Родился в Севастополе. Автор художественных книг «Дети декабря», «Учитель», «Книга Греха» и др., а также книг публицистики «Почему русским нельзя мечтать?» и «Дневник русского украинца: Евромайдан, Крымская весна, донбасская бойня».

Когда в Севастопольском театре имени Луначарского артисты при свете телефонных фонариков вместе со зрителями исполняли «Севастопольский вальс», это было по-настоящему.

ИА Регнум

Без ругательств, без проклятий — люди будто внутренним светом разбивают наружную тьму. И, к слову, всё большую популярность набирают концерты — в том числе и благотворительные — при свечах.

Севастополь и Крым вновь погрузились в блэкаут, и от прошлых таких же блэкаутов имеется отличие — сейчас электричество зависит не только от генераторов, но и от ситуации извне.

Если в 2015-м, когда украинские террористы взорвали ЛЭП, было понятно, что подтянут энерговетку — и будет свет, а летом нынешнего года были графики (например, три часа свет есть, три часа нет на таких-то улицах), то теперь невозможно понять, по какой схеме его подают. Впрочем, её и нет, и быть не может, этой схемы.

На Кубани, к примеру, враг совершил подрыв — и почти всё сразу погасло. График подачи электроэнергии тут выработать невозможно. И некоторые районы, такие как Фиолент, например, сидят без электричества по несколько суток.

И люди вынуждены объединяться, чтобы выходить из тьмы, действуя по принципу «кто, если не мы?». И здесь важен именно внутренний свет.

Мудрее всех поступили те, кто не стал ждать, когда всё наладится. Самые предусмотрительные закупились генераторами и солнечными батареями, а заодно и топливом — ещё до того, как начались отключения света.

Но важно то, что это не только личные запасы.

У нас в соцсетях любят писать о том, как кто-то скупает бензин, из-за чего вводят ограничения на его продажу, но вот, к примеру, замечательная девушка, которая сделала запасы топлива ещё в мае, развозила по десять литров бензина в руки (бесплатно!) для тех, кто пользуется генератором, но по разным причинам сейчас не может купить горючее.

Некоторые пошли особым путём. В частности, мой товарищ, окончивший, как и я, радиотехнический факультет, отыскал «дедовские» книги — и по ним собрал электрическую станцию, как он пояснил, достаточно бюджетную.

А затем этот опыт он распространил на соседние дачи в своем садовом товариществе. Поделился своими знаниями, а где-то помог непосредственно руками.

Вообще, я знаю, появились даже соответствующие кружки — нечто вроде «Очумелых ручек», где учат различным электротехническим премудростям. Обучение идёт и на соответствующих курсах, которые в широком смысле специализируются на практическом выживании. Всё это помогает решать электрические вопросы в режиме сложной или даже критической ситуации.

Желающих помочь, быть полезными, на самом деле, множество. Их бы организовать, скоординировать, так сказать, найти конкретные точки приложения на государственном уровне. Пока же люди выстраивают горизонтальные связи.

Вот ещё пример чудесной помощи.

Проблемой в это тёмное время стали пешеходные переходы. Водители в темноте не замечают идущих или бегущих по зебре. Это приводит к трагедии. Я в таких случаях включаю фонарик, переходя дорогу, и многие водители благодарят за это, высунувшись из машины.

Недавно один выразил благодарность так витиевато, что подумалось: «Ну, точно — поэт!»

Перед моей подругой, которую водитель не заметил на пешеходе (к счастью, обошлось без жертв), извинились и подарили ей шоколадку. Но всё же группа единомышленников, осознав, насколько серьёзна проблема, раздавала на площадях Нахимова и Лазарева светоотражающие наклейки, чтобы можно было прикрепить их на одежду.

Особенно это актуально для детей. Теперь их легче будет заметить в темноте.

Лично знаю и бизнесменов, которые, вопреки капиталистической логике, не повышают цены на фонари, свечи, доставлять которые после взрывов на Крымском мосту стало проблематичнее. Они идут навстречу покупателям, понимая, как обстоят дела.

В одном из дачных кооперативов мужчина организовал пункт добрых дел: там в тёмное время можно подзарядить фонари и гаджеты, выпить стаканчик горячего чая. Он не желает быть публичным и любит повторять известное библейское выражение о том, что правая рука не должна знать, что делает левая.

Сейчас мы с ребятами работаем над тем, чтобы создать организованные бригады по оказанию помощи маломобильным и малоимущим гражданам, которым тяжелее всего в это тревожное, тёмное время. Кому-то помогают соседи, но, безусловно, не всем.

Вообще за это время мы по-новому взглянули на соседей, многие из которых готовы прийти на выручку. Например, задерживаюсь я по делам, а дома выключили свет, и там остались дети — соседка присмотрит за ними. Люди начали собираться, чтобы сразиться, к примеру, в настольные игры. Начали узнавать друг друга, а не только «привет-привет» на лестничной площадке.

Всё это, казалось бы, простые, очевидные вещи, да. И кто-то скажет: ну и что здесь такого?

Но на самом деле будем откровенны: атаки БПЛА, отключения электроэнергии без графика, а порою её нет сутками, рост цен — всё это расшатывает нервы и рождает тревогу. Не всегда получается оставаться в тонусе, в спокойствии, а тем более находить время для других.

Помогать ближнему легче, когда у самого всё более или менее, — так кажется. А, с другой стороны, испытав боль или неудобство, лучше начинаешь понимать проблемы других. Потому выполнение обыденных вещей — это метод противостоять угрозам.

А у Андрея Платонова есть прекрасная фраза: «Страна темна, но человек в ней светится». И вот тут точно нет никакого пафоса. Одна только соль севастопольской земли.