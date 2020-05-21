Пекин, , 04:45 — REGNUM Выработка электроэнергии в Китае снизилась за первые четыре месяца года на 5% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Выработка электричества в стране составила 2,14 трлн кВт/ч за указанный период, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. В апреле рост составил 0,3% до 554,3 млрд кВт/ч. Существенно снизилась выработка гидроэлектроэнергии в апреле — на 9,2% в годовом исчислении.

Электричества, получаемого путем сжигания угля, было выработано на 1,2% за прошлый месяц против 7,5% падения в марте. Солнечной энергии было выработано на 12,3% больше в годовом исчислении за апрель. Касательно ядерной и ветровой энергии, их было выработано на 10,7% и 1,2% соответственно больше.