Нестабильность на мировых рынках продолжает сотрясать ряд государств. Взволновавшие всех резкие изменения на валютном рынке продолжились катастрофическим обрушением цен на нефть WTI, что произошло впервые в истории.

В то же время значительное влияние на мировую экономику оказала и пандемия коронавируса, фактически запершая дома около четырёх миллиардов человек по всему миру: мелкий и средний бизнес терпит убытки, мировые корпорации сокращают производство, а тысячи людей остаются без работы.

О том, как развивается ситуация, — в материале ИА REGNUM.

Обложка. Нефть. Иван Шилов © ИА REGNUM