Семён Борзенко
Автор
Журналист, писатель, директор петербургского издательства «Живая история». Автор книг о войне и блокаде, истории Петербурга-Ленинграда.
Последние публикации
«Ланцет» на смену медведю в лаптях: новые символы новой России
При выборе символов России велик соблазн обратиться к проверенным столетиями, укоренённым в народном сознании образам: играющий на балалайке медведь в лаптях и косоворотке, окруженный матрешками и вереницей баночек с медом. Но этот милый сердцу предметный ряд мало соответствует амбициям страны...
9 ноября 2023
«Няшки» vs ХАМАС: израильская модель «для взрослых» отправилась на войну
Модель OnlyFans Наталья Фадеева вступила в армию Израиля (ЦАХАЛ) и намерена сражаться с боевиками движения ХАМАС, не щадя живота своего. Эта новость поразительно быстро разлетелась сначала по израильским, а затем по российским СМИ, соцсетям и блогам. На первый взгляд, событие не стоит выеденного...
23 октября 2023
154 километра до Украины. Город, который почти привык к беспилотникам
Поезд из Санкт-Петербурга прибывает в Брянск рано утром. Перед прибытием привычно захожу в Telegram за последними новостями: ночью в Брянске, в районе местного мясокомбината упал и взорвался украинский беспилотник. Журналистский инстинкт включается сразу: я знаю, где и как проведу ближайшие...
17 октября 2023
Конец блогерской вольницы
Времена разухабистой, пестрой и, в ряде случаев, генерирующей сверхприбыли блогерской вольницы подходят к концу. Кому-то это наверняка не понравится, но процесс вывода блогеров в правовое поле абсолютно закономерен. В Госдуме предложили официально отнести работу блогеров к экономической...
11 августа 2023
Полпреды из бронзы. России нужна монументальная пропаганда
«Самый сексуальный памятник во всей Москве, — пятикурсница МГУ Маша подходит к трехметровому Фиделю Кастро поближе и прищуривается. — Хорош!» Фидель и в бронзе продолжает вдохновлять девушек, и это, пожалуй, комплимент скульптору Алексею Чабаненко и архитектору Андрею Белому, чье творение с...
6 августа 2023
В Госдуме предложили России покинуть Международный олимпийский комитет
Уже не первый год Международный олимпийский комитет накладывает на российских спортсменов ограничения. Начиналось все с длительных допинговых разбирательств после зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, а затем усугубилось после начала специальной военной операции. Она стала поводом распространить...
1 августа 2023
Показуха для ЕС. Кому Грузия демонстрирует русофобию
«Без русских здесь не будет бизнеса, не будет работы. Что, европейцы сюда поедут? Нет, не поедут». Рамаз, хозяин гостевого дома в курортном местечке Махинджаури, что в 5 километрах от Батуми, кажется, говорит вполне искренне. Европейцев среди наших соседей, действительно, не наблюдается. Зато есть...
31 июля 2023