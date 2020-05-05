Киев, , 12:41 — REGNUM В настоящий момент идут переговоры о переносе некоторых производств из Китая в Украину, заявил в эфире украинского телевидения вечером 4 мая министр экономики страны Игорь Петрашко.

Чиновник заявил, что речь не только об Украине — сейчас, по его словам, идет глобальный передел относительно переноса многих производств из Китая, «потому что недоверие к этой страны нарастает».

«Поэтому есть уникальная возможность локализовать и перевести много производств, осуществить выстраивание и перевод этих производственных цепей уже в Украине», — заявил министр экономики.

Впрочем, никакой конкретики Петрашко при этом не сообщил. Официально на сегодня ни одна украинская или западная компания не объявляли о переносе производства из Китая на Украину.

Также отметим, что посольство Китая пока не отреагировало на заявление чиновника.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, промышленное производство на Украине в марте этого года снизилось на 7,7% по сравнению с мартом 2019 г. Промпроизводство на Украине падает уже много месяцев подряд.