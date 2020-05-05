Джакарта, , 10:50 — REGNUM Министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что в первом квартале 2020 года экономический рост страны замедлился, и вырос на 2,97% из-за шоков падения спроса на фоне пандемии COVID-19, сообщает Antara.

По его словам, экономический рост в 2,97% в первой половине этого года все еще остается хорошим по сравнению с экономическим потрясением, которое произошло в мире из-за пандемии COVID-19.

«Согласно прогнозам МВФ, положительный экономический рост по-прежнему наблюдается в Китае, Индии, Индонезии». — отметил Аирлангга Хартарто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо рассматривает возможность переноса праздничных дней по случаю Лебарана на конец июля 2020 года.

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