Денис Давыдов

Автор

Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.