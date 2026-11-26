На днях в европейском издании Politico была опубликована статья с очень громким заголовком: «5 способов, которыми Европа могла бы перестроить свою архитектуру безопасности, дабы угодить Путину и Трампу».

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

В ней дюжина бывших и нынешних европейских чиновников и экспертов из НАТО, на основе разговоров с которыми и была составлена эта статья, дружно не понимают (или не хотят признавать), что главной первопричиной балансирования России и Запада на грани ядерной войны являются не ценности или споры вокруг какой-то там Украины.

Ей является отсутствие действенной системы коллективной безопасности в Европе. И, по их мнению, нынешняя система, выстроенная на принципе «США за столом, постсоветское пространство на столе, а Россия вне стола», вполне действенна. Европу в ней всё вполне устраивает.

Но коль Москва и неожиданно протрезвевший Вашингтон вдруг посчитали, что систему надо менять, то она от щедроты душевной готова рассмотреть несколько вариантов.

Даже «угодить», как следует из текста.

Однако делятся эти варианты на очень простые категории: первые два — суррогаты, следующая пара — рассуждения о невозможном, последний — констатация существующего положения вещей.

Суррогаты предлагают укрепить ОБСЕ и даже назначить ее на роль контролера за режимом прекращения огня на Украине и укреплением доверия между европейскими игроками. Но эта организация давно мертва, хотя у нее есть офис и сотрудникам платят зарплату.

Изначально она создавалась как нейтральная структура, которая должна обеспечить сосуществование различных стран, а закончила как слепоглухонемой «наблюдатель» в Донбассе, годами покрывавший террористическую деятельность киевских властей и откровенно шпионивший в интересах Украины.

Второй суррогатный вариант: возрождение работы Совета Россия — НАТО. Хотя еще в 2025 году генсек НАТО Марк Рютте констатировал, что Совет тоже «мертв». Тем более что права России ветировать шаги по расширению НАТО и, например, по изоляции Калининграда всё равно не предвидится.

Роль Москвы должна заключаться в беспрекословной поставке ресурсов и принятии в обмен «европейских ценностей».

Два следующих варианта нашлись потому, что авторы просто открыли книжки и сделали предложения на основе принципов «жесткой» и «мягкой» силы.

Под «жесткой силой» подразумевается создание новой системы коллективной безопасности — с нуля. «Масштабное новое общеевропейское соглашение, которое будет опираться на существующие институты или полностью их заменять», — пишет Politico, при этом называя такой подход наименее реалистичным из всех.

Просто потому, что для европейских стран новая система — это, по сути, признание их цивилизационного поражения в украинской войне и серьезнейший удар по евроинтеграции. Без консолидации на антироссийской основе, без общего врага, интеграция может посыпаться.

Под «мягкой силой» подразумевается выстраивание отношений между Россией и ЕС по экономическим, гуманитарным, энергетическим и иным вопросам. Предполагается, что коль Москва и Брюссель не могут найти понимание в сфере военной безопасности, то они должны укреплять иные форматы сотрудничества для того, чтобы таким образом сближаться и снижать вероятность эскалации.

И это вполне действенный метод — например, таким образом сейчас Москва нормализует отношения с Тбилиси. Однако для того, чтобы этот метод работал, обе стороны должны хотя бы с минимальным уважением относиться друг к другу.

Видеть друг в друге партнеров или хотя бы равноправных участников взаимоотношений.

Проблема Европы в том, что она в россиянах людей уже давно не видит. Свои рычаги в рамках «мягкой силы» (визы, туризм, научное сотрудничество) Европа рассматривала как инструменты влияния на российское общество, предназначенные для того, чтобы это общество в «час икс» ради чашки кофе в Париже свергло российскую власть.

А когда после 2022 года стало ясно, что общество поддержало Владимира Путина, весь налет приличий тут же с европейцев слетел.

Евросоюз серией своих действий (запрет на экспорт лекарств, отказ в визах, «отмена» российской культуры, санкции против инвалидов и спортсменов, поддержка любых актов украинского терроризма) четко дал понять, что русские для него — люди второго сорта, а то и вообще не люди.

Отказываться от этого принципа Европа не намерена, а значит, и восстановить отношения не получится.

Вот и неудивительно, что авторы Politico называют наиболее реалистичным сценарием пятый вариант — «всё остается по-прежнему».

«Существует только один ЕС и один НАТО, членом которых Россия не может быть, а это значит, что в геополитическом плане Россия теперь является соседом Европы. Мы никогда не сможем разработать такую ​​архитектуру безопасности, которая позволила бы нам принимать решения совместно», — цитирует издание одного из своих спикеров.

Однако заявление это строится на ущербной подмене понятий. Авторы путают политическое понятие «Евросоюз» и географическое понятие «Европа». Именно поэтому у них и получается, что на всем пространстве Европы от Лиссабона до Урала именно Евросоюз должен быть доминирующей структурой. Он должен решать, какая страна входит в НАТО, кто и по каким ценам должен поставлять энергоресурсы, кто и на каких условиях должен открывать рынки.

Россия же, в свою очередь, предлагает шестой вариант, который, на самом деле, первый и единственно возможный: разведение этих понятий.

Москва не претендует на совместное решение вопросов, касающихся внутренних дел ЕС или НАТО. Но все европейские вопросы, которые выходят за пределы (прежде всего географические) этих объединений и касаются интересов России, должны согласовываться с Россией.

Это и называется принципом коллективной и неделимой безопасности. Именно на этом принципе, по мнению России (и далеко не только ее), должна строиться новая европейская система безопасности и сотрудничества.

А вовсе не на базе бесконечного конфликта безо всякой цели и смысла, которые ЕС продолжает предлагать в той или иной форме, не умея принять того простого факта, что диалога в форме «господин и его покорный слуга» не будет никогда.