаж, тем легче притвориться, что тебя здесь почти что и нет.