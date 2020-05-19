Кишинёв, , 19:37 — REGNUM Власти Молдавии ожидают роста числа официальных безработных в республики по крайней мере в три раза. Как сообщил 19 мая на брифинге премьер-министр Молдавии Ион Кику, из-за кризиса без работы осталась большая часть патентообладателей, передает ИА REGNUM.

Cитуация, по словам главы правительства, усугубляется наличием скрытой безработицы, и властям трудно делать экономические нопрогнозы.

Он добавил, что дефицит бюджета в стране на 2020 год может превысить €1 млрд. В период действия чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса доходы в госбюджет сильно сократились, и правительство ищет источники покрытия бюджетной «дыры».

Кику добавил, что часть дефицита планировалось покрыть российским кредитом в €200 млн, но Конституционный суд приостановил действие этого соглашения.

Молдавски власти намерены возобновить переговоры с Россией на этот счет. Также Кишинев рассчитывает на экстренную помощь от Евросоюза в размере €100 млн.

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