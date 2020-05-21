Рига, , 03:34 — REGNUM Парламентский секретарь МИДа Латвии Занда Калныня-Лукашевича проинформировала членов комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, что прямое авиасообщение с Великобританией пока не будет восстановлено, пишет портал diena.lv.

«МИД ЛР не видит возможности возобновить прямое авиасообщение из-за сложной эпидемиологической обстановке в Великобритании» — сказала Калныня-Лукашевича.

В данный момент уровень заболеваемости COVID-19 превышает отметку в 25 заболевших на 100 000. Тем не менее жители Латвии имеют возможность долететь до Лондона и обратно через Франкфурт и Минск, заметила парламентский секретарь МИДа.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.