Прага, 24 мая 2020, 09:01 — REGNUM Представительства Чехии на Украине начали вновь принимать документы, необходимые для получения рабочей визы украинскими трудовыми мигрантами, сообщило Radio Prague International.
Представительство во Львове возобновило свою работу 22 мая, посольство Чехии в Киеве планирует открыться 25 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Финляндии Саули Ниинисте поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что власти Украины позволили мигрантам поехать в Финляндию на сбор урожая.
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