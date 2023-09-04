Дмитрий Соколов-Митрич
Автор
Журналист и предприниматель. Лауреат премии «Золотое перо». Основатель и генеральный директор Лаборатории «Однажды».
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Включение мозга, или Мысли через неделю в цифровом бомжатнике
В позапрошлый понедельник я занимался вот чем. Сидел за компьютером и писал своему приятелю следующее письмо: «Привет! Я тут попал в историю. Находился вчера в аэропорту Стамбула, поставил заряжаться телефон в зале ожидания, а когда объявили регистрацию, забыл его взять, ушел на посадку и улетел в...
4 сентября 2023
Игрушки, которые нас воспитали
В подмосковном городе, где я вырос, у подростков в 1970–80-е было две культовые забавы: «игра в баночки» и хоккей. Город назывался Электросталь. «Баночки» — это что-то вроде модифицированной в индустриальную эпоху игры в бабки. Костяшки животных в ней заменили драгоценные пробки от импортного пива...
22 августа 2023