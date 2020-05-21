Берлин, , 11:28 — REGNUM Немецкая авиакомпания Lufthansa ведет переговоры с правительством страны о предоставлении помощи в размере €9 млрд. Об этом 21 мая сообщает Reuters.

По данным журналистов, если сделка будет заключена, то компания получит финансовую поддержку в обмен на 20% акций, что сделает Lufthansa в некотором смысле зависимой от решений Берлина.

Отмечается, что представители правительства Германии получат два кресла в наблюдательном совете авиакомпании, но вмешательство в ее политику будет осуществляться только в крайнем случая, в частности для защиты от поглощения.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, распространившаяся на всю планету, вынудила правительства многих стран закрыть свои границы, что нанесло серьезный ущерб авиационной отрасли.

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