Пекин, , 06:17 — REGNUM Прибыль ключевых промышленных предприятий Китая значительно просели за первый квартал 2020 года из-за эпидемии нового коронавируса в стране, несмотря на существенное улучшение ситуации в марте, сообщает 27 апреля в Национальном бюро статистики КНР.

Прибыл промышленных предприятий годовым оборотом более 20 млн юаней (около $2,83 млн) достигла 781,45 млрд юаней в первом квартале года, что на 36,7% ниже аналогичного периода годом ранее. Тем не менее, это несколько лучше 38,3% падения за первые два месяца года.

Ва частности, прибыль производственных и добывающих предприятий упала на 38,9% и 27,5% соответственно за указанный период. В то же самое время производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды в годовом исчислении упали ан 28,6%.

Промышленная прибыль в марте несколько выросла по мере роста производства и продаж промышленных изделий, сообщил представитель бюро Чжан Вэйхуа, отметив, что это дает надежды на позитивное развитие обстановки.

Прибыли 39 из 41 промышленного сектора упали за первый квартал относительно аналогичного периода годом ранее. В 28 секторах ситуация начала улучшаться уже в марте. Производители электроники, алкоголя, напитков и чая перестали поменяли 19,5% падение на 7,5% роста.

Промышленные предприятия в области высокотехнологичного производства в марте обеспечили рост на 0,5% после 37,1% падения двумя месяцами ранее. Компании в сфере производства товаров широкого потребления также зафиксировали рост прибыли в марте.

Оборот ключевых промышленных компаний Китая сократился в первом квартале на 15,1% в первом квартале года до 19,86 трлн юаней. В то же время деловые расходы за этот же период упали на 14,6% до 16,83 трлн юаней в годовом исчислении.