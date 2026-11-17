История, случившаяся недавно в московской школе №2115, напоминает классическую комедию положений, только эта комедия получилась совершенно не смешной. И более того, обернулась уже привычной школьной драмой.

ИА Регнум

Началось с того, что 11-12-летняя девочка долго отсутствовала на занятиях. Когда же она наконец появилась в школе, оказалось, что никаких справок о болезни или записки от родителей просто нет. Тогда учительница вынуждена была не допустить ученицу к занятиям — мало ли чем она болеет. Тут же выяснилось и то, что у семьи девочки просрочена московская регистрация.

Разумеется, учительница потребовала объяснений, а заодно и справку из миграционной службы, которая и занимается вопросами регистрации в столице. И вот тут мать школьницы устроила форменный скандал.

В Сети немедленно завирусился ролик, где школу обвиняли в преследовании ребенка по национальному признаку. История тут же превратилась в очередную либеральную страшилку — у нас год Дружбы народов, а тут уроженцев Башкирии обижают.

Школьное начальство попыталось решить дело миром, но мать девочки отказалась общаться и продолжала демонстрировать оскорбление всего башкирского народа. Только через три недели в присутствии ребенка учительница смиренно принесла извинения за мнимое оскорбление.

После этого родительница убрала видео из соцсетей и согласилась с тезисом о недоразумении.

Всё вроде бы хорошо, но я как преподаватель пытаюсь поставить себя на место учительницы. И, должна честно признаться, мне становится как-то не по себе.

Опытный работник образования сделала всё правильно. Могу сказать по опыту: если у ребенка в школе всё хорошо, его документы вряд ли кого-то заинтересуют. Но они вполне могут заинтересовать администрацию, если что-то не так.

При этом интересно, что ни в одном СМИ, рассказавшем об этой странной истории с позиции «пострадавшей стороны», так и не сказано, почему ребенок отсутствовал на занятиях, почему проблемы с регистрацией и почему родители не выходили на связь? Но нет. Всё внимание общественности было настойчиво сосредоточено именно на вопросе мнимого национального оскорбления, якобы нанесенного учителем.

И выходит, что вся ответственность перекладывается на школу, дети получают негласное право прогуливать уроки в свое удовольствие и становятся неприкосновенными. Ведь школы панически боятся подобных историй, которые неминуемо приводят к потере рейтингов и выговорам от Департамента образования.

Так что фактически перед нами не столько комедия положений, сколько инструкция по уничтожению школьного образования как такового.

Ребенок плохо учится? Так это учителя недорабатывают. Плохо себя ведет, хамит, срывает уроки, прогуливает? Так это учителя не могут найти подход.

Если правильно сформулировать претензии, добавить слезы, рассказать о психологической травме, а заодно отлакировать национальным вопросом, можно будет с удовольствием наблюдать, как бедная школа корчится в унизительных извинениях. И главное — ни за что не отвечать!

Понятно, что о феноменально низком статусе современных учителей говорится уже давно. О том, что ситуацию надо менять, тоже сказали все, кто вообще может говорить. Но вот только как менять?

Всё это часть нас самих, если хотите, портрет нашего общества. А это общество уже очень давно живет какой-то искусственной жизнью, где всё вывернуто наизнанку, где профессионализм оценивается толпами невежд из соцсетей, где любой ушлёпок может стать звездой тик-тока, просто показывая рожи в камеру.

Похоже, это самое общество, не только наше, российское, но и общепланетарное, переживает странный и вряд ли предсказуемый сто лет назад кризис человеческой природы.

Великий, многажды воспетый европейский гуманизм, триста лет требующий ценить человеческую жизнь и уважать права личности, вдруг превратился в чудовищную удавку на шее человечества.

В этом мире победившего гуманизма внезапно восторжествовала личность, у которой за душой нет вообще ничего: ни целей, ни смыслов, ни ценностей, ни порядочности, ни чести. Именно этой самой личности нам и предлагается поклоняться. Просто за то, что она является носителем «голой жизни», как называет этот феномен философ Джорджо Агамбен.

Ценности без ценности.

Французская революция и вся последовавшая за ней традиция превратили дух и человеческую душу в услугу. Естественно, образование за ними последовало тоже. Мы успели поиграть в эту игру: многие еще помнят лозунг об «услужливом» образовании, идущий из наших 90-х.

И великая свобода в этом — и тысяче других аналогичных случаев — теперь обернулась жесточайшим диктатом сетевых негодяев, опытных шантажистов, скандалистов и невежд. Равенство превратилось в чудовищную миграционную вакханалию, с которой теперь борются российские законы.

И не надо говорить, что мы вот еще немного подождем, и дети научатся обращаться со своей свободой и вдруг станут другими: мудрыми, ответственными, взрослыми, наконец. Нет, не станут.

Потому что самый главный инструмент воспитания, школа, находится в плену всё тех же сетевых шантажистов.

Ни учиться, ни воспитываться они решительно не хотят. А вот чувствовать свою власть — хотят. В итоге та самая Великая французская революция обернулась для всех нас не менее Великим праздником непослушания, передавшим власть в руки вечных Питеров Пенов, детей, не желающих взрослеть.

Эти современные «дети», которые уже приближаются к сорокалетнему юбилею, кроме своих свободы и прав не признают ничего.

И, похоже, их детство будет длиться вечно.

В СМИ десятилетиями обсуждается безрадостный портрет современной молодежи. Дипломированные выпускники вузов проявляют неумение и нежелание работать в условиях любой реальной системы, будь это производство или офис, зато оценивают свои скудные навыки необыкновенно высоко.

Чуть ли не каждый день приходят новости об очередном унижении школьных учителей, которых либо травят в Сети, либо заставляют извиняться за «ущемление прав» ребенка. И всё это — звенья одной цепи.

Вернуть учителям уважение можно только одним способом: предоставив им собственную власть в классе — не декоративную, не зависящую от настроения родителей и реакции социальных сетей, а реальную и защищенную законом.

Учитель не должен оправдываться перед толпой за каждое замечание, извиняться за исполнение своих профессиональных обязанностей и терпеть унижения от тех, кто пришёл в школу не учиться, а самоутверждаться за его счёт.

Более того, у педагога должны быть право и реальная возможность добиваться последствий для тех, кто сознательно срывает учебный процесс, травит и унижает преподавателей, распространяет клевету и превращает школу в площадку для родительского шантажа. Не школа должна бесконечно просить прощения у нарушителей, а нарушители должны понимать, что за свои действия придётся отвечать.

Иначе никакого воспитания не получится: невозможно научить ребёнка уважать правила, если он ежедневно видит, что взрослые сами не обязаны их соблюдать. Тогда как смысл воспитания и заключается в том, чтобы передавать детям не только знания по математике, истории или литературе, но и отличать дозволенное от недозволенного, понимать границы собственной свободы и уважать чужое достоинство.

Если мы лишаем их возможности этому учиться, то лишаем и школу самого смысла её существования.