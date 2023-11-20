Софья Капанина
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Последние публикации
Решение лежит на поверхности. Почему они не рожают
1. Каждый раз, когда я читаю очередную инициативу по увеличению рождаемости в нашей стране, мне хочется отбить себе лицо фейспалмами. Когда я читаю отзывы на эти инициативы — мне кажется, что я попала в сериал «Рассказ служанки». Начну с того, что я бы сразу разделила проблемы абортов и рождаемости...
20 ноября 2023
Цена невмешательства. Чему может научить видео, как дедушка ловил грабителя
Мы соскучились по хорошим новостям. Именно об этом была первая мысль после дня, когда новость о мужчине, который помог задержать грабителя, укравшего у ребенка телефон, распространилась по Telegram-каналам и СМИ просто молниеносно. Хотя, казалось бы… просто мальчик, просто мужчина, который помог...
28 октября 2023
«Отрублю тебе руку и недолго отсижу». Как быть с «последователями Грачева»
В Перми произошла чудовищная история. Местный житель Владислав устроил кровавый «косплей»: вдохновившись «подвигом» Дмитрия Грачева, который в 2017 году отрубил руки своей жене Маргарите, тоже отрубил руку своей сожительнице Анастасии. Он даже предупреждал ее, рассказывая историю Риты, что поступит...
14 сентября 2023
«Доктор сказал в морг». Безумие Любови Соболь перестало приносить выгоду?
Любовь Соболь *, бывшая соратница приснопамятного Навального**, которая приложила немало сил к деструктивной деятельности ФБК***, а ныне беглая «оппозиционерка», стремительно сошла с дистанции в борьбе за прекрасную Россию будущего. Размашистым драматическим постом ее коллега Мария Певчих *...
4 июля 2023
Борьба с продавленного дивана. Параллельный мир российского «либерала»
После того как было совершено покушение на писателя Захара Прилепина и не успело еще остыть тело его погибшего товарища, а до Захара доехать скорая, российские псевдолибералы разразились людоедским улюлюканьем. «Появилась информация, что в Нижнем Новгороде лопнула машина, в которой перемещался...
8 мая 2023
Отмените отмену! Певица Манижа пытается заигрывать со всеми сразу
Если в двух словах описать новый клип певицы Манижи, которая представляла Россию на Евровидении в 2021 году, то этими словами будут: «Отмените отмену!». Правда песня «Standing Between Two Walls» («Стоя между двух стен»), на которую снят клип, спета на английском языке. Так что свою просьбу Манижа...
2 мая 2023