Киев, , 17:01 — REGNUM За первый квартал 2020 г. реальный ВВП Украины, по предварительным данным, уменьшился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом 15 мая сообщила украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что по сравнению с четвертым кварталом 2019-го ВВП уменьшился на 0,8% — с учетом сезонного фактора.

Ведомство отмечает, что приведенные данные являются предварительными и еще будут корректироваться.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Рада внесла изменения в бюджет, согласно которым ВВП страны в нынешнем году упадет на 5%. В правительстве и Нацбанке страны отмечали, что главные проблемы экономику Украины ждет о втором квартале. Оценка ключевого кредитора Украины — МВФ — более пессимистична, там предполагают падение ВВП на 7,7%.