Александр Рохлин
Журналист-репортер
Последние публикации
Любовь — это когда ты есть
Накануне 8 марта сподобился увидеть город Череповец. В трудный для его жителей момент. В домашней серии матчей с московским «Спартаком» дважды, в жестокой рубке, «Северсталь» проиграла. Уныние могло затопить улицы города, как река Шексна весной, ведь хоккей здесь — вторая жизнь и каждое поражение...
11 марта 2024
Маленькая история по любовь
Ездил по делам в центральный город губернии. На площади Павелецкого вокзала наблюдал битву за жизнь. Красавица сражалась с чудовищем. Чудовище было так себе — здоровый, но довольно рыхлый парень, рыжий, с круглым, розовым лицом и нос тамбовский, картошечный. А вот красавица соответствовала. Лицом...
7 февраля 2024