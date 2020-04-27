Доллар и рубль. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Китай соблюдает торговое соглашение с США — Reuters
Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил агентству Reuters, что представители США находятся в постоянном контакте с китайскими коллегами. Китай не прекратил выполнение сделки, несмотря на эпидемию коронавируса.
Фондовый рынок США снова растёт
Уолл-стрит остается под давлением глобального спада из-за эпидемии COVID-19, однако рынок обнадеживают относительно позитивные квартальные отчеты крупных компаний и выделение правительством США сотен миллиардов долларов на поддержку бизнеса.
За три месяца Италия недополучит 10 млрд евро из-за отсутствия туристов
За период с марта по май 2020 года Италия недополучит 10 млрд евро из-за полного отсутствия иностранных туристов, с такой оценкой выступили в национальной службе статистики Istat. В аналогичный период 2019 года расходы иностранных туристов в Италии составили 9,4 млрд евро, до эпидемии и кризиса предполагалось, что этот показатель продолжит расти, однако в реальности он оказался равен нулю, отметили статистики.
49% госучреждений Латвии перешли на удалённый режим работы — LSM
97% государственных учреждений Латвии во время ведённого в конце марта режима ЧС из-за пандемии полностью или частично работали удалённо. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Государственной канцелярии.
Оппозиция Италия требует разрешить всем работать, соблюдая санитарные нормы
Решение правительства Италии об условиях так называемой «второй фазы» общенационального карантина должно быть отменено, с таким предложением выступили представители трех правых оппозиционных партий — «Лиги» Маттео Сальвини, «Братьев Италии» Джорджи Мелони и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони.
Вместо того, чтобы разрешать вернуться к работе представителям лишь некоторых отраслей экономики, власти должны разрешить работу всем, обязав при этом выполнять все санитарные нормы, в том числе соблюдать социальную дистанцию, полагают оппозиционеры.
В Латвии рассмотрят возможность возобновления работы детских садов
На следующей неделе правительство Латвии оценит возможность возобновления работы детских садов. Об этом заявила 29 апреля министр здравоохранения страны Илзе Винкеле в ходе пресс-конференции.
Владельцы миланских баров принесли к мэрии ключи от своих заведений
Владельцы миланских баров, ресторанов, парикмахерских и салонов красоты в среду провели акцию протеста перед зданием городской администрации. Предприниматели принесли к зданию мэрии ключи от своих заведений. Таким образом они протестуют против решения правительства страны продлить запрет на работу этих видов бизнеса и после 4 мая, когда в Италии официально начнется «вторая фаза» противодействия распространению эпидемии.
Оборот розничной торговли в Латвии за месяц сократился на 5,9%
Оборот розничной торговли в Латвии в марте упал на 1,8% по сравнению аналогичным периодом 2019 г. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Минсельхоз Грузии выдаст пропуска желающим работать на земельных участках
В министерстве сельского хозяйства Грузии выдадут пропуска жителям Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, желающим выехать из города для работы на своих земельных участках. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба ведомства.
На Украине откроют продовольственные рынки
На Украине вскоре откроют продуктовые рынки, а также проследят, чтобы на них соблюдались санитарные нормы, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
В минздраве Грузии рассказали о порядке распределения пособий безработным
Уволенным с работы в период кризиса, а также тем, кто находится в неоплачиваемом отпуске, для получения социального пособия не нужно предоставлять никаких документов. Об этом 29 апреля журналистам рассказала заместитель министра здравоохранения Тамила Баркалая, сообщает грузинское Общественное телевидение.
Нефтяная платформа. (сс) catmoz
Власти Франции готовы «полностью» поддержать Airbus
Франция готова «полностью» помочь Airbus перед лицом кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил министр экономики страны Бруно Ле Мэр.
В Грузии проверили 600 предприятий на эпидемиологическую безопасность
Эпидемиологическую безопасность 600 предприятий в Грузии проверили сотрудники министерства здравоохранения. Об этом 29 апреля рассказала журналистам глава минздрава Екатерина Тикарадзе.
В Абхазии прокомментировали проблемы с выдачей денег в банкоматах
Сложности с выдачей наличных денег в банкоматах Абхазии связаны с паническими настроениями в республике. Так охарактеризовал ситуацию в стране председатель Национального банка Беслан Барателиа 29 апреля в интервью «Нужной газете».
Власти Киргизии не планируют возобновлять внутренние авиарейсы
Власти пока не планируют восстанавливать сообщение между регионами Киргизии.
Всемирный банк прогнозирует глубокую рецессию черногорской экономики
Пандемия коронавируса толкает черногорскую экономику в рецессию и показывает, насколько страна чувствительна к внешним потрясениям. Об этом говорится в последнем отчете ВБ.
Международные банки выделят Грузии $180 млн
Всемирный банк (ВБ) совместно и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделят для Грузии финансовую помощь в размере $180 млн. Информацию об этом 29 апреля распространяет пресс-служба ВБ.
Из-за пандемии коронавируса бюджет Киргизии уже недополучил 9,4 млрд рублей
Выпадения по таможенным и налоговым сборам, произошедшие из-за пандемии коронавируса, привели к тому, что бюджет Киргизии недополучил 10 млрд сомов (9,4 млрд рублей).
Половина бедных семей в США потеряли доход из-за карантина — опрос
Пока экономический ущерб от вспышки коронавируса продолжает расти, новое исследование Pew Research Center показывает, что его влияние все больше затрагивает взрослых людей с низким доходом — группу, которая испытывала значительное финансовое давление задолго до нынешнего кризиса.
Угроза коронавируса: в Швеции работают уличные парикмахерские
В Швеции в период установленных ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции парикмахеры нашли способ предоставлять жителям услуги стрижки. Они просто решили делать это прямо на тротуарах улиц. Об этом 29 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.
Нацбанк Грузии понизил ставку рефинансирования
Комитет монетарной политики Нацбанка Грузии решил снизить ставку рефинансирования в стране на 0,5%. Данное сообщение было опубликовано 29 апреля на сайте финансового регулятора.
Эффект коронавируса: ВВП Швеции в 2020 году может сократиться на 7%
События в апреле указывают на то, что пандемия коронавируса нанесет «значительно больший удар» по экономике Швеции, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришли представители Шведского национального института экономических исследований. Об этом 29 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.
Эффект коронавируса: Volvo уволит более тысячи сотрудников
Шведский автоконцерн Volvo уведомил 1300 служащих об увольнении и одновременно сократил 300 консультантов. Сокращение штатов коснется производственных предприятий таких шведских городов, как Гётеборг и Шёвде. Об этом 29 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.
В Турции не планируют отказываться от системы «всё включено»
В Турции опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что в турецких гостиницах из-за пандемии коронавируса могут отказаться от использования системы all inclusive, а также от шведского стола. Об этом заявил представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED) Неджип Боз.
ООН предупреждает о росте числа голодающих в Восточной Африке
В Организации Объединенных Наций (ООН) предупредили, что число жителей Восточной Африки, которые могут подвергнуться угрозе голода, может удвоиться в течение следующих трех месяцев из-за пандемии коронавируса.
На Украине митинг предпринимателей перерос в стычки с полицией
У здания правительства Украины произошла потасовка между полицией и предпринимателями, которые требуют снять карантин с 1 мая.
Премьер-министр Франции предостерег от риска краха экономики
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп предостерег от «риска краха» экономики, если режим изоляции не будет снят «постепенно, тщательно», во время презентации своего плана по выходу из изоляции перед депутатами, передает BFM TV.
Агентство Fitch понизило рейтинг Италии
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Италии снижен с «BBB» до «BBB-» агентством Fitch Ratings, 28 апреля сообщается на сайте организации.
Трамп намерен заставить мясокомбинаты США открыться вопреки COVID-19
Президент США Дональд Трамп намерен приказать мясокомбинатам США открыться вновь, несмотря на угрозу распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
Uber может сократить до 20% сотрудников — СМИ
Американская компания Uber Technologies Inc., владеющая популярным онлайн-сервисом услуг такси, может сократить до 20% своих сотрудников. Об этом 28 апреля сообщает онлайн-издание The Information.
Ford отчитался об убытках на фоне коронавируса
Американская автомобилестроительная компания Ford Motor отчиталась о превышающих прогноз убытках за первый квартал 2020 года на фоне пандемии коронавируса в размере $2 млрд. Об этом сообщается в опубликованном 28 апреля отчёте компании.
Конституционный Суд вернул македонским госслужащим прежнюю зарплату
Конституционный суд Северной Македонии 28 апреля принял решение о лишении силы решения правительства о снижении заработной платы всех государственных служащих, включая президента, депутатов парламента и судей, до минимальной на период действия чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией коронавируса.
Фондовый рынок США завершил торги в «красной зоне»
Фондовый рынок США завершил сессию 28 апреля в «красной зоне», несмотря на начало торгов с роста всех основных индексов. К концу торговли индекс Dow Jones упал на 32,23 пункта (0,13%), до 24 101,55 пункта.
Суд в ЮАР потребовал «временной ликвидации» SA Express
Авиакомпания South African Airways и её подразделения находятся в глубоком кризисе много лет, эпидемия коронавируса и запреты полетов резко усугубили ситуацию.
Moody’s прогнозирует падение ВВП России на 5,5% в 2020 году
Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует падение ВВП России на 5,5% в 2020 году и его рост на уровне 2,2% в следующем году.
Власти Киргизии скоро разрешат предприятиям и магазинам возобновить работу
С 1 мая в Киргизии планируется ослабить карантинные меры — будет разрешено работать промышленным предприятиям, строительным компаниям, станциям техобслуживания автотранспорта, шиномонтажным пунктам, автомойкам, автопокрасочным мастерским, магазинам автозапчастей, интернет-магазинам, оптовым поставщикам стройматериалов, оптовым магазинам тканей и фурнитуры, зеленым рынкам, нотариусам, парикмахерским салонам, а также службам такси.
Малому бизнесу США одобрили $52 млрд помощи
Согласно заявлению Администрации по делам малого бизнеса (SBA), к настоящему моменту утверждены 475 000 льготных кредитов в рамках программы защиты заработных плат.
British Airways сокращает четверть персонала
«Предложения остаются предметом обсуждения, но, вероятно, они затронут большинство сотрудников British Airways и могут привести к сокращению до 12 000 из них», — сказано в заявлении IAG.
Фондовый рынок США проводит торги в «смешанном настроении»
К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 114,06 пункта (0,47%), до 24 247,84 пункта. Индекс S&P 500 также вырос, на 8,51 пункта (0,30%), до 2886,99 пункта. А индекс Nasdaq упал на 35,05 пункта (0,40%), до 8695,12 пункта.
AirBaltic планирует возобновить международные авиаперевозки
В случае, если правительство Латвии отменит режим ЧС, авиакомпания AirBaltic готова возобновить полёты по ряду направлений уже с 13 мая 2020 года. Об этом сообщил 28 апреля исполнительный директор авиакомпании Мартиньш Гаус.
Названа совокупная задолженность по налогам в Латвии
В Латвии совокупная задолженность компаний и жителей станы по налогам в марте выросла на 5% и составила 888,009 млн евро. Об этом пишет портал Diena. lv со ссылкой на данные Государственной службы доходов (СГД) страны.
Минфин: пенсии в Грузии будут гарантированно расти каждый год
Министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани утверждает, что пенсии в стране будут гарантированно увеличиваться ежегодно соответственно показателю инфляции, и что эта сумма составит не менее 20 лари.
Госдолг Италии достигнет максимального значения за последние 100 лет
Если госдолг Италии будет расти в соответствие с прогнозом министерства экономики и финансов, то к концу 2020 года он достигнет максимальных значений со времен Первой мировой войны, сообщили в национальной службе статистики Istat. Согласно плану министерства, увеличение дефицита бюджета на 55 млрд евро вместе с падением ВВП страны примерно на 8% в 2020 году приведет к росту госдолга со 134,8% до 155,7% ВВП.
Сербия рассчитывает на помощь США при восстановлении экономики
Сербия рассчитывает на помощь американских компаний в восстановлении сербской экономики после пандемии коронавируса. Об этом послу США в Сербии Энтони Годфри сообщил президент страны Александр Вучич во время встречи 28 апреля в Белграде.
Вучич ознакомил Годфри с пакетом экономических мер, которые подготовило правительство Сербии. При этом президент Сербии отметил, что он рассчитывает на участие американских компаний, которые уже работают на сербском рынке, но еще больше — на будущие инвестиции из США.
В Латвии намерены выделить еще 75 млн евро на ремонт дорог — Кариньш
Правительство Латвии намерено выделить дополнительные 75 млн евро на ремонт дорог. Об этом сообщил 28 апреля премьер-министр страны Кришьянис Кариньш после заседания совета правящей коалиции.
По его словам, в данный момент деятельность правительства Латвии нацелена на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса.
Назван средний размер пособия в Латвии
Служба государственных доходов (СГД) Латвии с начала простоя из-за пандемии выплатила двухмесячных пособий жителям страны на сумму 6 625 689 евро. Об этом пишет 28 апреля портал LSM со ссылкой на данные ведомства.
Индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов
На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 223,39 пункта (0,93%), до 24 357,17 пункта, индекс S&P 500 вырос на 31,48 пункта (1,09%), до 2909,96 пункта, индекс Nasdaq вырос на 95,52 пункта (1,09%), до 8825,69 пункта.
До коллапса мирового рынка нефти осталось три недели — прогноз экономиста
Мировой рынок нефти на всех парах мчится к логистическому коллапсу, убеждён экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.
У здания правительства Украины состоится митинг предпринимателей
Предприниматели соберутся у здания правительства Украины на митинг против карантина.
Не все самозанятые в Грузии смогут получить финансовую помощь — минздрав
Часть самозанятых в Грузии не сможет претендовать на финансовую помощь, которую государство будет выдавать пострадавшим от кризиса, который наступил из-за вспышки коронавируса. Об этом заместитель министра здравоохранения Тамила Баркалая рассказала 28 апреля агентству «ИнтерпрессНьюс».
Пандемия оставила без работы не менее 20% киргизских мигрантов в России
Из-за закрытия авиасообщения между Киргизией и Россией на период пандемии, киргизстанские трудовые мигранты не могут вернуться на родину. Также стала невозможна отправка в республику «груза 200» — граждан Киргизии, умерших во время пребывания в России.
Зарплаты сотрудников национальной авиакомпании Руанды «Rwandair» сократят на 8−65% в рамках финансирования мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом передает ВВС Great Lakes со ссылкой на постановление руководства авиакомпании.
В обращении руководства к сотрудникам также отмечается, что данное решение было принято, чтобы «избежать увольнения персонала».
Из-за кризиса расходы граждан Италии снизятся на 70 млрд евро — эксперты
В 2020 году объем потребления в Италии снизится на 70 млрд евро в сравнении с показателями прошлых лет, с таким прогнозом выступили эксперты национальной бизнес-ассоциации Confesercenti. Из-за эпидемии коронавируса и приостановки значительной части экономической деятельности снижение объемов потребления будет куда более значительным, чем во время последних кризисов, и сравнимым только с ситуацией после Второй мировой войны, считают аналитики.
Власти Италии: на преодоление последствий кризиса понадобится 10 лет
Власти Италии должны будут в течение 10 ближайших лет вкладывать в экономику по 6 млрд евро ежегодно, заявил министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери. Такие меры понадобятся, чтобы стимулировать и поддерживать экономический рост.
Минфин Грузии разъяснил, кому положены госкомпенсации
Министерство финансов Грузии разъяснило, кому положены компенсации, которые правительство Грузии, вероятно, с конца мая, начнет выплачивать гражданам в условиях пандемии коронавируса.
Эффект коронавируса: Центробанк Швеции не поддержит потребительский спрос
Центральный банк Швеции, Риксбанк, оставил ключевую ставку на нулевом уровне. Ведомство объявило о своем решении в своем опубликованном пресс-релизе. В Риксбанке Швеции также подчеркнули, что не считают необходимым принимать в настоящее время меры по поддержанию потребительского спроса, о чем задумываются правительства многих стран в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 28 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
На западе Украины предприниматели вынудили власть открыть рынки
Предприниматели в разных регионах Украины требуют от местных властей снять запрет на торговлю.
IKEA обвинили в открытии магазинов в Дании в период пандемии
Когда после почти 6-недельного перерыва шведская IKEA открыла свои торговые пощади в Дании, внутри магазинов розничных продаж мгновенно образовались очереди из посетителей, что привело к нарушению соблюдения мер социального дистанцирования во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 28 апреля сообщила шведская газета Expressen.
Пожилым людям дольше придется соблюдать режим самоизоляции — Dagens Nyheter
Пока что в Швеции национальная система здравоохранения настолько напряжена, что не существует графика выхода из режима самоизоляции. В Агентстве общественного здравоохранения Швеции, тем не менее, подчеркнули, что пожилым людям самоизоляцию придется соблюдать дольше, так как они естественным образом находятся в группе риска для коронавирусной инфекции. Об этом 28 апреля сообщила шведская газета Dagens Nyheter.
Эффект коронавируса: в Швеции требуют от властей покрыть убытки бизнеса
Христианские демократы, одна из парламентских политических партий Швеции в Риксдаге, хотят видеть более широкую поддержку шведских компаний, пострадавших от пандемии коронавируса. Проект весеннего бюджета, представленной партией, предполагает поддержку со стороны государства по выплате убытков, понесенных бизнесами. Об этом 28 апреля сообщила шведская газета Dagens Nyheter.
Авиакомпания «Скандинавские авиалинии» сократит порядка 5000 сотрудников
«Скандинавские авиалинии» (SAS), крупнейшая авиакомпания стран Северной Европы, объявила о планах по сокращению штата. Увольнения коснутся порядка 5 000 штатных сотрудников. Пандемия коронавируса повлияла как на международные рейсы, так и авиаперевозки внутри Северной Европы, что привело к значительным финансовым трудностям. Об этом 28 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
Лидер «Европейской Грузии» призвал Тбилиси поддержать средний класс
Финансовая помощь, назначенная правительством Грузии потерявшим работу, недостаточна для тех, кто принадлежит к среднему классу. Такое заявление 28 апреля сделал один из лидеров партии «Европейская Грузии» Гига Бокерия, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Доходы организаторов азартных игр в Латвии снизились на 20%
Доходы организаторов азартных игр в Латвии в первом квартале 2020 г. снизились на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 58,678 млн евро. Об этом 28 апреля пишет портал LSM со ссылкой на данные латвийской Инспекции по надзору за азартными играми.
Власти Италии обещают малому и среднему бизнесу 8 млрд евро
В Италии будет создан специальный Фонд солидарности для предприятий малого и среднего бизнеса объемом 8 млрд евро, заявил в интервью Il Sole 24 Ore министр экономического развития Стефано Патуанелли.
Такая мера должна будет дополнить другой, уже действующий механизм поддержки этой части экономики — в апреле 2020 года власти Италии выплатили по 600 евро самозанятым, и эта выплата не будет последней, отметил Патуанелли.
Экс-премьер Италии: на рынке труда может начаться «резня»
То, что правительство Италии принимает решения о преодолении последствий пандемии, не совещаясь с депутатами парламента, с точки зрения норм Конституции является «скандалом», заявил в интервью La Repubblica лидер партии «Живая Италия», экс-премьер страны Маттео Ренци. Необходимо оформлять принимаемые меры в виде декретов и проводить их через парламент, полагает Ренци.
Он также высказал претензии в отношении предлагаемых правительством мер по борьбе с последствиями эпидемии и ограничений. Ренци (чья партия также входит в состав правящей коалиции) полагает, что предложенные меры неэффективны настолько, что будущей осенью на рынке труда начнется «резня», то есть массовое сокращение рабочих мест.
Число бедных в Индонезии вырастет на фоне пандемии — вице-президент
Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что число бедных людей в Индонезии увеличится из-за пандемии COVID-19, сообщает Antara.
Украина фактически запретила вывоз сезонных рабочих — посол Эстонии
Власти Украины помешали Финляндии вывезти из страны 14 тыс гастарбайтеров, рассказал посол Эстонии на Украине Каймо Кууск.
Таксистам в Грузии пообещали финансовую помощь
Водители такси в Грузии будут признаны самозанятыми и смогут получить материальную помощь. Об этом рассказал мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, 28 апреля сообщает агентство Report.
Частные компании США стали направлять нефть в стратегический резерв
Хранилища стратегического нефтяного резерва США начали принимать сырьё частных компаний. Об этом сообщает Bloomberg.
Во Франции сотрудники Amazon останутся дома до 5 мая
Компания Amazon объявила, что продлевает приостановку деятельности своих распределительных центров во Франции до 5 мая 2020 года, сообщает Le Figaro.
ВРП китайского Синьцзяна просел на 0,2% из-за коронавируса
Валовый региональный продукт Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая упал на 0,2% за первый квартал года в годовом исчислении/
Ключевые промышленные предприятия Китая потеряли 36,7% прибыли
Прибыль ключевых промышленных предприятий Китая значительно просели за первый квартал 2020 года из-за эпидемии нового коронавируса в стране, несмотря на существенное улучшение ситуации в марте, сообщает Национальноt бюро статистики КНР.
Греческие фермеры просят разрешить албанским рабочим въезд в страну
В настоящее время граница между Албанией и Грецией закрыта из-за пандемии коронавируса, однако премьер-министр Албании Эди Рама пообещал в ближайшее время разрешить выезд для данной категории мигрантов.
Трамп назвал сроки восстановления экономики США
Быстрый экономический рост в США начнется во втором полугодии текущего года, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом он заявил 27 апреля в ходе брифинга.
СМИ сообщили нехватке российской пшеницы в мире
Дефицит российской пшеницы, который образуется после принятого в Москве решения о приостановке экспорта до 1 июля 2020 года, вызывает озабоченность в ряде стран мира с тяжелой продовольственной ситуацией. Об этом 27 апреля сообщает агентство Bloomberg.
В Японии зафиксировали рост безработицы в марте
Уровень безработицы в Японии достиг 2,5% за март 2020 года, говорится в отчете японского министерства внутренних дел, передает телеканал NHK.
Американские автогиганты могут возобновить работу 18 мая
General Motors, Ford и Fiat Chrysler достигли предварительной договорённости с профсоюзом и губернатором штата Мичиган о частичном возобновлении 18 мая производства в США, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Об этом 27 апреля сообщает газета The Wall Street Journal.
General Motors приостановила выплату дивидендов из-за коронавируса
Руководство американской автомобильной корпорации General Motors приняло решение о приостановке выплат квартальных дивидендов акционерам из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба компании.
В Великобритании в отпуск отправлены более 3 тысяч сотрудников Airbus
В Великобритании в связи с пандемией коронавируса авиастроительная компания Airbus отправляет в принудительный отпуск половину работников своего завода в Броутоне. Об 27 апреля сообщает пресс-служба компании.
Фондовый рынок США вырос в связи с началом открытия штатов
К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 358,51 пункта (1,51%), до 24 133,78 пункта. Диапазон индекса составил 23 840,61 — 24 207,65 пункта.
Уолл-стрит. (cc) RMajouji
Во втором квартале 2020 года в результате последствий пандемии коронавируса 195 млн рабочих мест могут быть сокращены, следует из доклада ООН по социально-экономическим мерам для восстановления государств после пандемии.
Безработица в латвийском Даугавпилсе в марте выросла до 7,3%
Решение руководства Латвийской железной дороги (Ldz) о сокращении персонала стало особенно болезненным для Даугавпилса. Об этом представитель Ldz Элла Петермане сообщила порталу LSM.
«Правление Латвийской железной дороги в начале этого года приняло решение о сокращении 1500 сотрудников. Из-за падения объёма перевозки грузов эти работники больше не задействованы», — разъяснила ситуацию Петермане.
В Черногории со дня введения карантина потеряли работу более 3 тыс. человек
Со времени принятия мер по борьбе с распространением эпидемии коронавируса в Черногории до 22 апреля число безработных в стране увеличилось на 3156 человек, причем наибольшее число вновь зарегистрированных безработных было зарегистрировано в Подгорице, Никшиче и Рожае. Об этом сообщает служба занятости Черногории.