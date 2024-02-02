Елена Чинкова
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Последние публикации
Байкер Хирург: всех извиняющихся — на фронт! Такое покаяние примем
Этой зимой легендарный мотоклуб «Ночные волки» поставил яркое шоу — байк-елку, буквально пронизанную темой СВО. Танкист Толик из Волгограда на боевом танке Т-70, за чьим дрифтингом мы наблюдаем, — такой образ «русского Ивана», проснувшегося и вставшего с печи (Россия тут и вовсе названа «печью...
2 февраля 2024
Разведчики-нелегалы: в 2024-м продолжится процесс создания новой России
Семейная пара полковников СВР в отставке четверть века проработала под разными легендами за границей. В эксклюзивном интервью ИА Регнум разведчики Андрей Безруков и Елена Вавилова рассказали, близка ли Россия к победе, чем нам выгоден Зеленский и почему президентские выборы в США будут самыми...
5 января 2024
Великая княгиня Мария Романова: попытки «отменить» Россию неприемлемы
23 декабря великая княгиня Мария Владимировна Романова отмечает 70-летие. В эксклюзивном интервью ИА Регнум глава Российского Императорского Дома рассказала, как изменилась жизнь на Западе и планирует ли она окончательно вернуться на родину. А также поделилась редкими снимками из личного архива...
23 декабря 2023
Сергей Аксёнов: хотим с Михалковым возрождать кинопроизводство в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе первого с начала СВО визита в Москву в эксклюзивном интервью ИА Регнум рассказал, как живет полуостров в условиях спецоперации и стихийных бедствий. «Продолжаем достойно преодолевать испытания» ИА Регнум: Сергей Валерьевич, можно ли сказать, что уходящий...
15 декабря 2023
«Ночные волки» открыли монумент в память о погибшем в зоне СВО бойце
Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» организовали паломническую поездку в Тверскую область, где посетили Николо-Теребенский монастырь, установили камень и высадили деревья в память о погибшем под Авдеевкой соратнике Аркадии Крубаеве. Об этом рассказали в пресс-службе клуба. «На СВО ушел, не...
24 апреля 2023
Сын Жириновского назвал причиной своего ареста драку с противником СВО
Сын бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эдельштейн, вышедший на свободу из спецприёмника №2, где отбывал 15 суток ареста за потасовку с участием полиции в ресторане в центре Москвы, назвал истинную причину конфликта. Драка произошла из-за разногласий с одним из посетителей заведения в...
1 марта 2023
«Ещё считаем их братским народом»: как «Ночные волки» воюют на передовой
В январе десять «волков»-добровольцев на пару суток покинули передовую, чтобы лично поздравить лидера мотоклуба Хирурга (Александра Залдастанова) с юбилеем. Их командир Андрей Мищенко с позывным Голливуд (получил такой еще в мирное время и менять не намерен) рассказал ИА REGNUM, как байкеры...
2 февраля 2023