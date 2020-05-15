Вашингтон, , 16:51 — REGNUM Объем промышленного производства в США по итогам апреля показал рекордный спад в 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает 15 мая пресс-служба Федеральной резервной системы США (ФРС).

Подчёркивается, что такое падение промпроизводства является абсолютным антирекордом за 101-летний период ведения такой статистики.

Это явление объяснено авторами отчёта влиянием пандемии коронавируса, которая вынудила многие предприятия замедлить или приостановить работу.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются крупнейшим очагом эпидемии коронавируса в мире.

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