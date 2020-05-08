Вашингтон, , 17:08 — REGNUM За апрель 2020 года в США официально исчезли 20,5 млн рабочих мест. Об этом 8 мая сообщает министерство труда США.

По данным американской статистики рынка труда, апрель 2020 года стал худшим месяцем за всю историю подсчетов. Так, в декабре 2008 года — на пике предыдущего финансового кризиса — США потеряли примерно 800 тысяч рабочих мест.

До апреля 2020 года наихудшим месяцем был сентябрь 1945 года. Тогда на фоне послевоенной демобилизации в США исчезли примерно 2 млн рабочих мест.

Но теперь за тридцать апрельских дней в США официально исчезли 20,5 млн рабочих мест.

Формальный уровень безработицы подскочил более чем в три раза и составил 14,7%. Это максимум с предвоенного, 1940 года.