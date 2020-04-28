Урумчи, Китай, , 07:52 — REGNUM Валовый региональный продукт Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая упал на 0,2% за первый квартал года в годовом исчислении, сообщили апреля в региональном бюро статистики.

ВРП Синьцзяна составил 305,55 млрд юаней (около $88,4 млрд). Согласно анализу бюро, эпидемия нового коронавируса оказала очень серьезное воздействие на традиционное потребление и сферы промышленности региона с самого начала года. Новые формы экономической деятельности вроде онлайн-потребление и «умная» экономика значительно выросли в годовом исчислении.

С января по март общий объем интернет-продаж предприятий Синьцзяна черед электронные торговые платформы составил 4,44 млрд юаней, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Индустрия онлайн-игр региона обеспечила оборот на уровне 221 млн юаней, что в 5,5 раза больше, чем годом ранее за первые три месяца. Операционная выручка платформ продвижения науки и технологий, а также прикладных услуг крупнее определенного размера достигла 493 млн юаней за указанный период, что на 23,6% больше в годовом исчислении.

В первом квартале добавленная стоимость добывающей промышленности Синьцзяна и сферы услуг региона составила 11,02 млрд юаней и 184,61 млрд юаней, что на 1,3% и на 0,4% ниже, чем годом ранее соответственно. Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности достигла 109,92 млрд юаней, увеличившись на 0,2% в годовом исчислении.