Родился в Севастополе. Автор художественных книг «Дети декабря», «Учитель», «Книга Греха» и др., а также книг публицистики «Почему русским нельзя мечтать?» и «Дневник русского украинца: Евромайдан, Крымская весна, донбасская бойня».

В социальных сетях рассказывают: парень подписал контракт со своей девушкой, чтобы две недели она его не трогала и он мог всё это время спокойно и безотрывно играть в GTA; взамен пассия получила банковскую карточку геймера — ни в чем себе не отказывай.

ИА Регнум

Сотни миллионов геймеров по всему миру ждали официального релиза шестой части культовой компьютерной игры GTA — во многих странах после выхода игры резко выросло число отгулов по работе.

Предыдущая GTA вышла в 2013-м. О ней говорили даже люди, бесконечно далекие от компьютерных игр. Беседами этими пестрели соцсети. И тому есть логичное объяснение.

GTA — социокультурный и экономический феномен, изменивший не только игровую индустрию, массовую культуру, экономику, но и отчасти саму ткань общественных отношений.

Первая игра в серии появилась в 1997 году и совершила настоящую революцию. К ней обратились не только геймеры, но и банально любопытствующие — те, кого захватила волна интереса. Пройти мимо этой игры было так же сложно, как не знать о фильме «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях.

Культовые игры, возникшие как явление еще в 1972 году, стали значительной частью массовой культуры. GTA среди них выделяется особо. Почему?

В «Звездных войнах» Дарт Вейдер призывал перейти на темную сторону силы — та дает небывалое могущество. GTA построена именно на таком — темном — эффекте. Создатели сподобились на то, что многие мечтали, но не решались сделать.

Уже в первой части GTA игрок мог грабить, воровать машины, убивать — в общем, стать беспредельщиком. При этом игра не грузила морально-нравственным выбором и вопросами этики, совести. Происходящее на экране было просто, хм, «весело». И моментально выяснилось, что миллионы людей давно мечтали быть злодеями — хотя бы в виртуальной реальности. Это удовлетворяло их порочные желания.

Видеоигра позволила реализовать мечту о действии без последствия, о преступлении без наказания. Философ писал, что ад придуман для того, чтобы держать людей в подчинении, заставлять их быть хорошими из-за страха понести наказание.

Так выходило, что GTA отменяла ад. На время так точно.

Да, первые части из-за плохой картинки не могли дать полного погружения в среду зла. Однако уже третья часть совершила прорыв — графика стала современней, прогрессивней. Пятая часть, появившаяся в 2013 году и побившая рекорды продаж (11,5 млн реализованных копий в первый же день), выглядела как почти полноценная симуляция жизни.

Но выстрел был произведен уже в первых частях — именно за счет идеи: твори беззаконие, и ничего тебе за это не будет. Продвигалась игра теми же методами. Неслучайно ее рекламой занимался Марк Клиффорд — один из самых скандальных пиарщиков за всю историю; к слову, позднее — тоже ведь деталь — он получил тюремный срок за педофилию.

Он бесконечно генерировал скандалы. Как сказали бы сейчас, создавал хайп. Никакой купленной рекламы не было, но GTA обсуждали на всех медиаплощадках, потому что она реально возмущала и возбуждала. Дошло до того, что об этой видеоигре начали высказываться политики первого ряда. Хиллари Клинтон, например, заявила, что игра развращает детей.

Жуткая ирония заключается в том, что позднее сама Клинтон вместе с супругом Биллом стала одним из главных фигурантов «дела Эпштейна».

Вредны ли такие видеоигры для людей и для детей в первую очередь? На первый взгляд, да, они развращают, учат насилию. Хотя насилия и так стало настолько много, что оно даже не блюрится.

Компьютерная игра стала лишь жалкой симуляцией реальной жизни.

Тогда почему рынок видеоигр продолжает расти сумасшедшими темпами? А GTA еще до своего появления по предзаказу заработала десятки миллионов долларов? Почему сотни миллионов человек станут проводить время у компьютеров и игровых приставок?

Видеоигра обещает свободу, так называемый открытый мир, где человек как бы заново изобретает, пересобирает себя. Он делает то, что хочет, отбрасывает лишнее, свои страхи, разочарования, он реализует пресловутые потаенные желания. Он выглядит так, как хочет, меняя внешность за минуту.

Благодаря современным технологиям погружение в этот мир другого «Я» максимально. А такая игра, как GTA, как мы уже сказали, вообще предлагает человеку запретный плод, подобно тому, которым искушал Змей Еву в райском саду — это мечта о беззаконии.

Так воплощается принцип, сформулированный Алистером Кроули: «Делай, что хочешь — таков весь закон». К слову, Кроули, которого одни считают магом и эзотериком, другие — сатанистом (сатанизм запрещен в РФ), третьи — социальным критиком, один из тех, кто смог максимально четко и откровенно сформулировать принципы, по которым живет западное общество.

GTA — это во многом кроулианство. Делай, что хочешь: нападай на прохожих, грабь их, угоняй авто, развлекайся — и утверждайся всё выше и выше.

Однако персонаж свободен лишь на первый взгляд. Видеоигра — даже со сверхоткрытым миром — предполагает сюжет. Герой может напасть на таксиста, но не на своего босса, выдающего ему задание. Даже развлечения в четвертой части GTA предопределены, например встреча с другом для похода в боулинг.

Она запрограммирована и назначается по телефону. Это социальная обязанность, соблюдение необходимых правил. В условиях капитализма или технофеодализма развлечение также является продолжением труда, эксплуатации.

Поэтому свобода, явленная в GTA, мифическая — как и любая другая свобода. Воплощая мечту о беззаконии, вы всё равно остаетесь в рамках, в структуре, продолжая выполнять команды босса, или теряете всё, выпиливаясь из системы.

Очень хорошо это показано в четвертой части, где монолог главного героя об американской мечте в конце игры — шедевр антикапиталистической риторики. И это есть свидетельство того, что создатели GTA всё понимают, но продолжают зарабатывать гигантские деньги на том, чтобы просто скармливать мечту о беззаконии другим.

И это, конечно, огромный бонус системе.

Игроки в GTA думают, что нарушают правила, но на самом деле остаются самой покорной частью системы. Ведь они направляют свою энергию на убийства виртуальных персонажей, вместо того чтобы заняться действительно важными и полезными вещами по изменению тоскливого положения дел в своей истинной реальности.

И, пожалуй, это удобнее, чем в Европе, где недовольные еще имеют привычку выходить на улицы, перекрывать дороги и портить настроение властям. В GTA всё устроено куда цивилизованнее: хочешь бунтовать — бунтуй, хочешь громить — громи. Только сначала заплати, а потом не забудь выключить приставку и завтра вовремя выйти на работу.

Ни баррикад, ни забастовок, ни требований что-либо изменить. Миллионы людей получили возможность выпустить пар, капиталисты заработали миллиарды, а реальный мир остался ровно таким, каким был. Идеальная свобода: можно абсолютно всё, пока это ничего не меняет.