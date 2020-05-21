Рига, , 03:33 — REGNUM Государственное агентство занятости (NVA) сообщило, что с 20 апреля число безработных в Латвии выросло на 2926 человек и составило 75 690, пишет портал diena.lv.

В период с 1 по 20 апреля на бирже статус безработных был присвоен 7942. 39 компаний за весь период пандемии сообщили NVA о коллективных увольнениях сотрудников. Общее число вакансий в данный момент равно 16 618. С марта месяца, когда безработица в Латвии составляла 6,3%, она достигла 8,2% от всего трудоспособного населения страны.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.