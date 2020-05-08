Киев, , 15:42 — REGNUM Кризис в сфере энергетики на Украине сегодня является «беспрецедентным» за всю историю страны, заявила вр. и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время совещания 8 мая.

Чиновник отметила, что главная причина кризиса — «безответственная государственная политика, которая имеет признаки сознательного доведения государственных предприятий энергетической отрасли до банкротства».

Впрочем, никаких подробностей о том, как кризис может сказаться на рядовых жителях Украины, Буславец не сообщила.

ИА REGNUM напоминает, что при смене правительства на Украине 4 марта не удалось назначить ряд министров, в т.ч. министра энергетики. В итоге лишь 16 апреля кабмин в обход Верховной рады назначил Ольгу Буславец врио главы ведомства.

Накануне назначения, 14 апреля, глава фракции «Слуга народа»Давид Арахамия заявил, что в энергетике Украины сейчас «сумасшедший кризис», и очень не хватает лица, принимающего решения.

После назначения Буславец в правительстве заявили, что разработают антикризисный план для энергетики Украины и оперативно начнут воплощать его в жизнь.