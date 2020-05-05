Лондон, , 03:59 — REGNUM Мировые цены на нефть на бирже ICE в Лондоне с начала торгов продолжили рост.

По данным торговой площадки на 03:22 мск июльские фьючерсы Brent торговались на уровне $27,87 за баррель, подорожав на 2,46%. Перед этим её стоимость поднималась выше $28.

Фьючерсы WTI поднялись в цене на 4,26%, до $23,75 за баррель.

Напомним, цены на нефть растут благодаря вступлению в силу новых ограничений добычи ОПЕК+ и информации о начале восстановления спроса на нефть со стороны Китая.

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