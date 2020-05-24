Прага, , 09:01 — REGNUM Представительства Чехии на Украине начали вновь принимать документы, необходимые для получения рабочей визы украинскими трудовыми мигрантами, сообщило Radio Prague International.

«После повторных переговоров с украинскими властями нам удалось достичь договорённости и частично возобновить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию чешскому здравоохранению и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа», — заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Представительство во Львове возобновило свою работу 22 мая, посольство Чехии в Киеве планирует открыться 25 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Финляндии Саули Ниинисте поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что власти Украины позволили мигрантам поехать в Финляндию на сбор урожая.

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