13:42 17.04.2020

В мире начинается соревнование — кто быстрее победит коронавирус, считает первый зампред комитета Совфеда РФ по экономической политике Сергей Калашников. Об этом он заявил комментируя слова представителя ВОЗ, который сказал, что эта организация обеспокоена ситуацией в России.

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Об этом: Член Совфеда РФ выяснил, что «в мире кончился коронавирус»

Да, у них общее «фамилия, имя, отчество», да, это коронавирус, его отипировали, что это именно он, но скажите, пожалуйста, а в чем он страшнее всех остальных? Что он творит, чтобы так напугать людей? Тем более что клиника у молодых и здоровых людей, со здоровой иммунной системой, незначительная или вообще никакая».

«Вот вы говорите, что выявили этот вирус у человека. Ну и что? Он что, нанес вред его здоровью, если симптомов никаких нет? Саморегуляция паразитарных систем — а эта система представляет собой симбиоз возбудителей и человека-хозяина — в любом случае уравновешивается. Все возбудители гетерогенные, неодинаковые, и если мы возьмем один вирус, посадим его в культуру клеток и начнем искусственно размножать, то каждый изолят будет отличаться от других по вирулентности, по устойчивости во внешней среде, по еще целому ряду факторов.

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов сомневается, что от коронавируса нужна защита :

Ну и начали выявлять при помощи этой тест-системы: кто-то кашлянул, а то и те, кто без симптомов, просто обратился. И сразу что? Стали звучать какие слова? «Косит», «расползается», — даже у вас прозвучало. Как чума, как черная оспа! «Выкашивает» города и селения! Где все это в реальности? !».

«Вирус, как известно, был впервые выявлен в Китае. Заболело какое-то количество человек. Несколько умерли. Их обследовали вирусологически и выявили этот новый вирус. Против него сделали тест-систему. Когда вирус выявлен, тест-систему сделать — это три дня. Весь порядок его секвенирования был опубликован, и тут же сделали аналогичные системы и французы, и итальянцы, и немцы, и у нас, на «Векторе», сделали.

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов :

Читайте также: Законопроект о режиме повышенной готовности внесен в Госдуму

Законопроект, вводящий в правовое поле понятие «режим повышенной готовности», внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым , передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Но здесь дело немножко в другом, в страхе . Страны одна за другой закрываются от приезжих. Туристическая индустрия и так уже пострадала больше всех. Но вот от китайских товаров, от китайских комплектующих и даже сельхозпродукции никто не закрылся и не отказался. Если и здесь начнется обвал, то это будет означать, что разжигаемая истерия целенаправленно чего-то добивается, какой-то цели» .

«Давайте по аналогии с гриппом. Как только становится много тепла и ультрафиолета, вирус гриппа расти перестает. Он просто спит летом, и всё. У него как будто есть календарик. Как поведет себя именно этот коронавирус, предсказать сложно, но я склонен считать, что когда будет больше света и тепла, то для него это будет неудачный сезонный период, как и для большинства респираторных вирусов, а это такой явный респираторный вирус, поэтому, скорее всего, летом картина изменится.

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наукНиколай Филатов высказал предположение, что летом ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону и о том, кому нужна истерия вокруг эпидемии :

«Сказать, что маски не защищают, было бы неправильно. Человек без маски находится в зоне распыления выдыхаемых аэрозолей других людей в пределах 2,5−3 метров и, естественно, подвергается их воздействию. Маска такому воздействию будет препятствовать, но она, конечно, не панацея».

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов:

«Самолечение — это очень и очень плохо. Дело в том, что противовирусные препараты —это очень тяжелые для организма химические соединения. Они вызывают в первую очередь разрушение печени, влияют на костный мозг, и многое-многое другое, поэтому принимать без веских оснований какие-то противовирусные препараты чревато. Тем более что в большинстве случаев человек применяет их впустую . Чаще всего у него совсем другие проблемы, требующие совсем другого воздействия и совсем иными лечебными комплексами».

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов предостерёг граждан от попыток самолечения при подозрении на коронавирус. П его словам, многие противовирусные препараты и вовсе бесполезны, а некоторые — могут нанести вред:

Законопроект, расширяющий возможность терапии при помощи донорской крови при лечении коронавируса, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Об этом: 50 тысяч жителей Коми могут быть заражены при негативном сценарии

Главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников в своём телеграм-канале дал несколько практических советов, касающихся мер индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса. По его мнению, это особенно важно, так как во многих регионах начали постепенно снимать карантинные ограничения.

«Первая психологическая проблема это — новая адаптация. Понятно что ровно так же, как мы шесть недель назад входили в эту самую изоляцию, адаптируясь к новым форматам общения, организации жизни, сейчас ровно такая же будет происходить реадаптация . Нам будет нужно снова привыкать к этому формату. Конечно, главные риски, которые возникают, психологические риски, переживания, касаются возможности заражения».

Период самоизоляции вызвал у многих людей стресс. Каждый со временем приспосабливался к новым реалиям: как работать из дома, как взаимодействовать с членами семьи, как снимать психологическую нагрузку, которая стала нашим спутником в изоляции. Но, строя планы в новых условиях, продумывая алгоритм дел, люди тем не менее подсознательно готовились и к выходу из режима самоизоляции, понимая, что рано или поздно это произойдет. Какие психологические проблемы могут возникнуть при выходе из самоизоляции? На этот вопрос корреспонденту ИА REGNUM ответила декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович:

Против инициатора протестов в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева возбуждено уже третье уголовное дело. Дело возбуждено по части 2 статьи 280 УК РФ («Экстремизм»).

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что клинические исследования препарата «Мефлохин» показывают хорошие результаты у пациентов с COVID-19 средней тяжести.

В Свердловской области запланировали клинические испытания уральского препарата «Триазавирин». Об этом заявил глава уральского отделения РАН, вице-президент РАН Валерий Чарушин .

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета вместе с коллегами из НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева приступили к созданию белкового препарата, способного заблокировать распространение вируса SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях. Он может появиться уже через три-четыре месяца.

Построить в 200 км от Горно-Алтайска посёлок для участников группы «Ласковый май» планирует продюсер Андрей Разин . На своей странице в инстаграм он написал, что артисты поселяться там в случае повторения эпидемии.

Грузия надеется стать одной из первых стран, которая получит и начнет применять у себя вакцину от коронавируса, как только такая вакцина будет создана и зарегистрирована. Об этом в интервью Первому каналу Общественного телевидения Грузии заявила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе.

Читайте также: В Словении заявили об окончании пандемии коронавируса в стране

Решение о прекращении на территории Словении пандемии нового коронавируса, по результатам снижения показателей распространения инфекции, приняло во время телефонного заседания правительство Словении. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба правительства страны.

Почти 60 процентов граждан Черногории обеспокоены тем, что они или члены их семей могут быть заболеть COVID-19, в то время как более половины населения считает, что коронавирус был произведен в лаборатории.

Читайте также: Чем грозит Польше вступление Германии в войну с Китаем

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович принял участие в телемосте «Глобальный кризис: польский подход к пандемии» с вашингтонским Центром анализа европейской политики (CEPA). В нем он говорил о Китае, сообщив, что отношения между Варшавой и Пекином хорошие, но Китай создает стратегический вызов для Европейского союза и Запада.

В России из-за новой коронавирусной инфекции под наблюдением медицинских работников остаются порядка 256 тыс. человек в разных регионах.

Тем временем, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 4,4 млн.

Подробности в материале: Более 6,1 млн тестов проведено в России на наличие коронавируса

По данным на 14 мая, в России проведено более 6,1 млн тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Читайте также: В США намерены вернуть производство ряда лекарств на свою территорию

США намереваются производить некоторые лекарства только на своей территории. О подготовке президентского указа о поставке товаров, затрагивающих национальную безопасность страны, 14 мая сообщает телеканал CNBC.

Требование опровергнуть ложную информацию о смертности в России от COVID-19 поступило в редакцию газеты The New York Times, сообщили 14 мая в российском посольстве в США.

Об этом: Разработана схема проверки иммунитета москвичей к коронавирусу

«Каждые несколько дней примерно 70 тыс. москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения — рассылаться на электронную почту или с помощью sms», — отмети Собянин.

По его словам, выбор граждан, которым предложат пройти тест на наличие антител, будет сродни лотерее. Каждый день случайным жителям Москвы будут приходить sms и email с приглашением прийти в поликлинику и пройти тест.

Власти Москвы разработали схему проверки наличия иммунитета жителей Москвы к коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.

Люди в масках в метро. Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте также: В Москве начнут массово тестировать на коронавирус

«Перед нами стоит следующая задача — выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА-систем. В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тысяч исследований в сутки», — сказал Собянин.

Число тестирований на коронавирус при помощи иммуноферментного анализа (ИФА) планируется довести в Москве до 100 тысяч в сутки. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин , передаёт ТАСС.

Действия Китая в ситуации с коронавирусом сильно разочаровали американского президента Дональда Трампа. Оценивая теперешние отношения Вашингтона и Пекина, глава Штатов напомнил о торговой сделке, заключённой в конце минувшего года. Когда она была подписана, «ещё никто ничего не понимал» относительно ситуации с коронавирусом. Потом пришло разочарование в отношениях, отметил американский лидер.

Подробности в материале: В Кувейте за сутки выявили 947 случаев заражения коронавирусом

Новую связь между курением и заболеваемостью COVID-19 обнаружили медики во многих странах мира,

«На протяжении последних месяцев многие из нас привыкли жить в состоянии напряжения, тревоги за себя и своих близких, поэтому можно предположить, что с выходом из самоизоляции у многих могут сохраняться некоторые неприятные эмоции. Но не надо переживать по этому поводу — умеренное чувство тревоги поможет вам контролировать свои действия и организованно следовать рекомендациям врачей и специалистов, тем самым снижая риск заболевания».

Многие граждане России с нетерпением ждут постепенного снятия режима изоляции. Однако чтобы вернуться в привычную жизнь, важно помнить, что непростая ситуация с эпидемией коронавируса никуда не делась, поэтому необходимо сохранить осторожность и внимание к своему здоровью. Речь идёт не только об использовании индивидуальных средств защиты в общественных местах (маски, перчатки, антисептики), но и соблюдении социальной дистанции (1,5−2 метра). Так считает главный врач ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ», член общественной палаты России Георгий Костюк :

Академик РАН Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете» рассказал о возможном «военном» сценарии борьбы с коронавирусом. Такой вариант, по словам ученого, может быть вызван высокой поражаемостью населения и увеличивающейся смертностью. В этом случае первой появившейся вакциной начнут прививать не все население, а только находящихся в зоне риска людей. Для выработки коллективного иммунитета необходимо 70 миллионов доз препарата.

«Это дело каждого, мы все должны внести свой вклад в прекращение этой пандемии», — заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

«Этот вирус может стать еще одним эндемическим вирусом в наших сообществах, этот вирус может никогда не исчезнуть», — заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан .

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что коронавирусная инфекция может стать новым ВИЧ и никогда не исчезнуть из популяции, 13 мая сообщает агентство Reuters.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сдавший положительный тест на коронавирус, заявил, что больше месяца не имел личных контактов с Владимиром Путиным.

Публикации о занижении Россией данных о смертности от COVID-19 в Financial Times и The New York Times — это попытка «переключить внимание с внутренних неурядиц на очередной сенсационный антироссийский фейк», сообщили 13 мая в МИД РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что депутаты носят специальные устройства, которые отпугивают вирус, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Столичные власти заявили, что посмертные диагнозы и причины смерти в Москве являются исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытые.

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию ряда СМИ о якобы занижении показателей смертности от коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление распространила сегодня, 13 мая, пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что группа была создана по инициативе правительства Южной Кореи. Помимо Южной Кори в состав группы вошли представители Канады, Дании, Сьерра-Леоне и Катара.

12 мая состоялась первая видеоконференция «Группы друзей солидарности за глобальную безопасность в области здравоохранения» в рамках ООН. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Грузия будет одной из первых стран, которым компания Gilead предоставит препарат ремдесивир, но в рамках испытаний этого препарата для лечения коронавируса получит его еще раньше, заявил директор Тбилисского центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе в эфире грузинских телекомпаний.

Подробности в материале: В Грузии раскритиковали европейский подход к лечению пациентов с COVID-19

В Грузии благодаря более эффективному лечению смертность от коронавируса в разы ниже, чем в ряде европейских стран. Такое заявление сделал 12 мая директор Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Церцвадзе в эфире грузинского Общественного телевидения.

Поведение SARS-CoV-2 — своеобразное, неожиданное, и самое неприятное — что оно непредсказуемое и создает для нас, как для клиницистов, огромные проблемы: мы вынуждены идти не столько по классике лечения, сколько на поводу у того, что происходит. Об этом, в частности рассказал ИА REGNUM заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, профессор Игорь Молчанов .

92% заражённых коронавирусом в Бурятии не имеют симптомов или COVID-19 протекает в лёгкой форме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев . При этом недельная заболеваемость внебольничными пневмониями, по его словам, на 24% ниже среднего уровня за последние 3 года.

В России делают все больше тестов на SARS-CoV-2. В интервью корреспонденту ИА REGNUM доктор медицинских наук, врач-инфекционист, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о некоторых особенностях диагностики. В частности о том, почему далеко не во всех случаях проявляются симптомы заболевания.

На этом ресурсе можно найти примеры и несколько типов недостоверных текстов о COVID-19.

Для того, чтобы остановить волну панических рассылок, Александра Архипова и её коллеги создали « Энциклопедию коронавирусных фейков и слухов ».

По его словам, у компаний, продающих алкоголь, выручка выросла на 31%. Кроме того, отмечен рост продаж лекарств, продуктов питания, гаджетов.

Бизнес-омбудсмен Томской области Валерий Падерин заявил о том, что не все сферы бизнеса пострадали от пандемии коронавируса.

Читайте подробнее: В Испании семьи жертв коронавируса подали в суд на правительство Санчеса

В Испании 116 семей, которые потеряли своих близких из-за пандемии коронавируса, решили подать в Верховный суд королевства иск против премьер-министра Испании Педро Санчеса и 22 членов его кабинета.

Пассажиры в электричке в первый день масочного режима в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вот на что я еще хочу обратить ваше внимание. Главное, без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы!» — рассказала олимпийская чемпионка Игр 2006 года в танцах на льду, двукратная чемпионка Татьяна Навка о своём состоянии. Ранее сообщалось, что у неё и её мужа Дмитрия Пескова — коронавирус.

"Лично я категорически против ускоренной проверки и внедрения [вакцины]. Потому что вакцинируем мы здоровых людей», — подчеркнул Зверев.

Обязательная вакцинация от коронавируса нового типа маловероятна, даже если такую вакцину получится создать. Так считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАМН, доктор биологических наук, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев , сообщает издание «Октагон».

Читайте также: В ВОЗ заявили о стабилизации распространения коронавируса в России

Распространение коронавируса в России стабилизировалось. Об этом 12 мая заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Конечно, сообщение Financial Times (FT) о превышении реальной смертности от COVID-19 в России — это откровенная ложь, которой FT давно увлекается, зная, что ее невозможно привлечь к ответственности, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов , комментируя сообщение газеты.

В угаре попыток «наиболее цивилизованных» стран уходящего миропорядка — США и Великобритании — перевалить вину за беспрецедентные эпидемиологические потери от коронавируса на кого и что угодно — ВОЗ, Китай и т. п. — потихоньку начинает открываться пресловутый «ящик Пандоры».

Сильный иммунитет к заболеванию COVID-19 формируется у 7−8% переболевших, преимущественно в тяжёлой форме, сообщила 12 мая доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова .

Соблюдение социальной дистанции с сотрудниками Белого дома является причиной того, что президент США Дональд Трамп игнорирует предписание о ношении медицинской маски на лице. Об этом американский лидер заявил 12 мая в ходе пресс-конференции.

Администрация сети коротких сообщений Twitter вводит новую маркировку сообщений, предупреждающих пользователей о недостоверной или неполной информации о новой коронавирусной инфекции. Соответствующее сообщение администрация распространила 11 мая.

Об этом: The New York Times написала о планах американской разведки ославить Китай

Они хотят заявить, что китайские хакеры охотятся за информацией о коронавирусе, о работе над вакциной и над лекарствами против COVID-19 в США.

Американские власти намерены публично вывести на чистую воду Китай по ситуации с коронавирусом, пишет 11 мая The New York Times. Антикитайское заявление намерены обнародовать американское министерство внутренней безопасности и ФБР.

Литва официально включилась в испытания японского лекарства по лечению COVID-19 Avigan, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 мая.

Об этом было заявлено 11 мая в ходе традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.

На Украине в целом наблюдается довольно низкий уровень смертности от COVID-19.

«Правительство, вероятно, должно сказать Тегнеллу, чтобы он прекратил рецензировать и критиковать другие страны», — написал Карл Бильдт в Twitter неделю назад.

Карл Бильдт , исполнявший обязанности премьер-министра Швеции с 1991 по 1994 гг., негативно отнесся к работе действующего государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла . Бильдт призвал правительство страны сделать замечание Тегнеллу и сказать, чтобы тот не критиковал стратегии по борьбе с коронавирусной инфекцией в других странах. Об этом 10 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

«Ростовская область выйдет в «зелёную зону» по коронавирусу 22 мая, Ростов-на-Дону — 28 мая, в то время как Москва только 11 июня. «Зелёная зона» характеризуется тем, что число заболевших растет медленнее, чем выздоравливают инфицированные», — отметил выпускник вуза Владимир Ляшев.

Учёные и выпускники Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) на основе аппроксимации распространения инфекции полигауссовыми моделями спрогнозировали дату спада эпидемии коронавируса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Рассчитать вероятность летального исхода от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, можно рассчитать с помощью специального калькулятора. Его совместно с врачами и эпидемиологами разработали польские учёные. Об этом сообщила представитель Поморского научно-технологического парка Магдолена Малара-Щвитоньская.

Исследователи со всего мира пытаются понять, почему молодые люди без сопутствующих заболеваний в исключительных случаях тяжело переносят COVID-19. Свой вклад в изучение тяжелых форм протекания COVID-19 в организме молодых людей внесли иммунологи из Каролинского университета в Стокгольме. Об этом 11 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Несмотря на низкое число выявленных случаев заражения коронавирусом в государстве, эксперты утверждают, что это связано с недостаточным тестированием населения. А разрушенная система здравоохранения не позволяет оказывать необходимую помощь населению, отмечают они.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили угрозу широкого распространения коронавируса в Йемене, причиной тому является продолжающаяся с 2014 года полномасштабная война. Об этом 11 мая сообщает Reuters.

«Действительно: кто-то постоянно контактирует с заболевшими, но при этом сам остаётся «чист», кто-то живет почти изолированно и все-равно заболевает. Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит в лежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер. В той же группе риска пожилых и хронических больных: кто-то быстро выздоравливает, а кто-то нет. Географически вирус ведёт себя тоже странно».

«Дам пояснения, чтобы вы учились принимать свои решения. Дает мне на это право мой опыт 40 лет ученого и педагога в медуниверситетах, в том числе — завкафедрой инфекционных болезней, десятилетиями — главного инфекциониста Новосибирска и Сибирского федерального округа, а также — практикующего врача с колоссальным опытом исцеления человека, — заявила Толоконская. — Известен факт — маски не гарантируют защиты от вируса. Вирус — это информация, и даже поголовное круглосуточное пребывание в масках не остановит широкую циркуляцию вируса в популяции. К этому учтите, что участковая служба оказалась в миг под запретом. Так бы большинство пациентов с ОРЗ оставалось дома и не несло риска для других. И высокой оказалась концентрация пациентов с респираторными инфекциями разной этиологии в неприспособленных для этого (с позиции эпидемиологии) медучреждениях и даже в разгороженных под это торговых и других центрах. Вот вам и риски».

Бывший главный инфекционист Новосибирска и Сибири, супруга экс-губернатора Красноярского края и Новосибирской области Виктора Толоконского Наталья Толоконская на своей странице в Facebook высказалась на тему «Почему не нужны маски».

С портала университета удалены все прогнозные графики. В сообщении отмечается, что в условиях чрезвычайной неопределенности, которая сложилась сейчас в мире, использование традиционных способов прогнозирования может ввести пользователей в заблуждение.

Прогнозы об окончании вспышек нового коронавируса в разных странах, которые ранее обнародовали ученые из Университета технологий и дизайна Сингапура, больше не актуальны в связи с быстрым изменением ситуации с распространением инфекции в мире, сообщается на сайте учреждения.

Миллиард доз вакцины от коронавируса намерена произвести в 2021 году американская корпорация Johnson & Johnson. Сейчас, отмечают в корпорации, ведётся работа по созданию препарата, а на осень 2020 года запланированы клинические испытания. К концу года вакцину начнут производить.

Ситуация с пандемией является для американского президента Дональда Трампа испытанием, глава государства беспокоится о судьбе выборов, пишет 10 мая The Washington Post.

Подробности в материале: В Роспотребнадзоре рассказали про угрозу заражения коронавирусом в водоемах

«Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. Тем более следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно», — заявил Лебедев.

Эксперт напомнил, что коронавирус является респираторным вирусом, которые передаются от человека человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Однако в водоемах угроза передачи данного вируса практически отсутствует.

Вероятность заразиться коронавирусом во время плавания в водоемах сведена к нулю. Об этом заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев , сообщает Российская газета.

На Украине выявили 15 232 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3060 человек, а скончался 391.

Реакция президента США Дональда Трампа на пандемию новой коронавирусной инфекции была бессистемной и катастрофической, считает бывший глава Белого дома Барак Обама . Комментарий экс-президента со ссылкой на бывших членов его администрации публикует 9 мая CNN.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что положительный тест на коронавирусную инфекцию у выздоровевших пациентов не является признаком продолжения заболевания или повторного инфицирования, это часть процесса регенерации лёгких.

Канадские учёные сопоставили статистику распространения новой коронавирусной инфекции в 144 странах с погодными условиями в этих регионах и пришли к выводу, что климат не оказывает никакого влияния на распространение COVID-19.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 практически полностью теряет инфекционную активность при температурах выше +30 градусов Цельсия. Об этом сообщается на телеграм-канале Стопкоронавирус. рф со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рассказала, что до тех пор, пока коронавирус SARS-CoV-2 не «уйдет» или же против него не будет разработана эффективная вакцина, обществу придется следовать определенным правилам поведения.

Одной вакцины для борьбы с коронавирусом быть не может, а лекарство будет найдено. Как передает корреспондент ИА REGNUM , об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-встречи с депутатами Госдумы.

По его словам, вирус мог «вырваться наружу», а китайские специалисты сразу и не поняли этого.

Продолжая обвинять Пекин в пандемии, американский лидер сказал, что китайцы «сделали ужасную вещь».

Подробности в материале: В Литве изменили схему подсчёта смертей от COVID-19

Министерство здравоохранения Литвы изменило принцип подсчёта жертв COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM. К графе людей, которые скончались непосредственно от болезни добавилась графа лиц, у которых был выявлен вирус, но скончались по иным причинам.

«Роспотребнадзор — служба, которая существует в России со времён СССР и которой нет на Западе — вот она нам и помогла в этой ситуации. Была проделана быстро диагностика, подготовлены рекомендации по выявлению и остановке пандемии коронавируса. Словом, Роспотребнадзор сделал всё, что мог. Теперь самое главное, чтобы другие наши органы здравоохранения не испортили то, чего мы добились».

Роспотребнадзор очень правильно и своевременно организовал массовое тестирование на SARS-CoV-2 и это обстоятельство коренным образом повлияло на статистику смертности от COVID-19. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил доктор биологических наук, советский и российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов Виталий Зверев :

Версия о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 нужна руководству США, чтобы направить внимание своих граждан на Китай, а не на ошибки внутри страны. К такому выводу пришли в Федеральной разведывательной службе ФРГ (БНД), сообщает 8 мая Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Взаимному отдалению США и КНР способствует целый ряд экономических и демографических процессов, которые пандемия лишь обострила. На этом фоне политикам стоит использовать имеющееся ограниченное время на поиск возможностей взаимодействия для достижения общих интересов, а не ускорять окончательный раскол своей пламенной риторикой.

По его словам, в последние дни прирост выявленных положительных тестов увеличивается в основном за счёт большего количества исследований, при этом число людей, госпитализированных из-за заболевания COVID-19, не растёт, а в ряде больниц пациентов в стационарах стало меньше.

Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика. Так считает врач-инфекционист Валерий Безносенко , сообщает 8 мая РБК.

По её словам, учащимся говорят прийти 10 мая по определённому адресу в районе ВДНХ и назначают конкретное время. Предполагается, что там студентов будут распределять по медицинским учреждениям. Причём учащимся сообщают противоречивые сведения — кому-то обещают предоставить выбор места практики, кому-то — нет.

С 7 мая студентам московских факультетов и вузов медицинской направленности начали поступать звонки, касающиеся предстоящей практики, в том числе помощи в лечении больных COVID-2019. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила студентка медицинского института РУДН, попросившая не указывать её данные.

«Если Трамп, как он себя называет, является «президентом военного времени», то его правление заслуживает того, чтобы его оценивали по тем же стандартам, по которым оценивают военных».

«Может быть и так, что даже до этого число случаев снова начнёт расти, и мы получим вторую волну, если поведение людей станет более расслабленным», — цитирует его РИА Новости.

В Германии в случае не соблюдения ограничительных мер в июле-августе может произойти вторая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель руководителя Института Роберта Коха Ларс Шааде.

Российский фонд прямых инвестиций объявил о присоединении российско-японского инвестиционного фонда (РЯИФ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners) к инвестициям в российско-японскую систему диагностики коронавируса EMG — «Эвотэк-Мирай Геномикс», которая является одной из самых быстрых и точных в мире и позволяет получать результат за 30 минут. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.

Пандемия коронавируса приведет не только к прямым страданиям и смертям, но также создает предпосылки для «расизма и антисемитизма». Такое опасение озвучил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен , который призывал общественность быть критически настроенной по отношению к любой информации о коронавирусе и нарастающем потоке лжи вокруг теории заговоров. Об этом 7 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

Распространение в интернете ролика с ложной информацией о создании коронавируса ради чипирования населения является основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает 7 мая пресс-служба прокуратуры Москвы.

По его словам, принятые руководством России меры оказали существенное влияние, это позволило «выиграть две-три недели до пикового роста».

В России выраженного пика распространения коронавируса может и не быть, заявил 7 мая директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.

Пандемия коронавируса сказалась на незаконной торговле наркотиками. Так, из-за введённых властями государств ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, значительно затруднили или вовсе прервали поставки наркотиков. Об этом свидетельствуют данные, изложенные в докладе управления Организации Объединённых наций по наркотикам и преступности о тенденциях на рынке наркотиков во время эпидемии.

«Это не количество заражённых, это количество выявленных больных. То, что мы их выявили так много, это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реальных больных в городе больше. По скрининговым исследованиям, их в районе — 2−2,5% от всего населения Москвы. В пересчёте на цифры это около 300 тысяч», — сказал он.

В январе и феврале на Западе физически ощущалась иррациональная радость, доходящая до восторга, от того, что пришел, похоже, конец Коммунистической партии Китая (КПК), оказавшейся неспособной справиться со вспышкой коронавируса. Потом эта радость сменилась отчаянием: болезнь, которую к тому времени удалось отчасти победить в КНР, распространилась и на Запад. Стали звучать новые голоса, опасающиеся, что пандемия может поспособствовать победе Пекина в его противостоянии с Вашингтоном.

Большинство граждан РФ (57%) читают, что после пандемии коронавируса мир в целом останется прежним, приводит данные опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Он также выразил надежду, что ситуация с коронавирусом приведёт к реорганизации государственной системы здравоохранения.

Режим самоизоляции позволил избежать взрывного роста распространения инфекции в России, а это, в свою очередь, дало возможность вовремя изучить опыт иностранных государств, а главное — нарастить мощности здравоохранения и с запасом подготовить коечных фонд для приёма больных. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич .

Эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов кроме негативных последствий от пандемии коронавируса назвал и плюсы.

«Сегодня все ожидают пика. В то же время это не является неизбежной необходимостью и неотъемлемой частью течения эпидемии», — сказала она.

Эпидемия коронавируса в Грузии может закончиться без пика заболеваемости COVID-19. Об этом 6 мая рассказала агентству Report эпидемиолог и инфекционист Майя Буцашвили .

По словам госсекретаря, в настоящее время США пытаются оценить эффективность возможных вариантов.

Альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая по мнению президента США Дональда Трампа не справилась со своими задачами, могут предложить американские власти, заявил глава госдепартамента Майк Помпео в интервью телеканалу Fox Business.

Люди в масках на улице. Дарья Драй © ИА REGNUM

Медики в госпитале во время пандемии. (сс) Pablo Jarrín

Но и это ещё не всё. В преддверие великого праздника — Дня Победы — злоумышленники готовят новые коронавирусные фейки, самым поганым образом оскорбляющие нашу память о Победе, о ветеранах, издеваются над нашей страной, да ещё деньги на этом зарабатывают. Об этом в разговоре с ИА REGNUM сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич .

К примеру, недавно в интернете появился фейковый сайт о коронавирусе в России . Его доменное имя всего на одну букву меньше, чем у официального сайта — стопкоронавирус.рф . И в отличие от официального ресурса, на поддельном отображаются совершенно дикие, постоянно меняющиеся данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией, о выздоровевших и умерших от COVID-19.

Пока одни делают всё, чтобы вылечить заболевших COVID-19 пациентов, не считаясь со временем, своим личным здоровьем, вкладывают последние силы в дело борьбы с коронавирусом, другие самым похабным способом и целенаправленно ведут системную работу «по раскачиванию лодки», сея негатив, панику и недовольство среди граждан.

Всем российским гражданам хочу порекомендовать не игнорировать меры безопасности и пожелать здоровья и удачи, чтобы не заразиться коронавирусом, заявил корреспонденту ИА REGNUM студент НГУ им. Лобачевского Михаил Маслов , переболевший COVID-19.

Китайские власти считают абсурдными и политически мотивированными обвинения в том, что вспышка нового коронавируса в Ухане якобы скрывалась. Об этом заявил 6 мая постоянный представитель КНР при отделении ООН и других международных организациях Чэнь Сюй в ходе пресс-конференции в Женеве.

Ситуация в стране располагает к «водяному перемирию» даже на самых горячих фронтах хозяйственных и прочих споров. Зарыли «топоры войны» на этот период многие ранее активно противостоявшие друг другу бизнес-группы. Правоохранители отмечают некий мораторий на «стрелки» даже у преступных группировок: коронавирус и нефтяной кризис на время примиряют в том числе и враждовавшие криминальные кланы. Однако мир во всем коронавирусном мире, похоже, устраивает не всех.

И действительно, в момент катастроф люди начинают массово распространять слухи, конспирологические утверждения и фейковые новости гораздо активнее. Об этом редакции ИА REGNUM сообщила социальный антрополог, РАНХиГС Александра Архипова .

Обмен слухами, фейками, сплетнями и советами, в том числе и псевдомедицинскими, — естественный процесс в человеческих обществах. Такая циркуляция информации позволяет укрепить социальные связи между рассказчиком и «своей группой».

Американское общество проходит период глубокого кризиса, а эпидемия коронавируса это состояние усугубляет. В системе здравоохранения выявлены серьезные слабые места, и это только один из моментов. Проблема намного глубже, чем кажется, и американцы как будто только сейчас стали просыпаться от многолетней летаргии.

Об этом: Британский МИД высказался об охоте хакеров за данными по коронавирусу

Новые хакерские атаки на официальные учреждения с целью выведать связанную с пандемией информацию не исключены в ближайшем будущем, сообщил 5 мая журналистам британский министр иностранных дел Доминик Рааб .

Конференция на тему пандемии в видеоформате будет проведена представителями стран БРИКС 7 мая 2020 г., сообщили 5 мая в пресс-службе международной группы.

Удвоения уровня смертности в США от коронавируса не будет, сообщил 5 мая журналистам американский президент Дональд Трамп .

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что пандемия новой коронавирусной инфекции не может быть предлогом для ограничения прав человека, свободы прессы и верховенства международного права.

Фармацевтическая компания в Бангладеш Beximco объявила о том, что уже в этом месяце начнёт производить экспериментальный препарат «Ремдесивир», ранее разрешённый в США для лечения больных COVID-19.

Подробности в материале: Западные спецслужбы объявили о хакерских взломах в связи с пандемией

Хакерские атаки были предприняты компаниями IT-сферы с целью получить информацию о распространении коронавируса, говорится в опубликованном 5 мая сообщении Национального центра кибербезопасности (Великобритания) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (США).

Заявление американского госсекретаря Майка Помпео о лабораторном происхождении коронавируса ничем не подтверждено, является спекуляцией, сообщил 4 мая журналистам глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан .

По его словам, Вашингтон заплатил пять миллиардов долларов в ВОЗ за последние 20 лет, причём $3,2 млрд — за последнее десятилетие и четыре сотни миллионов долларов — за минувший год.

Соединённые Штаты основательно финансировали деятельность ВОЗ, но не уверены теперь, что все деньги идут в дело, сообщил 4 мая журналистам американский госсекретарь Майк Помпео .

Напомним, что в ходе этой же конференции президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Пятая республика выделит на эти цели 500 млн евро.

Власти Германии выделят на разработку вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2 525 млн евро. Об этом сегодня, 4 мая, в ходе международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на разработку вакцины заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Он пояснил, что суммы в семь с половиной миллиардов евро недостаточно, чтобы справиться с пандемией. Генсек ООН назвал эти средства положительным вкладом, который можно рассматривать как «первоначальный взнос в развитие новых инструментов» борьбы с бедой.

Сумма в €37,5 млрд необходима, чтобы помочь каждому, кто заразился коронавирусом, сообщил 4 мая журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш .

Отказ от финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является стратегической ошибкой США, так как это ведет к ослаблению международных усилий по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Независимо от происхождения коронавируса, вызванная им пандемия однозначно может расцениваться как «биологический терроризм», считает председатель грузинского Центра по общественному контролю за деятельностью спецслужб полковник в отставке Бесик Аладашвили. Об этом пишет грузинское издание «Квирис палитра» в статье под названием «Это биологический терроризм».

Правительство Грузии начинает поэтапное открытие экономики, но напоминает гражданам, что на определенный период ношение масок и соблюдение социальной дистанции останутся частью каждодневной жизни. Об этом на заседании правительства Грузии 4 мая заявил премьер-министр Георгий Гахария.

«Огромное количество историй этих есть, когда использовались не очень эффективные препараты со слабо доказанной эффективностью, потом их использование прекращалось. Можно приводить примеры буквально прямо из памяти», — заявил Наимзада.

В современной медицине невозможно использование препаратов без надёжной доказательной базы, потому разработка средств от коронавируса нового типа займёт длительное время. Об этом 4 мая заявил научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада на телеканале «Россия 24».

На минувших выходных в Литве провели массовое случайное тестирование жителей на коронавирус. Целью врачей и учёных было истинное выявление масштабов распространения коронавируса в Литве, учитывая, что, предположительно, значительное число жителей могут переносить заболевание без всяких симптомов.

Анализом пандемии можно будет заниматься, когда накопятся данные, чёткие и реалистичные результаты анализов об инфицированных. Время, когда будет разработана вакцина, будет подходящим для дискуссий, добавил он.

Время для критического анализа пандемии коронавируса ещё не пришло. Рассуждения об источниках инфекции не помогут борьбе с ней, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес 4 мая в интервью радиостанции BBC.

Для блокирования распространения вируса SARS-CoV-2 может понадобиться длительное социальное дистанцирование вплоть до 2024 года. Исследование сотрудников кафедры иммунологии и инфекционных болезней Стивена Кисслера и кафедры эпидемиологии Кристины Тедиянто Гарвардской школы общественного здравоохранения под заголовком «Проектирование динамики передачи SARS-CoV-2 через постпандемический период» публикует журнал Science.

Читайте также: Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления медикаментов

Данные о масштабах и вирулентности нового коронавируса были намеренно скрыты Китаем для создания запасов в стране медикаментов и медоборудования. Такие обвинения в адрес КНР были выдвинуты в отчете разведки министерства внутренней безопасности США, сообщает The Associated Press.

У США находятся в распоряжении доказательства о том, что Китай умышленно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавирусной инфекции на территории своей страны.

Обратная сторона. Нужна ли была оптимизация лабораторий в Москве — мнение.

Публикация в западной прессе об итогах расследования союза «Пять глаз» о замалчивании Пекином данных о коронавирусе — часть политизированной антикитайской кампании, развязанной на Западе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв видит политические манёвры в публикации о том, что спецслужбы США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Британии считают, что Китай заставлял своих врачей и ученых скрывать и уничтожать данные о вспышке коронавируса.

Передаваться от человека к человеку SARS-CoV-2 может не только воздушно-капельным путем, но и через кишечник. О том, как не заразиться новым коронавирусом через воду и продукты, рассказал руководитель отдела интерферонов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамале, академик РАН Феликс Ершов , сообщает НСН.

«Как педагог и депутат Московской городской Думы, выражаю своё категорическое несогласие с решением привлечь к работе в инфекционных больницах и отделениях студентов медицинских факультетов и вузов», — заявила парламентарий.

Действующий в Москве по причине распространения коронавируса режим повышенной готовности не предполагает мобилизационных мер и мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат Московской городской думы Любовь Никитина (КПРФ).

Казахстан не осуществляет никаких разработок по созданию биологического оружия, а деятельность Центральной референтной лаборатории (ЦРЛ) в Алма-Ате направлена на проведение научно-исследовательских изысканий в области обеспечения биологической безопасности в стране, включая мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Подробности в материале: В Совфеде вступились за права студентов-медиков и обещают поддержку

В Совфеде призвали вузы не «загонять» всех студентов на практику в медицинские учреждения, где лечат COVID-2019, напомнили о принципе добровольности и о гарантиях практикантам, передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая.

В Белоруссии карантинные меры не вводились в первую очередь «ради промышленности», так как остановка реального сектора отразилась бы на социальной ситуации. Об этом заявил член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Белоруссии Сергей Клишевич , сообщает 1 мая БелТА.

Граждане США по-прежнему рассматривают многие международные проблемы, в том числе терроризм, распространение ядерного оружия и кибератаки, как основные угрозы благополучию нации. Но в условиях нынешней пандемии самой большой угрозой, которую назвали респонденты опроса Pew Research Center, оказалось распространение инфекционных заболеваний.

Разработка действий по привлечению Китая к ответственности за пандемию ведётся в высших кругах США, пишет 30 апреля The Washington Post.

Подробности в материале: Лечение плазмой в Грузии массовым методом не будет

В Грузии уже идет подготовка к началу лечения больных коронавирусом пациентов плазмой крови выздоровевшего пациента. Об этом сообщил директор Тбилисского центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе на брифинге в минздраве 30 апреля.

В Костромской области количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 приближается к 200. По данным оперативного штаба на 29 апреля, среди инфицированных есть 17 медработников и 22 несовершеннолетних. В перечне районов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией появляются новые лидеры. О новом вирусе, методах борьбы с ним и вариантах развития эпидемии в интервью ИА REGNUM рассказала заместитель главного врача по медицинской части, врач — инфекционист костромского Центра инфекционных заболеваний Кира Дякина .

Также исполняющий обязанности директора ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева» Министерства здравоохранения РФ Дмитрий Лиознов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM объяснил, почему один один из супругов при заражении болеет COVID-19 в разы сильнее, чем другой.

Благодаря своевременному введению ограничительных мер по предотвращению распространения SARS-CoV-2 России удалось выиграть время, которое помогает теперь сглаживать эпидемическую ситуацию. Параллельно эксперты и соответствующие структуры продолжают вести работу по моделированию ситуации, расчету потребностей во всем необходимом для каждого региона, расширению коечного фонда, наращиванию производства средства индивидуальной защиты, закупке лекарственных препаратов, адаптации нормативно-правовой базы, разработке мер по поддержке медицинских работников. Все это и многое другое необходимо для того, чтобы эффективнее справиться с пандемией.

Обслуживать клиентов разрешено только на террасах. Сантелли в своём заявлении отметила, что поскольку жители региона в предшествующий период вели себя дисциплинированно, то нужно «доверять им» и разрешить открытие баров ранее срока, установленного правительством страны.

В четверг, 30 апреля, владельцы баров и ресторанов южноитальянского региона Калабрия могут вновь открывать свои заведения для посетителей, соответствующее распоряжение подписала губернатор Жоле Сантелли .

Об этом 30 апреля заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России академик Евгений Шляхто.

Ожидать, что плазма переболевших коронавирусной инфекцией позволит вылечить всех заболевших COVID-19, нет оснований. Исследования о ее эффективности только начались в Санкт-Петербурге, и когда она будет использоваться повсеместно, пока не ясно.

«Мы видим, что часть этого вала полизитируется, всё больше и больше. Фальшивки в основном про то, как не хватает масок, как всё плохо, что власть снова скрывает — для того, чтобы прямо сейчас подогреть политическую активность» , — заявил Ашманов.

В последние дни наблюдается рост фальшивых новостей об эпидемии коронавируса и противоэпидемических мерах властей, при этом они приобретают всё более явный политизированный характер. Об этом 30 апреля заявил эксперт в области информационной безопасности Игорь Ашманов на телеканале «Россия 24».

Кризис COVID-19, уже унесший жизни более 227 тыс. человек и ставший причиной самого глубокого спада мировой экономики со времен Великой депрессии, неизбежно скажется и на геополитике. Хотя контуры того миропорядка, который сформируется по итогам пандемии, еще предстоит определить, очевидным кажется одно: коронавирус едва ли поспособствует нормализации отношений между США и Китаем, которые в скором времени будут характеризоваться все большим отчуждением и враждебностью, пишет Минксин Пей в статье, опубликованной 30 апреля в The Strategist.

Как сообщили 30 апреля в экокоалиции, Китай после эпидемии коронавируса призвали поддерживать только высококачественные проекты в странах так называемого «Шёлкового пути».

Экологически ответственного финансирования зарубежных проектов потребовали экологи от Китая. Соответствующее обращение министерству торговли и Банку развития Китая направили международная экологическая коалиция «Реки без границ» и еще 260 общественных объединений из 55 стран мира (включая 13 организаций из России).

В своем Twitter Мюррей обсуждает слова Кушнера о том, что принятые властями США меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции являются «историей успеха».

По его словам, у шведских властей имеется достаточно данных для отслеживания эпидемиологической ситуации в стране. Об этом 30 апреля сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Британское приложение Covid Symptom Tracker нацелено на предоставление более полного представления о том, как распространяется инфекция посредством сбора данных. Однако государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл скептически относится к такому приложению.

По словам эксперта, на статистику заболеваемости COVID-19 мог повлиять низкий уровень диагностики и отсутствие полной клинической картины.

Малая продолжительность жизни на Украине может быть одним из факторов относительно благополучной эпидемиологической ситуации в стране, заявил политолог Вадим Карасёв в эфире телеканала NewsOne.

По словам эксперта, на статистику заболеваемости COVID-19 мог повлиять низкий уровень диагностики и отсутствие полной клинической картины.

Малая продолжительность жизни на Украине может быть одним из факторов относительно благополучной эпидемиологической ситуации в стране, заявил политолог Вадим Карасёв в эфире телеканала NewsOne.

Пока известен лишь один случай, произошедший в Гонконге , когда у собаки подозревали наличие Covid-19. У померанского шпица один из тестов на коронавирус оказался слабоположительным. А вот у его пожилой хозяйки тесты определенно подтвердили коронавирус. Ученые утверждают: хотя некоторые животные могут давать положительный результат на SARS-CoV-2, это не означает, что они заражены. Просто вирус какое-то время живет на поверхностях, а при контакте с больной хозяйкой вполне естественно, что вирус мог попасть в нос или пасть».

«На сегодня известны 40 видов коронавируса, поражающих животных и человека. Среди них есть вызывающие заболевания только у животных и не опасные для человека (вирус инфекционного бронхита кур, вирус кошачьего перитонита и другие). А также известны семь видов коронавируса, которые являются возбудителями острых респираторных инфекций человека. Среди них и новый SARS-CoV-2. Но ни кошки, ни хомяки, ни другие домашние животные источником новой коронавирусной инфекции быть не могут.

Короновирусы человека не опасны для животных, как и короновирус кошек (а такой есть) безопасен для человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев :

Бизнесмен отметил, что уже сейчас наблюдается крупные издержки от распространения коронавируса — прекращение деятельности целых отраслей и стремительный рост безработицы. По мнению Цукерберга, к снятию карантина в США нужно подходить с осторожностью.

Поспешная отмена ограничительных мер в США, введенных из-за риска распространения нового коронавируса, может спровоцировать новые волны пандемии и более масштабные медицинские и экономические последствия чем те, с которыми страна столкнулась в настоящее время, считает глава компании Facebook Марк Цукерберг. Об этом он написал 29 апреля на своей странице в соцсети.

Когда-то считалось, что развитие интернета облегчит доступ граждан к информации и тем самым сделает их мнение более обоснованным, рациональным и адекватным. В реальности, увы, всё получилось наоборот. Что более чем наглядно показывает резко усилившаяся волна критиканского хайпа всех мастей, вызванного эпидемией коронавируса.

Итоги опроса ИА REGNUM «Чего нам ждать от пандемии?». В двух этапах опроса приняли участие в сумме 121 086 человек.

Также прославленный доктор рассказал о панике в США, о том, какие сложности из-за эпидемии коронавируса возникли с хирургическими больными в РФ, когда возможна отмена карантина, понадобятся ли потом освободившиеся мощности и как работают сейчас те, кто находится в «красной зоне».

По его словам, после того как мы проголосуем, именно п убличная власть будет нести ответственность за неоказание своевременной высококвалифицированный медицинской помощи. При этом меры по сохранению и укреплению общественного здоровья особенно необходимы. Продолжительность жизни непрерывно увеличивается. Это меняет социальную структуру очень серьезно: представляете, сколько будет людей пенсионного возраста!

Борьба с COVID-19 актуализировала важность той предложенной поправки в Конституцию, где речь идёт об обеспечении оказания доступной и качественной медицинской помощи населению. Об этом в интервью ИА REGNUM сообщил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева академик РАН Лео Бокерия .

Отказ США от своей лидерской роли, который начался еще при предыдущем главе Белого дома Бараке Обаме, со всей очевидностью проявил себя в случае с пандемией коронавирусной инфекции. И на данный момент не ясно, кто может занять освободившееся место мирового лидера.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов опроверг рост смертности в регионе, в том числе в результате заражения коронавирусом, и напомнил об ответственности «за фейки в условиях пандемии».

Вызванный коронавирусом экономический кризис предоставит разведывательным структурам широкий спектр возможностей для выявления и вербовки новых агентов, прежде всего на Западе. Такой вывод аналитического центра Stratfor опубликован 27 апреля в The National Interest.

Согласно правительственному отчету, ежедневное число тестов на SARS-CoV-2 в Италии составляет 35−40 тысяч.

Общее число граждан Италии, которые были проверены на коронавирус с начала эпидемии, составило 1,275 млн, 28 апреля сообщает агентство Reuters.

«Мы очень боимся эти выходных. Мы видели всплеск после того, как люди поехали на те пресловутые шашлыки. Мы призываем соблюдать все жёсткие меры», — сказала медицинский работник.

Медицинские работники опасаются того, что население на майские праздники нарушит режим самоизоляции. Об этом 28 апреля заявила главный врач клинической больницы № 1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Издание сообщает, что эта группа называет свою работу «Манхэттенским проектом эпохи изоляции», проводя параллели с созданием атомной бомбы во время Второй мировой войны.

По утверждению издания, в группу входят ведущие учёные страны и несколько миллиардеров и промышленников. По их словам, они уже нашли неофициальный способ представить разработанный ими план Белому дому.

«Теневая» группа американских учёных и миллиардеров разрабатывает «Манхэттенский проект» по борьбе с коронавирусом, сообщает 28 апреля издание The Wall Street Journal.

«Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать своё отношение к её деятельности».

Какие заявления ни звучали бы из других стран, Россия продолжит поддерживать работу ВОЗ, сообщил 28 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров .

Одна из ведущих врачей отделения неотложной помощи в Нью-Йорке скончалась в воскресенье в возрасте 49 лет в результате самоубийства. Доктор Лорна Брин была медицинским директором отделения неотложной помощи в Нью-Йоркской Пресвитерианской больнице Аллена, где она провела несколько недель на передовой, борясь с болезнью, которая унесла жизни 17 тысяч человек в ее городе.

Об этом: Агрессивное тестирование в Грузии охватит только целевые группы

Агрессивное тестирование населения на коронавирус в Грузии фактически уже начато, но охватит оно лишь целевые группы. Об этом заявила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

Российские медики могут использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции 13 препаратов. Об этом говорится в новых методических рекомендациях , опубликованных Министерством здравоохранения РФ 28 апреля.

Она констатировала, что несмотря на активные усилия правительства и международных партнеров, сейчас в Белоруссии наблюдается рост вспышки коронавирусной инфекции.

Жителям Белоруссии следует прибегнуть к максимальному социальному дистанцированию, а властям постсоветской республики — отказаться от массовых мероприятий, перевести учащихся на дистанционное обучение и максимально ограничить работу предприятий. Об этом сегодня, 28 апреля в открытом видеообращении заявила постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецкая.

Посол Швеции в США Карин Ульрика Олофсдоттер заявила о скорой выработке коллективного иммунитета к коронавирусу в своей стране.

По данным ВЦИОМ, большинство жителей России боятся заниматься самолечением COVID-19 и обратятся за помощью к медикам.

Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.

В Москве каждый день более 25 тысяч человек проходят тест на новую коронавирусную инфекцию в федеральных, частных и городских лабораториях.

Директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе призывает общественность, оппозицию и СМИ Грузии не спекулировать качеством тестов на коронавирус и заявляет, что все тесты, которые используются для диагностики этого заболевания, высокого качества.

По его словам, в пользу подобного мнения говорит опыт китайского города Ухань, где впервые было зарегистрировано массовое распространение нового коронавируса. Политолог отметил, что даже после снятия всех ограничений в этом городе трафик в кафе упал на 50%, потому что люди привыкли брать еду с собой домой.

После выхода из режима самоизоляции Россия не вернётся к той жизни, которая была до введения ограничений. Об этом 27 апреля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам парламентария, Россия чисто экономически не сможет позволить себе находиться в режиме ограниченной деятельности экономики год или несколько месяцев. В противном случае профилактика коронавируса принесёт больше ущерба, чем сама инфекция.

Возможности России пребывать в режиме самоизоляции ограничены и не могут быть растянуты на длительный период. Об этом 27 апреля заявил депутат Государственной думы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Будем надеяться, что учебный год будут завершён досрочно. По крайней мере для учащиеся 1−8 классов и родители с детьми я уверен найдут чем заняться», — сказал Леонов.

С учётом текущего положения дел в России было бы рациональнее завершить учебный год 1 мая, а не продолжать его в формате дистанционного обучения. Об этом 27 апреля заявил член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей Леонов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

«Это сопряжено с высокой вирусной нагрузкой. Встреча с большим количеством вирусных больных приводит к более частому инфицированию. Находясь в очаге возможность заболеть у медицинских работников гораздо выше», — сказала Кусайко.

Высокий уровень заражения коронавирусом среди медицинских работников связан с тем, что они находятся в самом эпицентре эпидемии. Об этом 27 апреля заявила член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, врач-педиатр, заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Кусайко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Об этом: Член Совфеда развеял слухи об уникальной пользе имбиря

По словам специалиста, для укрепления иммунитета человеку необходима сбалансированное питание. При этом значение имбиря и лимона для профилактики коронавируса слишком преувеличено.

Диеты, которая бы обеспечила полную защиту от коронавируса, не существует. Об этом 27 апреля заявил член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

«Вирус идет на полшага впереди нас, глядя на те научные данные, которыми мы обладаем. Мы до сих пор не знаем почему он поражает одних и не поражает других. Потому что законы вирусологии предписывают ему совершено другое поведение. Он ведет себя не типично», — сказала эксперт.

Коронавирус SARS-CoV-2 в своём поведение нарушает законы распространения инфекций. Об этом 27 апреля заявила доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По её словам, наличие антител в организме не указывают на то что человек приобрел иммунитет. Они говорят лишь о том, что человек переболел.

Заразившиеся новым коронавирусом и переболевшие COVID-19 граждане, возможно, не всегда приобретают иммунитет. Об этом 27 апреля заявила доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«С медицинской точки зрения, абсолютна согласна с главой Роспотребнадзора в том, что не пережив третий эпидемический цикл мы не можем быть уверены в том, что действительно те результаты которых наша страна достигла будут сохранены», — сказала эксперт.

Режим самоизоляции в России следует продлить минимум до середины мая. Об этом 27 апреля заявила доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По её словам, введение и снятие ограничительных мер для профилактики распространения коронавируса имеет несколько пластов: экономический, медицинский и психологический. В медицинском же разрезе в обществе циркулирует много недостоверное информации относительно инфекции.

Научное сообщество и медики отстают в изучении нового коронавируса от скорости его распространения в мире. Об этом 27 апреля заявила доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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В феврале 2020 года юрист из Московской области, работающий как частный предприниматель, внёс в перечень своих занятий оптовую торговлю медоборудованием. Менее чем через два месяца с ним подписали четыре многомиллионных контракта на поставку, монтаж аппаратов ИВЛ в Дагестан. При этом проведены они были как закупка у единственного поставщика.

Из всех дальневосточных регионов максимальную обеспокоенность (десять баллов) ситуацией с коронавирусом проявляют жители Забайкалья — 33,3% и Бурятии — 11,5%. А вот в список самых «бесстрашных» регионов (обеспокоенность составила 0 баллов) попали Приморье — 23,5% и Хабаровский край — 20% опрошенных.

Эксперты выяснили, что максимально обеспокоены сложившейся ситуацией с распространение коронавирусной инфекции жители Дальнего Востока, где на десять баллов свой страх оценили 11,9% опрошенных.

Поэтому потери от глобальной самоизоляции и массового «закручивания гаек» не только могут оказаться, но и гарантированно окажутся куда масштабнее потерь от самой болезни».

Энергия стресса ведёт человека к деструктивным действиям, вплоть до суицида и терроризма. Тот, кто потерял смысл жизни, уже не разбирает, кто прав, кто виноват, чьи намерения благие, а чьи — негативные.

«Длительная самоизоляция с почти полным погружением в виртуальный мир не даёт людям средств для психологической разгрузки. А такая разгрузка крайне необходима особенно в условиях пандемии, потому что позволяет организму сохранять энергию для поддержки иммунитета, на расходуя силы на стресс.

Композитор и историк искусства Михаил Журавлёв обратился с открытым письмом к деятелям науки и искусства.

Во-первых, в других странах политики не до конца отдают себе отчет, что это значит: пытаться держать людей в изоляции на протяжении многих месяцев. Пандемия не закончится быстро, а мы можем придерживаться своей мягкой стратегии очень долго. Во-вторых, как я уже говорил, главное, чтобы вирус распространялся плавно, а не скачками. А именно скачкообразный рост мы получим, если сначала закроем общество, а потом внезапно откроем снова и породим новую волну».

«Во всех странах отдают себе отчет, что остановить вирус возможно только при наличии массового иммунитета или при помощи эффективной вакцины. Ни того, ни другого пока нигде нет. Все остальные меры, которые принимаются сегодня в мире — это временные решения. В том числе и наша шведская стратегия. Цель у этих мер одна: замедлить распространение вируса, избежать взрывного роста заболеваний, иначе система здравоохранения не справится с нагрузкой. Все страны пытаются сократить число контактов между людьми, и мы тоже. Разница в том, что мы в Швеции исходили из наших традиций и здравого смысла, поэтому делали немного разные вещи. Мы не стали закрывать общество.

Подробности в материале: « Мы хоть чему то учимся?»: о динамике заражения коронавирусом

Мы хоть чему то учимся? Умнеем.

Сейчас все ждут вакцину от нового коронавируса. В 1919 году «Испанка» унесла 100 млн жизней. Это грипп H1N1. Он и сегодня среди нас. Пришёл сто лет назад от животных (как и новый коронавирус), так и остался среди людей. Население частично защищено вырожденным от него иммунитетом. Но не до конца защищённым, от H1N1 ежегодно умирают десятки и сотни тысяч человек. При том, что есть от него вакцина! Входит составной частью во все вакцины от гриппа. Вы ее делаете?! Ага, вот и я о том же…

«Да, «ещё не вечер», процесс идёт, но статистика настолько разноречивая, что оценивать просто рано. Учитывая, что основные жертвы COVID-19 очень больные и пожилые люди с исходно низкой ожидаемой продолжительностью жизни. Вакцинация — не для индивидуальной защиты, вакцинируют для достижения коллективного иммунитета, для здоровья всех людей. И каждый, кто отказывается — оголяет «стрелковую ячейку» на фронте борьбы с инфекциями.

В связи с появившимися данными о том, что судя по неравномерности числа заражений коронавирусом, Россия может выйти на плато по заболеваемости к концу мая или чуть раньше, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников в начале Всемирной недели иммунизации предложил информацию к размышлению:

Яркий пример лоббизма интересов табачных фирм на фоне эпидемии коронавируса продемонстрировало правительство Франции. Так можно расценить сообщение BBC News, в котором говорится об ограничении продаж в аптеках Франции никотиновой жвачки и пластыря.

Эксперт отметил, что Россия показала себя не просто одним из лидеров практических противоэпидемических мер, но и лидером адекватного научного подхода к ситуации изучения вируса как такового, к противовирусным мерам и к способам профилактики и лечения инфекции. Причём ситуация эта для многих стала совершенно неожиданной.

Россия настолько эффективно противостоит распространению коронавируса, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) просто не может этого не признать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер .

Подробности в материале: В РФ бьют тревогу в связи с приостановкой плановой вакцинации граждан

Пиковая нагрузка на российскую систему здравоохранения может вывести её из строя, считает директор АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова .

Подробности в материале: ВОЗ высоко оценил вклад России в разработку вакцины от COVID-19

ВОЗ приветствовала участие России в важной для всего мира задаче по разработке вакцин против коронавирусной инфекции.

Комментируя заявления американских врачей о том, что в США среди пациентов на искусственной вентиляции лёгких смертность составляет около 80%, врач отметила, что в России ситуация намного лучше, однако все равно проблемная.

«У нас в больнице 62 пациента на искусственной вентиляции легкий. На сегодняшний день развёрнуто 110 реанимационных коек», — сообщила Лысенко.

Ситуация со смертностью заражённых коронавирусом пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) высокий, но существенно ниже 80%. Об этом 24 апреля заявила главный врач городской клинической больницы № 52 Москвы Марьяна Лысенко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ФОМ по итогам прошлой недели: уровень тревожности у населения достиг максимума. При этом люди очень хорошо все понимают: они в числе главных событий недели нередко называют и нагнетание паники. Рост панических настроений даёт снижение рейтингов власти. Такие вот «качели».

Да плюс к этому — цены на нефть и падение рубля. Нужно признать, что некоторые средства массовой информации доводят народ до сумасшествия. Все остальные проблемы жизни страны фактически исчезли из информационного поля. И интернет, и теле‑ и радиоканалы соревнуются: кто больше и кто громче. С этого начинают, как со сводки о боевых действиях во время войны, и этим заканчивают. При этом очевидно, что не все СМИ поддаются панике и соблазну сообщить о псевдосенсациях. Поэтому следует доверять лишь тем, кто дает проверенную, достоверную информацию». Цитата с сайта стопкоронавирус.рф .

«Самое страшное — это паника. По сравнению с другими странами Европы и Азии ситуация с коронавирусом в России сегодня не является столь критичной. И по числу заболевших, и по числу умерших показатели в России далеко не самые плохие в мире. Даже если учесть определенную гиподиагностику. Превентивные меры сработали. Но опять, в который раз Россию проверяют на прочность.

В своей авторской колонке на РИА Новости президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказзал, как спокойно преодолеть эпидемию:

С середины до конца марта процент жителей США, следящих за новостями j COVID-19, очень сильно вырос среди групп среднего возраста, в то время как самые молодые взрослые оставались наименее вовлеченными, говорят данные исследовательского центра Pew.

Читайте также: У Петербурга есть запасы продовольствия на 2 месяца и нет повода для паники

Запасов продовольствия в Петербурге хватает на два месяца, логистика их пополнения отработана, никаких причин для паники нет.

Об этом: Пик распространения коронавируса в Москве ждут на майские праздники

«Пик придется на майские праздники, если по Москве, если по России, то это вообще может быть к концу мая», — сообщил Тимаков.

Распространение коронавируса в Москве может достигнуть своего пика в период майских праздников. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков , передаёт РИА Новости.

Для прикрытия своих планов власть всё ещё употребляет понятие «самоизоляция», хотявведением тотальных наказанийонауже давно перевела эту изоляцию в категорию принудительной, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин , комментируя информацию о внедрении системы цифровых пропусков еще в 21 регионе страны.

Пациент дома престарелых в израильской Тверии госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19.

Подробности в материале: Меркель считает, что в Германии эпидемия коронавируса только началась

Германия все еще находится в начале пандемии коронавируса, и ей придется долго жить с этим, заявила в четверг канцлер Ангела Меркель. «Мы живем не в финальной фазе пандемии, а все еще в самом начале», — сказала Меркель нижней палате парламента Бундестага.

Появление коронавиурсной инфекции в России схоже с вирусом гриппа — «испанкой», эпидемия которого произошла в 1918 году. Об этом сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Юрий Амбалов .

Об этом: Черногория ищет лекарство от коронавируса на дне Адриатики

У Черногории есть уникальный шанс найти материал для изготовления противовирусных препаратов, которые будут эффективны в лечении в том числе и COVID-19. Такое мнение высказал профессор Герман Эрлих из технического университета Bergakademie Freiberg.

Читайте также: Ученые из Германии назвали наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

По мнению ученых из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна, главный путь распространения коронавируса — это длительный и тесный контакт больших групп людей на массовых мероприятиях.

Читайте также: В Самаре опровергли слухи о внедрении постоянного дистанционного обучения

Информацию о введении в России дистанционного обучения на постоянной основе опровергли в министерстве образования и науки Самарской области. Соответствующее заявление 21 апреля было сделано сотрудниками этого министерства в соцсети Twitter.

О важности соблюдения режима самоизоляции напомнила 22 апреля врач-инфекционист Брянской областной инфекционной больницы Светлана Тычинина . По словам медика, главное сейчас не паниковать, сообщает региональный оперативный штаб.

Читайте также: Исследование показало неэффективность масок для защиты от коронавируса

Хирургические маски и маски из хлопковой ткани неэффективны для защиты здоровых людей от коронавируса при кашле заболевших. Результаты исследования опубликованы в Annals of Internal Medicine , сообщает «Медвестник».

Читайте также: Ученые в Швеции опровергли результаты исследований о коронавирусе

Ранее результаты нового исследования показали, что у 11% жителей Стокгольма были обнаружены антитела к коронавирусной инфекции, что означает, что они уже переболели COVID-19. Но теперь шведские ученые вынуждены отказаться от результатов этого тестирования.

Компенсационные выплаты медикам, которые ведут работу с больными коронавирусом, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Такая симптоматика, как слабость в руках, потеря обоняния и даже необъяснимая бодрость, несмотря на низкий уровень кислорода в организме зараженного коронавирусного инфекцией, вызывает опасения у шведских ученых, которые обращают внимание на скрытое развитие болезни COVID-19. Об этом 22 апреля сообщила шведская газета Aftonbladet.

На фоне пандемии коронавируса буквально за пару месяцев бизнес по пошиву индивидуальных средств защиты стал весьма прибыльным. На этой волне в одном из производителей медицинских масок сменился собственник и адрес «прописки». Именно у этой компании крупную партию продукции ранее закупили власти Москвы. Что связывает производителя масок и один из департаментов мэрии Собянина?

Бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил: «COVID-19 собран из трех частей: коронавируса летучей мыши, коронавируса змеи и компонента ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — гликопротеинового белка. В природе такая комбинация получиться не могла».

Традиционный юниорский хоккейный турнир Кубок Глинки/Гретцки отменят из-за пандемии коронавируса. Об этом журналист телеканала TSN Боб Маккензи 21 апреля сообщает на своей странице в Twitter.

Люди в медицинских масках в общественном транспорте. Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте подробнее: Преодоление кризиса в России зависит от сроков карантина в Евросоюзе

Вопрос о том, как быстро будет преодолен экономический кризис в России зависит не столько от действий внутри страны, сколько от внешних факторов. Ключевой из них — восстановление экономической активности в странах Евросоюза.

Сперва эксперт отметил, что находиться на карантине России позволяют накопленные в Фонде национального благосостояния (ФНБ) резервы. Без них РФ не смогла бы вводить режим самоизоляции.

Преодоление кризиса российской экономикой будет зависеть от того, насколько быстро страны Евросоюза снимут карантин и вернутся к нормальной жизни. Об этом 21 апреля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Читайте подробнее: В Грузии в одной из гостиниц произошло массовое отравление

Массовое отравление произошло в Грузии в одной из гостиниц Батуми, которую оборудовали под карантинную зону. Об этом 20 апреля сообщает грузинское Общественное телевидение.

Он подчеркнул, что с первых дней пандемии представители США из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работали с ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения не скрывает никаких данных о коронавирусной пандемии SARS-CoV-2 ни от США, ни от других стран, заявил 20 апреля на брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус .

Как подчеркнул Гебрейесус, постепенное снятие ограничений в ряде стран не означает конец пандемии, так как победа над болезнью требует «устойчивых усилий» со стороны как правительств, так и отдельных общин и граждан, которым нужно продолжать борьбу с пандемией и контролировать коронавирус.

Продолжать борьбу с коронавирусом, несмотря на ослабление ограничений, связанных с пандемией, призвал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.

При этом она не исключила версию с искусственным происхождением коронавируса, поскольку «здесь нужно не гадать, а нужно очень серьезные провести исследования».

На сегодняшний день около 30% заболевших COVID-19 в России имеют симптомы лёгкой формы — как у обычной ОРВИ. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в эфире программы «Познер» на Первом канале.

При благополучном исходе пик заражения коронавирусом придётся на начало мая или раньше, после чего наступит плато. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев .

По информации медицинских чиновников Испании, погибли от COVID-19 в стране 20 852 человек, из них 399 — за последние 24 часа.

Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Испании к настоящему моменту составляет 20 210 человек, 20 апреля сообщает агентство Reuters.

Глава Минздрава РФ пояснил, что на сегодняшний день в стране создан специальный федеральный консультативный центр, в котором ставятся на учёт все пациенты, состояние которых оценено медиками как тяжёлое.

Более 700 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией находятся в тяжёлом состоянии в России. Об этом 20 апреля сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».

«Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку», — сказал Джокович.

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом 20 апреля сообщает Reuters.

«Это значительное достижение, что количество летальных относительно общего содержания больных значительно меньше, чем в других странах», — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Россия по числу заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей находится на 64-м месте, заявил 20 апреля советник директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Министр здравоохранения Литвы, который возглавляет штаб по чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции Аурелиюс Верига, сегодня, 20 апреля, выразил уверенность в необходимости продления карантина.

Всемирная организация здравоохранения использует данные официальной статистики, поэтому в отчётах ВОЗ ситуация в Белоруссии представлена невероятно оптимистично: ни одного нового случая заражения за последние дни, ни одного смертельного исхода от COVID-19

Министерство здравоохранения Белоруссии по состоянию на 15.00 понедельника 20 апреля не располагает данными по распространению коронавируса в республике. Последнее сообщение датировано 18 апреля с данными о ситуации накануне.

В какой-то мере опасаются заразиться 55% опрошенных, 22% — очень боятся заражения, 12% — не задумывались над этим вопросом, 10% — уверены, что с ними ничего не случится.

Большинство жителей России — 77% опасаются заразиться коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 20 апреля на официальном сайте.

«В данной ситуации надо рассматривать два основных вопроса. Это развитие эпидемического процесса и второй вопрос — влияние общества на этот эпидемический процесс. По опыту наших китайских коллег эпидемический процесс будет идти около 100 дней. Пик будет в середине апреля, дальше — спад. Второй вопрос очень важный — наше влияние на эпидемический процесс. Он тоже имеет определенные градации. И здесь вопрос карантина», — заявила специалист.

Максимальные значения прирост количества заражённых коронавирусом в России придётся на середину апреля. Об этом 20 апреля заявила доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В 2019 году в Литве в общей сложности скончались 38 281 человек, что на 1293 человека меньше, нежели в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 апреля. Новые данные о смертности и причинах огласил литовский Институт гигиены.

Изоляция населения практически не влияет на последовательность и длительность отдельных фаз развития «национальных» эпидемиологических очагов, однако снижает риск заболевания и тем более уровень смертности. Оправдывает ли себя такой подход экономически, вопрос, прежде всего, этический и политический.

Коронавирус нового типа, вызывающий заболевание COVID-19, выбивается из канонов классической эпидемиологии и патогенеза ОРВИ. За вполне хорошим самочувствием больного может последовать катастрофическое ухудшение.

В России у 45,3% новых заразившихся коронавирусом нет клинических проявлений. Об этом 20 апреля сообщили в оперативном штабе Москвы.

Подробности в материале: Большинство заразившихся коронавирусом в Чувашии не имеют симптомов

В Чувашии 65% пациентов, у которых выявлено заражение коронавирусом, не имеют симптомов.

Ажиотаж вокруг коронавируса, несоизмеримый по масштабу с явлением, говорит о том, что кем-то замышляется какая-то гадость, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Дискуссия об искусственном происхождении нового коронавируса уже запущена в среде крупнейших экспертов и ее не остановить, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Коронавирус проявляется у жителей Грузии не так, как во многих странах Европы. Об этом 19 апреля в интервью телекомпании «Мтавари архи» заявил директор Первой Университетской клиники при Тбилисском государственном медицинском университете профессор Леван Ратиани .

Нельзя относиться к коронавирусной инфекции как к чему-то простому и лёгкому, считает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новосибирской инфекционной больницы №1 Александр Добровольский .

Заболевание COVID-19 развивается вразрез законам классической эпидемиологии и характеризуется странными симптомами, заявил глава кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА РФ Владимир Никифоров в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Лукашев считает, что искусственно создать вирус с заданными характеристиками практически невозможно, а самый реальный сценарий искусственного происхождения COVID-19 он видит в обычном вирусологическом эксперименте — попытке адаптировать вирус к другому животному. Учёный отметил, что такой процесс невозможно отследить по геному вируса.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении нового коронавируса 19 апреля в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия-1».

И я вас уверяю, что после окончания всех этих процессов самоограничения и самоизоляции, мы получим ещё и пик суицидальных попыток , потому что эта внешняя агрессия, которая накапливается у каждого человека, выльется в аутоагрессию.

Нам всё время говорят, что опасно, что нужно надевать перчатки, перчатки, хотя, на самом деле, специалисты-вирусологи говорят, что на улице это вообще бессмысленно делать. Тем не менее, это приводит к общей невротизации населения, которая заканчивается, конечно, конкретными страхами.

Всё это приводит к возникновению страхов, потому что тревога — это общий уровень повышения гормонов защиты, потому, что тревога и страх — это два симптома защитной функции нашего организма . Но если тревога — она всегда беспричинна, то страх — это вторая стадия тревоги, которая формируется уже в боязнь определённого чего-то.

«Вред, который возникает в связи с пуганием, бесконечные напоминанием, какой-то фейковой информацией, приводит к тому, что люди становятся чрезвычайно напряжёнными, у них повышается уровень тревоги, а самое главное — агрессии к окружающим. Именно эти люди устраивают скандалы в магазинах, в транспорте, кричат — «Не подходите!» и так далее. Нагнетает это всё тот вал информации, который идёт из СМИ. Причём, он такой-то такой — неконтролируемый.

В интервью редакции ИА REGNUM он рассказал также о том, как поступать, чтобы минимизировать психологические травмы, и чтобы карантин прошёл совершенно незаметно:

Но врач психиатр-психотерапевт, преподаватель Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг считает, что объявленная ВОЗпандемия коронавирусной инфекции — она больше в головах людей. Нужно не забывать, что у всех жителей России неожиданно появилась исключительная возможность ‑ и даже везение — прожить жизнь иначе.

Распространение недостоверной информации, коронавирусные «ужастики», наносят человеческому организму вполне конкретный урон — не только моральный, но и физический. Из-за постоянного информационного напряжения, необходимости носить маски и перчатки (хотя вирусологи говорят, что на улице эти действия бессмысленны), нарастают тревога и страх, а там и до более серьёзных последствий недалеко.

Читайте также: В 20 регионах России могут внедрить систему распознавания лиц

Система распознавания лиц может быть внедрена в 20 регионах России. Необходимость внедрения технологии объясняют контролем над соблюдением режима самоизоляции.

«Вообще в истории с вирусом, не покидает ощущение, что это всё очень важно для Первого мира, для крупных экономических и политических игроков.Вот, скажем, в Нигерии с начала года боевики Боко Харам и кочевники фулани убили больше 900 человек. В Конго каждый день убивают десятки людей в войне за колтановые шахты. В Бангладеш, в кожевенных мастерских Хазирабагха, без всякого вируса люди до тридцати лет не доживают.В Афганистане или ЮАР COVID тоже мало кого беспокоит. В первом случае, потому что ты скорее погибнешь в результате теракта, во втором — СПИД куда ближе прочих болезней.Не то, чтобы с вирусом бороться не надо. Но явно, что далеко не для всех стран в мире именно это сейчас задача номер один». Цитата из его телеграм-канала.

Слишком высокие темпы развития эпидемии. Кто мог предположить, что у нас теперь ежедневно будут выявлять по 2−4 тысячи инфицированных. И это, к сожалению, не финал. Кто-то очень хорошо сказал: «При возникшем выборе что спасать: жизнь или экономику, у того кто выберет экономику, не будет ни жизни, ни экономики».

Илья Ломакин-Румянцев: Если вы имеете в виду Швецию , то я бы на вашем месте подождал недели полторы — две. Дело в том, что та картинка, которую мы видим снаружи, она существенно отличается от того, как её видят шведы. У меня есть там знакомая, я обращался к ней с просьбой рассказать, как это всё выглядит изнутри, она отметила, что ситуация совсем не так хороша, как нам кажется. Вся эта история существенно сложнее, поэтому прежде тем всерьёз говорить о том, что они правы, лучше подождать.

В условиях длительных нерабочих дней и карантинных мероприятий, в России возникло немало проблем. Но судя по правительственным совещаниям, которые ежедневно проводит президент РФ Владимир Путин , государство оперативно реагирует на возникающие вызовы. Директор Центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» Илья Ломакин-Румянцев в интервью ИА REGNUM ответил на вопрос, действительно ли стоило в России вводить такие жёсткие карантинные меры и останавливать работу многого бизнеса?

Литва, которая ещё с 16 апреля начала постепенное снижение режима карантина, а прирост новых заражённых за сутки на протяжении последнего, достаточно длительного времени, составлял по 8−9 человек, максимум два десятка при 5 тыс. исследований, сегодня, 18 апреля, переживает самую большую вспышку новых заражений коронавирусной инфекцией за всё время пандемии.

Коллектив, как известно, состоит из индивидуумов и теперь каждого индивидуума вероятно ждёт иммунный паспорт. (По новостям только об этом и говорят). Есть антитела — ты «чист», нет — «не чист» (при условии, что эти антитела обеспечивают иммунитет‑ и это пока не очень ясно!). Можно уже перенять опыт индийцев и кастовую принадлежность маркировать на лбу. С антителами можно летать на самолетах, ходить в рестораны и театры. В них будут пилоты с антителами, официанты с антителами, актеры с антителами… А люди без антител будут жить в резервациях куда те, кто с антителами, будут доставлять продукты и лекарства (при условии, что остальные болезни не будут законодательно отменены). Понятно, что это гротеск (а то Навальный меня опять в чем-то обвинит). Я даже и не против иммунных паспортов в принципе . Но какой-то холодок внутри меня поселился…

Но это обозначает, что до этого времени болезнь будет тлеть как торфяники, периодически выплескиваясь. Кстати: вы и правда думаете, что эти короновирусы от летучих мышей (да и другие зоонозы) — это что-то эксклюзивное для 21 века (это уже 3-я эпидемия в нем)?! Вспомните мудрую Книгу: « Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое »; но это было уже в веках, бывших прежде нас». Только не было вирусологии, СМИ, все протекало естественным путём. Но все идёт так как оно идёт, человек считает, что он лучше знает, как устраивать свою жизнь и теперь определённый период времени нам придётся жить в условиях небывалого ранее эксперимента тщательного наблюдения за распространением этого коллективного иммунитета (займёт годы).

— Вопрос: уйдёт ли новый короновирус в небытие, как его предшественники образца 2002 и 2014 года или останется с нами навсегда, присоединившись к сонму вирусов и бактерий, с которыми мы сосуществуем, по факту разрешился в пользу второго варианта. Что бы новый короновирус стал просто «одним из», человечество должно приобрести коллективный «стадный» иммунитет. До появления вакцины это обозначает, что 60% людей должно этим коронавирусом переболеть. Да, не приятно, но не трагично : болезнь в подавляющем числе случаев протекает малосимптомно, а то и вовсе не заметно (в этом-то и ее коварство в плане распространения).

Не имеющей под собой научных оснований назвал версию об искусственном происхождении нового коронавируса руководитель программы по изучению новых инфекционных заболеваний Медицинской школы при Национальном университете Сингапура Ван Линьфы . Его слова приводит 18 апреля малайзийское издание The Straits Times.

Подробности в материале: Вводить пропуска в Петербурге и скрывать эти планы недопустимо — депутат

От губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова потребовали воздержаться от введения пропускного режима в Северной столице по примеру Москвы.

Существенная разница в заболеваемости коронавирусной инфекцией и летальности от нее между странами, где делалась прививка БЦЖ, и теми, где ее не было, нуждается в дальнейшем исследовании. Но если верна гипотеза о том, что такая прививка защищает от заражения SARS-CoV-2, то Россия находится в очень выгодном положении.

Пропускной режим в Петербурге приведет к еще большему хаосу, в то время как чиновникам и полиции следует более напряженно работать в борьбе с распространением коронавируса. Такого мнения придерживаются в петербургском отделении политической партии «Коммунисты России».

«Нет проблем — ОРВИ уже закончилась. Ну и надо же понимать, что мы деток кормим, а все на посевной — куда девать детей?».

Александр Лукашенко высказался о распоряжении возобновить со следующей недели работу школ в Белоруссии:

Кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин : «Вспоминаю как пережили эпоху понимания вирусов гриппа, когда осознали, что их МНОГО. А вот теперь погружаемся и в многообразие коронавирусов… Их тоже должно быть МНОГО…».

Проект резолюции о необходимости противостояния «агрессивной российской и китайской пропаганде» внесен на рассмотрение Европарламента. Необходимость противостояния нехорошему влиянию России и Китая напрямую связывается авторами проекта с заболеванием COVID-19.

Цифры по количеству пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией относительно низкие в математическом выражении. Но это только абсолютные результаты, в реальности же эти цифры сопряжены с готовностью или неготовностью медицины принимать такой вызов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Как сообщает канал Lshot, 80% заболевших CoViD-19 младше 60 лет. Каждые сутки проводится больше ста тысяч исследований. За последние полтора месяца РФ продвинулась в количестве и качестве тест-систем. Из-за этого растёт и количество выявленных случаев инфицирования.

У половины всех заразившихся коронавирусом в России болезнь протекает без симптомов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова .

Двоевласти, не иначе! Мы в этом батле на стороне города — позиция явно взвешеннее. А вот что делать заведующим детсадов, когда одна власть говорит одно, а другая противоположное? Цитата из канала «Алтайские крайности».

Комитет по образованию Барнаула оказался намного адекватнее. Оказывается, дети должны продолжать гулять, никаких изменений, предписывающих ограничить прогулки в детсадах не было.

Краевой минобр отвечает, что так и надо, все ради безопасности и что родители должны все понимать, а если не понимают, то им в декрете все объяснят.

Один вопрос и два ответа. Подписчики губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Instagram спрашивают, почему в детсадах в связи с COVID-19 перестали выводить детей на улицу, ведь территория огорожена, да и полезно в такую погоду гулять.

Показатели по заболеваемости корью среди населения Петербурга сравнимы с теми же, что были и год назад. В регионе с начала 2020 года отмечено 38 случаев заражения, при этом большая часть — среди детей.

Вирус гораздо легче цепляется к банкноте, чем к монете, и соответственно легче передается через бумажные деньги. К такому выводу пришли немецкие ученые.

Введение пропускной системы в Петербурге по примеру Москвы не принесет должных результатов в борьбе с коронавирусом и является избыточной мерой, не имеющей отношения к здравоохранению. Такого мнения придерживается руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ольга Ходунова , передает корреспондент ИА REGNUM .

Подробности в материале: Представитель ВОЗ объяснил, почему там обеспокоены ситуацией в РФ

Развитие эпидемии коронавируса в глобальном масштабе и в европейском регионе ВОЗ можно сравнить с огромным ураганом, эпицентр которого смещается из одной точки в другую. Об этом заявил сотрудник координационного штаба по реагированию на пандемию нового коронавируса европейского регионального бюро ВОЗ Олег Стороженко . Так он прокомментировал слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге о том, что оптимистичные сигналы омрачаются сообщениями из Великобритании, Украины, России, Турции и Белоруссии.

По его словам, речь идёт о четырёх группах пациентов, которым не удастся избежать реабилитации. В первой группе находятся те, у которых в результате тяжелого течения заболевания снизилась легочная функция.

Пациентам с COVID-19, которые перенесли тяжелые формы пневмонии, потребуется реабилитация, вплоть до коррекции психических функций. Чтобы вернуться к нормальной жизни, таким людям нужно от месяца до трёх. Об этом сообщает российский Минздрав со ссылкой на главного пульмонолога, заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева .

Об этом: В Еврокомиссии заявили об исходящей из России дезинформации о коронавирусе

Различные «источники из России» якобы способствуют распространению в странах Евросоюза теорий заговора и дезинформации о коронавирусе, заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

Муниципальный депутат района «Лефортова» Александра Андреева: «В высотке вероятность заразиться коронавирусом — в 20−30 раз выше, чем в пятиэтажке. Самый опасный общественный транспорт в период коронавируса — это лифт. Лифт — это маленький герметичный ящик. В лифте нет вентиляции. Совсем. Все, что выдохнуто в лифте, остается в воздухе маленького объема лифта. И остается надолго. И вдыхается теми, кто едет в лифте следующим».

Магазины Москвы являются зоной с повышенным риском заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сотрудница известной сети гипермаркетов Мария , попросившая не указывать её данные.

Комментируя заявление Обамы о том, что Трамп и его команда неэффективно борются с пандемией, 45-й президент США заявил: «Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это всё, что я могу сказать».

Критика в адрес американских властей из уст бывшего президента США Барака Обамы неуместна. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил 17 мая журналистам.

В настоящее время существуют несколько штаммов нового коронавируса с разной агрессивностью и разной способностью к заражению человеческого организма. О последствиях высокой изменчивости SARS-CoV-2 профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала на своем youtube-канале.

Почему одни переболевшие COVID-19 пациенты получают выраженный стойкий иммунитет, а другие практически не получают его вообще, рассказала на своем youtube-канале профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова .

Вместе с тем в сложившейся ситуации есть некоторые положительные стороны. К примеру, государство практически моментально стало реагировать на критику и исправлять недочеты, начались прямые выплаты семьям с детьми, государство сделало шаг к тому, чтобы стать по-настоящему социальным. Тогда оно становится? Эпидемия SARS-CoV-2 способна ответить на этот вопрос. Об этом и многом другом в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» Никита Данюк .

Не может не настораживать и то, что чиновники не могут работать эффективно без дополнительных инструментов надзора. Система, в которой присутствуют губернаторы и министры-технократы не совершенна, а оптимизаторский, менеджерский подход в системе здравоохранения был абсолютно провальным.

Российская государственная система ещё недостаточно эффективна, поэтому даже абсолютно правильная тактика президента, который обнародовал уже три пакета мер поддержки в период кризиса, ломается, не выдерживая действий не слишком компетентных исполнителей как в правительстве, так и в регионах. А поэтому — будут новые ставки.

«Сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством», — сказала Матвиенко о ВОЗ «Интерфаксу».

Москва не считает нужным проводить расследование против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с пандемией коронавируса и выступает категорически против разбирательств в отношении КНР. Об этом заявила 18 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко .

Напомним, МВД России предупредило о штрафах за отказ от тестирования на наличие вируса. Речь идет о привлечении к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ. Физических лиц по данной статье ждет наказание в виде административного штрафа в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Ранее по этой статье штрафовали лиц, нарушающих карантин, но, как утверждают в МВД, сокрытие данных о приезде из-за границы, отказ вызвать врача при появлении признаков заболевания и уклонение от прохождения теста также могут стать основаниями для применения меры административного воздействия.

Введение штрафа за отказ от тестирования на наличие SARS-CoV-2 противоречит ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, предполагающем добровольное информированное согласие гражданина на исследование. Об этом ИА REGNUM заявил кандидат юридических наук, адвокат Александр Зорин.

Ряд стран Европы, Азии, Африки и Америки смогут получить российские тесты на выявление заражения коронавирусом, на производство которых правительство России выделяет 94,21 млн рублей.

«В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения России не располагает данными, которые свидетельствовали бы о связи между резус-фактором крови и предрасположенностью человека к заболеванию COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

По информации этого учреждения, за апрель 2020 года в Швеции умерло больше людей, чем за тот же период любого из последних 27 лет.

Статистика смертности за апрель текущего года в Швеции является самой высокой для страны за почти 30-летний период, сообщает 18 мая Интерфакс со ссылкой на данные шведского Национального института статистических данных.

«Каждая страна и каждая организация должны изучить свои ответы и извлечь уроки из своего опыта. ВОЗ привержена принципам прозрачности, подотчетности и постоянного улучшения», — заявил Гебреисус.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что готов к открытому расследованию того, насколько правильно организация отреагировала на пандемию коронавируса, 18 мая сообщает пресс-центр ВОЗ.

«Ведётся интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания. Через месяц планируется начать их клиническое исследование», — приводит его слова пресс-служба Минздрава.

Клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в середине июня. Об этом сообщил 18 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко , выступая на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Дюжаррик уточнил, что в мире выявлено 520 случаев заражения коронавирусом среди сотрудников ООН. Из них в США коронавирус выявлен у 147 сотрудников организации, включая 78 случаев в Нью-Йорке.

Семь сотрудников Организации Объединённых Наций (ООН) скончались от последствий заболевания COVID-19. Об этом 18 мая сообщил в ходе брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Связь между заболеванием COVID-19 и воспалительным синдромом у детей подтвердил центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Об этом 18 мая сообщил в ходе пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Сложилось впечатление, что у аппаратов искусственной вентиляции лёгких марки «Авента», которые «привели» на «дочку» госкорпорации «Ростех», Уральский приборостроительный завод, следователей, лишь шильдик остался российским да сборка, а нутро уже давно иностранное. ИА REGNUM проанализировало закупки завода — производителя аппаратов ИВЛ. Выяснилось, что некоторые комплектующие для производства важного в свете пандемии коронавируса медоборудования закупают у иностранных поставщиков. Что-то у перекупщиков, а что-то и напрямую у китайских производителей. Так? уже после трагедий в больницах, где загорелись аппараты ИВЛ, производитель объявил закупку 112 200 микросхем производства Китая.

Госдума в июне может обсудить законопроект, которым полиция наделяется дополнительными полномочиями. И хотя действующий закон «О полиции» работает уже почти десять лет, и его корректировка вполне ожидаема, звучат опасения, что сотрудники органа правопорядка получат чрезмерные полномочия под сурдинку коронавируса. Полиция получает, в частности, право вскрывать автомобили и оцеплять жилые территории. Депутаты Госдумы уже готовят поправки, направленные на контроль новых полномочий.

11:34 19.05.2020

Носителями нового коронавируса всё чаще становится дети. И хотя пока их доля в общем числе подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 невелика, руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в комментарии ТАСС проинформировала, о симптоматике, характерной для проявления COVID-19 в детском возрасте:

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Также эксперт отметила, что большинство носители коронавируса (около 78%) — это социально активное население в возрасте от 18 до 65 лет. На долю детей приходится 7%, и она действительно увеличивается.

Об этом: Назван новый симптом SARS-CoV-2 у детей

12:48 19.05.2020 Неизвестные лица разработали карту с нанесёнными на ней адресами домов жителей Барнаула, которые якобы заражены SARS-CoV-2. Таким образом энтузиасты, вероятно из благих побуждений, намереваются предупредить граждан об осторожности при походе по указанным адресам. Надзорные и контролирующие органы уже проводят проверку, не исключено, что инициатива с картами уже создала некоторое дополнительное напряжение в Барнауле. Ведь, как сообщил РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, для того чтобы заболеть, нужна определённая доза SARS-CoV-2, которую невозможно получить, даже если вдохнуть воздух после чихнувшего заражённого коронавирусом. Читайте подробнее: Что будет, если вдохнуть воздух чихнувшего зараженного SARS-CoV-2?

13:31 19.05.2020 Распространение коронавируса привело к тому, что часть студентов поменяло своё решение поступать в московские вузы или учебные заведения других крупных городов. Об этом 19 мая заявил руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сжёнов в эфире онлайн-марафона «Домашний час», организованном министерством просвещения РФ. Во время эфира эксперт обратился к студентам, призвав их задуматься о рисках, которые несёт в себе переезд в крупный город. Читайте также: Из-за коронавируса выпускники школ не хотят поступать в вузы Москвы

13:49 19.05.2020 Новаторские проекты столичной мэрии в борьбе с распространением коронавируса рискуют принести больше вреда, чем пользы. Такой вывод можно сделать из слов не только сторонних наблюдателей или пациентов, но и самих врачей, невольно ставших участниками подобных экспериментов. Врач-терапевт Алексей Логунов согласился рассказать корреспонденту ИА REGNUM о том, как на самом деле обстоят дела в столичном здравоохранении в период массовой заболеваемости COVID-2019. Медработник сообщил, что является сотрудником телемедицинского центра департамента здравоохранения Москвы, и на его примере показал, насколько разительно отличается реальность от той картинки, что рисует мэрия Москвы. Подробности в материале: «Вы ещё живы?» Изнанка борьбы с коронавирусом в Москве

14:24 19.05.2020 Медики в защитных костюмах. Дарья Антонова © ИА REGNUM

17:57 19.05.2020 Определение антител к SARS-CoV-2, особенно среди населения, конечно, имеет принципиально важное значение, заявила корреспонденту ИА REGNUM главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, д. м. н Елена Малинникова. Читайте также: Главный инфекционист объяснила, почему важны тесты на коронавирус

17:58 19.05.2020 84-летнюю женщину, у которой ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выписали 19 мая из инфекционного отделения ОКБ им. Семашко в Рязани. Пациентка прошла лечение и полностью здорова, сообщили в пресс-службе больницы. Читайте также: В Рязани после коронавируса вылечилась 84-летняя пациентка

17:59 19.05.2020 Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19. Читайте также: Протоиерей Дмитрий Смирнов вылечился от COVID-19

18:00 19.05.2020 Экономист Михаил Делягин раскритиковал власти Москвы, которые обязали жителей столицы РФ носить перчатки при походах в магазин. Читайте также: Михаил Делягин сравнил власти Москвы с «обезумевшими слонами»

18:37 19.05.2020 Скрининговые исследования на наличие антител к коронавирусу среди жителей Москвы помогут определить динамику распространения инфекции. Об этом 19 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «У нас целый набор инструментов, чтобы как можно больше людей с коронавирусом выявить. Чтобы оказать им своевременную помощь или изолировать максимальное количество выявленных заболевших, в отличие от многих других стран», — сказал Собянин. Читайте также: Собянин объяснил низкую смертность пациентов с коронавирусом в России

18:39 19.05.2020 Ограничения в Москве настолько незначительны, что их нельзя назвать карантином. Об этом 19 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «У нас более половины москвичей свободно или более-менее свободно перемещаются. Такой «лайт» карантином нельзя назвать», — сказал Собянин. Читайте подробнее: «Карантином нельзя назвать» — Собянин об ограничениях в Москве

07:15 20.05.2020 Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале раскритиковал СМИ, которые выдёргивают его цитаты из контекста и сеют панику и фейки о коронавирусе: «Вот смотрите, как преподнесли мои слова на вчерашнем прямом эфире на Ю-Туб канале: «официальный представитель» (!!!) сказал, что «ничего делать не надо» (!!!), все мы «всё равно все переболеем», а «кому положено умереть — помрут"(!!!). То есть «Мясников официально признал бессмысленность всех проводимых превентивных мероприятий и цинично сказал мириться со смертями и не бороться с ними». Что есть прямая ложь, при том, что все эти слова я действительно произносил. Речь шла о панических настроениях людей в свете текущей эпидемии, о их страхах, неуверенности и боязни завтрашнего дня. О том, что не надо искать в каждом чихе коронавирус». Об этом: Доктор Мясников: «Не надо искать в каждом чихе коронавирус»

07:35 20.05.2020 Бизнес-омбудсмен Томской области Валерий Падерин. duma.tomsk.ru

10:31 20.05.2020 Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил пользователю, усомнившемуся в существовании коронавируса. Об этом он написал в своем Instagram. «Хабиб, я разочарован тем фактом, что ты веришь в это. Коронавирус — это афера 21-го века», — написал пользователь. «У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и еще десятки людей в больнице с моего одного села, в соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты», — ответил Нурмагомедов.

11:36 20.05.2020 Российские туристы, выехавшие отдыхать на Средиземное море и лишённые возможности вернуться домой из-за распространения коронавируса, будут доставлены в Москву 20 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ. Рейс с туристами прибудет в Москву 20 мая ориентировочно в 22:45 в терминал F международного аэропорта «Шереметьево». Самолёт с туристами проследует по маршруту Мальта — Ларнака — Москва. Читайте подробнее: Герой России Дамир Юсупов доставит домой российских туристов

11:48 20.05.2020 В Якутске разработали и апробировали программу, которая позволяет распознать коронавирусную инфекцию за считанные секунды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства инноваций республики.

11:49 20.05.2020 В Москве, наряду с увеличением объема тестирования населения увеличивается количество тестов, но в то же самое время роста числа инфицированных не происходит. Это может свидетельствовать о том, что уровень циркуляции вируса среди населения падает, заявил накануне в программе «Док-ток» (Первый канал) директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин: «По имеющимся у нас данным, за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения по числу выявленных упал практически в четыре-пять раз и на сегодняшний день составляет в Москве — 2,6%, в Московской области — 3,8 и 3,9, а было —12−14%. Это может свидетельствовать о том, что вирус циркулирует всё меньше и меньше», — пояснил эксперт. Читайте также: Почему в Москве резко упало число новых больных коронавирусом?

11:52 20.05.2020 В России суточный прирост вылечившихся пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, впервые превысил число случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу и контролю за ситуацией с распространением COVID-19 на 20 мая.

13:19 20.05.2020 Коронавирус нового типа разделился на три отдельных линии, при этом линия, возникшая последней, более заразна. Предварительные результаты соответствующего исследования, которое провели австралийские учёные, опубликована в электронной научной библиотеке bioRxiv. В начале марта китайские учёные предположили, что вирус мог разделиться на два подтипа, они назвали их S и L. Молекулярные биологи из Тасманийского университета в Хобарте изучили геномы нескольких тысяч штаммов SARS-CoV-2 и предложили считать вирус разделившимся на три подтипа.

13:31 20.05.2020 В Северной Осетии выявлен ряд порталов в интернете и групп в соцсетях, публикующих недостоверные данные о ситуации с коронавирусом. Материалы проверки переданы в Генеральную прокуратуру, которая потребовала удалить данные материалы, сообщили 20 мая в пресс-службе надзорного ведомства. «Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям», — говорится на сайте ведомства.

13:31 20.05.2020 Никита Данюк. rudn.ru

14:08 20.05.2020 В мае смертность от COVID-19 инфекции будет значительно выше, чем в апреле. Об этом заявил 20 мая мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного штаба при правительстве РФ. «У нас количество тяжёлых и крайне тяжёлых больных, которые постоянно находятся в стационарах, составляет около 1700 человек», — сказал мэр.

14:45 20.05.2020 Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери высказался в пользу всеобщей вакцинации от коронавирусной инфекции. Он заявил об этом 20 мая изданиям медиагруппы Funke. По словам немецкого врача, ранее он высказывался за то, чтобы проводилась всеобщая вакцинация от кори.

14:52 20.05.2020 В Объединенных Арабских Эмиратах разработали быструю технологию по распознаванию коронавируса с помощью лазера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз лаборатории QuantLase Imaging Lab. Отмечается, что лазер распознает вирус сразу, как только клетки крови становятся зараженными.

14:53 20.05.2020 В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, в том числе в Клинической инфекционной больнице им. Боткина и Центре им. Алмазова, перепрофилированных на лечение коронавирусной инфекции, начались испытания препарата против осложнений от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в фармацевтической компании BIOCAD. Подробности в материале: В Петербурге испытывают на людях препарат от осложнений COVID-19

14:53 20.05.2020 Врачи в защитных костюмах. mos.ru. Максим Мишин

14:55 20.05.2020 В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, в том числе в Клинической инфекционной больнице им. Боткина и Центре им. Алмазова, перепрофилированных на лечение COVID-19, начались испытания препарата против осложнений от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в фармацевтической компании BIOCAD. Всего планируется подключить к тестированию 204 пациента с тяжелой степенью заболевания. Левилимаб уже получили 60 пациентов, только двое из них попали в реанимацию, 13 человек уже выписаны в удовлетворительном состоянии. Остальные пациенты продолжают лечение при положительной динамике.

15:46 20.05.2020 Госпиталь для больных коронавирусом в Иране. (сс) Mohsen Abolghasem. MojNews

10:34 21.05.2020 Департамент здравоохранения Москвы подготовил ответ на статью ИА REGNUM «Вы ещё живы?» Изнанка борьбы с коронавирусом в Москве», в которой сотрудник телемедицинского центра департамента Алексей Логунов подверг критике работу медучреждения. Читайте также: Департамент здравоохранения Москвы ответил на критику врача

12:07 21.05.2020 Вместо того чтобы распространять заведомо ложную информацию, жителю Сахалина, которому выписали 300 000 руб. штрафа за фейковое коронавирусное видео, стоило бы по-другому выплеснуть свое раздражение и неудовольствие, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM приговор Южно-Сахалинского городского суда, он, в частности, отметил, что это далеко не первый подобный случай, но настолько крупных штрафов в России ещё не было. Об этом: Чтобы неповадно было: о штрафе в 300 тыс рублей за коронавирусный фейк

12:24 21.05.2020 Приостановка в России плановых обследований на онкологические заболевания, связанная с распространением коронавируса, грозит обернуться взрывным ростом таких болезней в запущенной стадии. Не исключено увеличение смертельных случаев после инфарктов, говорят врачи. Читайте также: Российские врачи ожидают роста смертности от раковых опухолей и инфарктов

13:06 21.05.2020 Осенью этого года в России может быть зафиксирован взрывной рост онкологических заболеваний в запущенных стадиях, заявил заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62 Илья Черниковский в интервью газете «Известия». Читайте также: Медики предупредили о резком росте тяжелых случаев заболевания раком в РФ

13:07 21.05.2020 Департамент здравоохранения Москвы подготовил ответ на статью ИА REGNUM«Вы ещё живы?» Изнанка борьбы с коронавирусом в Москве», в которой сотрудник телемедицинского центра департамента, врач-терапевт Алексей Логунов подверг критике работу медучреждения. В департаменте рассказали, что телемедицина позволяет следить за состоянием больного в круглосуточном режиме. Читайте также: Департамент здравоохранения Москвы ответил на критику врача

13:08 21.05.2020 Телемедицина. mos.ru. Евгений Самарин]

13:08 21.05.2020 Заявления СМИ о том, что онкологическая помощь москвичам оказывается не в полном объеме, категорически не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Читайте также: Объем онкологической помощи в Москве не снижен

13:09 21.05.2020 В России онкологическим пациентам оказывается вся необходимая медпомощь, несмотря на пандемию коронавируса, заявили в Министерстве здравоохранения РФ. Читайте также: В Минздраве рассказали о лечении онкобольных в условиях пандемии

13:21 21.05.2020 «Сейчас все обследования приостановлены. Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. И нагрузка на специализированные учреждения сильно возрастет», — рассказал российский врач. Читайте также: Врач ожидает взрыв онкологической заболеваемости в Москве

14:11 21.05.2020 Врач-терапевт Алексей Логунов, работавший в Телемедицинском центре (ТМЦ) департамента здравоохранения Москвы и рассказавший о проблемах учреждения корреспонденту ИА REGNUM, досрочно прекратил работу по инициативе начальства. Об этом он лично сообщил корреспонденту ИА REGNUM. По словам медицинского работника, после публикации его вызвали к руководству и предложили прекратить работу. Врач ранее уже написал заявление об увольнении, и доработать ему оставалось одну неделю. При этом заработную плату ему обещали выплатить в полном объёме. Об этом: Московского врача, рассказавшего о проблемах, попросили уйти

15:32 21.05.2020 Для того чтобы принять решение о смягчении режима самоизоляции, надо знать ответы на три простых вопроса: действительно ли эпидемия идет на спад, хватит ли региональному здравоохранению сил и резервов, чтобы помочь всем, кому потребуется помощь и, наконец, в полной ли мере регион владеет информацией, чтобы отследить ход эпидемии и предотвратить ухудшение ситуации? Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Олег Карпов: «Главный принцип — забота о здоровье наших граждан на всех этапах их повседневной жизни и получении медицинской помощи в плане их безопасности. К примеру, при обеспечении доступности той же плановой помощи… Говорю об этом со всем пониманием руководителя крупного многопрофильного центра». Читайте подробнее: Эксперт назвал три критерия смягчения режима самоизоляции в регионах РФ

15:50 21.05.2020 В Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлена диспансеризация и госпитализация онкопациентов, что может негативно сказаться на обстановке, вызвать рост заболеваемости раком и ухудшить состояние больных. Об этом 21 мая корреспонденту ИА REGNUM заявила руководитель Санкт-Петербургского отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Надежда Марусеева. Читайте подробнее: Ожидание конца пандемии негативно скажется на онкобольных — специалист

15:56 21.05.2020 Коридор онкобольницы в Москве. (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин

20:33 21.05.2020 «Битва за коронавирус» — это не опечатка. Пока в мире все воюют с коронавирусом, как-то начинает проясняться, что, оказывается, есть и такие, кто воюет за него. А точнее — при помощи него. Для кого он не чума XXI века, а новое мощное средство решения проблемы сохранения мирового господства при переходе на новый технологический уклад, то есть в эпоху, как говорили раньше, кризисов, войн и революций, а теперь, избегая классовой марксистской лексики, политкорректно говорят «турбулентностей». Читайте также: Битва за коронавирус или проверка боем

21:46 21.05.2020 Измерение температуры

22:57 21.05.2020 Временные могилы в Иране во время пандемии COVID-19. (сс) Behzad Alipour. Fars News Agency

07:25 22.05.2020 Сейчас все внимание приковано к ситуации с коронавирусом, но не стоит забывать о гриппе. Например, в Чувашии в апреле установлено 44 случая заболевания гриппом (в апреле 2019 года — 32 случая), что на 27,3% больше уровня апреля прошлого года. Читайте также: В Чувашии в апреле заболеваемость гриппом выросла на 27,3%

08:57 22.05.2020 «Битва за коронавирус или проверка боем»: »Информационная война ускорила вялотекущие конфликты и процессы изменения правил в мире глобальных финансов. Так, 15−16 марта, под шумок баталий о коронавирусе, ФРС США отменила обязательные для всего прочего мира правила Базеля-3, которые МВФ под угрозой изгнания из цивилизованного мира требует соблюдать от всех центральных и коммерческих банков».

10:07 22.05.2020 Заем на сумму более €90 млн выделил Грузии Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) на борьбу с распространением коронавируса. Читайте также: Азиатский банк выделил Грузии заем на сумму более €90 млн

11:11 22.05.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя на территории ГКБ № 15 им. О.М. Филатова. mos.ru. Максим Мишин

12:11 22.05.2020 Президент США Дональд Трамп отметил, что вторая волна коронавируса может произойти с очень большой долей вероятности. При этом Трамп подчеркнул, что не собирается вводить жёсткие ограничения и закрывать страну. Читайте также: Трамп не намерен «закрывать» США в случае второй волны пандемии

13:38 22.05.2020 В Ростовской области одна из аптечных сетей на фоне пандемии завысила стоимость хлоргексидина в девять раз, сообщилив региональном управлении ФАС. Читайте также: Ростовская аптека завысила стоимость хлоргексидина в девять раз

14:15 22.05.2020 Испанцы аплодируют медработникам, борющимся с коронавирусом. (сс) Artistosteles

18:02 22.05.2020 По предварительным данным, каждый седьмой житель Москвы имеет антитела к коронавирусу. Об этом 22 мая заявил председатель консультационного совета центра развития здравоохранения московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Речь идет о тестах на антитела к коронавирусу, которые провели в столице. Предварительные данные показали, что каждый седьмой житель Москвы мог либо переболеть COVID-2019, либо быть бессимптомным носителем коронавируса. Об этом: У каждого седьмого жителя Москвы находят иммунитет к коронавирусу

18:12 22.05.2020 Петербуржцы стали реже посещать медицинские учреждения из-за опасений заразиться коронавирусной инфекцией. Это может вызвать увеличение числа выявленных онкологических заболеваний у горожан после окончания пандемии. Об этом 22 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор Петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко. Об этом: После пандемии у онкологов прибавится работы — директор онкоцентра

18:15 22.05.2020 В условиях отсутствия высокого числа заражения коронавирусом нет смысла делать тесты на постоянной основе. Об этом в ходе пресс-конференции заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко. «Если никто в городе не болеет, то постоянно делать тесты бессмысленно. Тем более, так может и крыша поехать. Надо соблюдать точные гигиенические ограничения», — сказал Фурсенко. Об этом: Фурсенко: от постоянных тестов на коронавирус может поехать крыша

18:48 22.05.2020 Андрей Фурсенко. Дарья Антонова © ИА REGNUM

09:31 23.05.2020 Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале пояснил, что такое «плато заболеваемости» и «пик смертности, и заявил, что эти вещи взаимосвязаны: «Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова предупредила, что ещё несколько дней может наблюдаться рост смертности от COVID-19. Как же так, ведь темп прироста новых выявленных инфицированных резко сокращается?! Дело в том, что смерть при COVID-19 не бывает внезапной, как, например от инфаркта миокарда или инсульта. Люди, увы, тяжело и долго болеют. Долго — это долго: 2−4 недели. Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют «тянуть» больного до последнего в надежде на выздоровление. И многих таким образом спасают. Но не всех. Не всех…» Читайте также: Доктор Мясников указал на взаимосвязь плато и пика смертности от COVID-19

10:02 23.05.2020 В Алтайском крае, где по состоянию на 23 мая выявили 1254 носителя коронавируса, решили ужесточить масочный режим. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко пояснила, что необходимость в этом возникла из-за выявленных 159 домашних очагов заболевания коронавирусом численностью от 2 до 16 человек. Кроме того, высокие темпы распространения инфекции связаны с несоблюдением профилактических мер на предприятиях, в организациях и учреждениях. Читайте также: В Алтайском крае выявили 69 новых носителей SARS-CoV-2 Между тем сами чиновники не спешат надевать маски. Особенно цинично выглядит недавнее заявление барнаульского сити-менеджера Вячеслава Франка, который укорил горожан в несоблюдении ношения индивидуальной защиты (СИЗ): «Еще раз хочу напомнить — в краевой столице действует масочный режим. Это значит, что в магазинах, общественном транспорте, на автобусных остановках, при посещении аптек, предприятий сферы услуг и общественного питания мы обязаны носить маски». Фото: губернатор Алтайского края Виктор Томенко (слева) на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 22 мая 2020 г. Читайте также: Алтайские власти ужесточили масочный режим — «для народа»

10:04 24.05.2020 Несмотря на очевидную опасность заражения коронавирусом, люди повсеместно продолжают нарушать карантинные правила. Причём это происходит не только в России — во всём мире находятся те, кто игнорируют угрозу заражения COVID-19 себя и своих близких. В интервью корреспонденту ИА REGNUMврач психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного Государственного Медицинского Университета им. И. И. Мечникова, председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации, член исполнительного совета Международной ассоциации когнитивной психотерапии, член Международного консультативного комитета института Дмитрий Ковпак детально, буквально по полочкам разложил наше поведение в период изоляции и пояснил, что мы чувствуем. Подробности в материале: Игры разума: почему люди игнорируют угрозу COVID-19?

10:17 24.05.2020 Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале высказался об отсутствии всплеска COVID-19 после майских праздников: «Вы заметили, что всплеска заболеваемости после майских праздников не произошло? Наоборот — темпы прироста постоянно снижаются. В большинстве случаев инкубационный период COVID-19 — 4−5 дней. Две недели — значительно реже. Так вот не только после Первомая и Дня Победы, но и после 12 мая — даты относительных послаблений — всплеска не было.Вроде как пронесло, будем осторожно надеяться, что пронесёт и впредь». Читайте подробнее: «Вроде как пронесло»: о распространении коронавируса в РФ

11:42 24.05.2020 Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в своём телеграм-канале прокомментировал разоблачительную информацию о фейках, опубликованнуюГенпрокуратурой РФ по итогам мониторинга различных ресурсов интернета: «Первый блок: где сообщается: «Коронавирус является спецоперацией. После вируса обязательно создадут вакцину, одновременно с которой будет проводиться чипирование. А это, во-первых, тотальный контроль над человечеством, а во-вторых, поэтапное сокращение населения планеты. Коронавирус введен для запугивания людей, чтобы загнать их под вакцинацию». Об этом: Весь этот бред: кто «облучает» жителей Подмосковья «гомосексуализмом»?

18:21 24.05.2020 Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты станут первой в мире страной, где будет разработана вакцина против коронавирусной инфекции. Подробности в материале: США первыми разработают вакцину от COVID-19 — советник Трампа

07:17 25.05.2020 Больничная палата для зараженных коронавирусом. (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

08:42 25.05.2020 Как сообщает турецкая редакция CNN, Ассоциация адвокатов Анкары подала иск против правительства КНР в связи с пандемией коронавируса. Иск подан относительно «лишения прибыли» в крупных размерах торговых предприятий, закрывшихся на карантин из-за эпидемии коронавируса. Читайте также: Турецкие адвокаты обвинили Китай в распространении коронавируса

10:05 25.05.2020 Заседания комиссий Московской городской думы (МГД) даже очно будут проходить в особом режиме. Об этом 25 мая на заседании комиссии по экономической и социальной политике законодательного собрания столицы заявила её председатель Людмила Гусева («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM. В самом начале мероприятия Гусева призвала депутатов соблюдать меры самоизоляции. Произошло это после того, как переболевший COVID-19 депутат МГД Михаил Тимонов («Справедливая Россия») попытался поздороваться с коллегами рукопожатием. «Какие руки, куда протягиваем? Я понимаю, что коллега Тимонов переболел», — возмутилась председатель комиссии. Читайте также: «Куда протягиваем?» — в Мосгордуме одёрнули переболевшего COVID-19 депутата

11:05 25.05.2020 В России «реальное число» заражённых коронавирусной инфекцией значительно меньше, чем это следует из статистических данных. Об этом 23 мая написал руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников в личном Telegram-канале. «Я сам ежедневно озвучиваю цифры — «всего в России на сегодняшний день 335 тыс. инфицированных». Но это не так! Болезнь протекает обычно 7—14 дней. Значит инфицированных на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», — говорится в сообщении. Читайте также: Мясников: в РФ «реальное число» зараженных коронавирусом значительно меньше

11:30 25.05.2020 Переболевший COVID-19 депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия») дважды становился донором плазмы, которая позволяет излечить пациентов с коронавирусом. Об этом он 25 мая лично заявил на на заседании комиссии по экономической и социальной политике законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Началось с того, что Тимонов, чтобы удобнее было задать вопрос, спустил маску на подбородок. Председатель комиссии Людмила Гусева («Единая Россия») обратила на этот внимание, попросив надеть маску так, чтобы она покрывала лицо до носа. Об этом: Депутат Мосгордумы сдал плазму крови для больных COVID-19

12:31 25.05.2020 Больница им. Боткина в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

13:31 25.05.2020 Из охватившей мир эпидемии коронавируса необходимо сделать несколько важных уроков, чтобы в будущем не проиграть схватку с информационным SARS-CoV-2 или какой-то другой заразой. Если не начать обучение правилам информационной гигиены, в дальнейшем ситуация может привести к непредсказуемым последствиям для здоровья, уверен председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. В интервью ИА REGNUM он пояснил, почему информационный вирус страшнее, чем любое заболевание, какую новую волну фейков о коронавирусе запустили мошенники, почему важно пересмотреть вопросы школьного обучения и разработать новый национальный проект. Читайте также: Страшнее, чем COVID-19: чем ответим мошенникам?

14:21 25.05.2020 Беременные женщины с коронавирусом производят на свет здоровых детей, заражение новорожденного возможно только после родов. Об этом заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФЛейла Адамянв эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Читайте также: Эксперт: коронавирус не передаётся от матери ребенку при беременности

14:25 25.05.2020 Дети рождаются без коронавируса, даже если мать была заражена этой инфекцией. Об этом 25 мая сообщила главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Беременных щадит коронавирусная инфекция. Мать как бы охраняет ребёнка. Если у матери есть коронавирус, то ребёнок рождается здоровым. А если у новорождённых и появляется диагноз, то только после контакта», — сказала Адамян. Об этом: Главный акушер-гинеколог России: коронавирус щадит беременных

14:27 25.05.2020 В России у 2561 беременных женщин выявлен коронавирус. Об этом 25 мая сообщила главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «В нашей стране 2561 беременная с коронавирусной инфекции. В Москве, это колоссальные цифры, у 816 беременных в Москве имеется коронавирусная инфекция. Смертность среди них практически никакой. Да коронавирусная инфекция страшная, но не страшнее других инфекций. И на беременную, на плод влияет минимально», — сказала Адамян. Подробности в материале: В России свыше 2,5 тысяч беременных заразились коронавирусом

15:11 25.05.2020 Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до $9 млн. Согласно постановлению, подписанному председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, эти средства будут направлены на реализацию мер по оказанию помощи странам по предотвращению смертности матерей, новорожденных и детей.

15:24 25.05.2020 Ключевым индикатором возможности выхода из режима самоизоляции является наличие резервов в системе здравоохранения. Об этом 1 мая заявил иммунолог, аллерголог Владимир Болибок на телеканале «Россия 24». «Выход на плато означает, что у нас заболеваемость вышла на самый пик. То есть сейчас заражается, заболевает самое большое количество людей, которое попадает в контакт и вирус передаётся от человека к человеку всё дальше и дальше», — заявил Болибок.

15:31 25.05.2020 Глава сельскохозяйственного ведомства Нидерландов Карола Схаутен в своем письме к парламенту страны сообщила о втором возможном случае передаче коронавируса от норки к человеку. «Совсем недавно стал известен второй случай, когда на зараженных норковых фермах SARS-CoV-2 (CoV-2) перешел от норки к человеку», — приводит письмо министра РИА Новости. Также она отметила, что данный случай был похож на предыдущий и указала, что выводы о передаче коронавируса от норки к человеку были сделаны на основании «большого сходства генетического кода вирусов» у тех и у других.

15:33 25.05.2020 Успешную медицинскую операцию по пересадке легких пациентке с коронавирусом выполнили специалисты Венского медицинского университета, пишет газета Krone. Операцию провели 18 мая 45-летней жительнице Каринтии. Пациентка испытывала острую легочную недостаточность, и в течение недели была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Руководитель клиники хирургии Вальтер Клепетко отметил, что женщина чувствует себя хорошо. «Она медленно приходит в себя. Органы функционируют хорошо, мы все довольны», — сказал врач. Напомним, 21 мая китайские врачи поделились опытом трансплантации легких пациентам с коронавирусом. В семинаре приняли участие специалисты из Университета Дьюка, медики из Кливленда, а также итальянские врачи из Милана.

16:15 25.05.2020 Толком неразработанная прививка от коронавируса может стать обязательной для школьников и студентов, если Госдума примет закон, делающий прививки обязательными для детей, отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР). «Сырой и недоделанный законопроект про единый федеральный реестр граждан моментально проскочил сквозь Госдуму, так что, к сожалению, закон, делающий прививки обязательными для школьников и студентов, может быть принят в любой момент. И в число этих прививок вполне может попасть вакцина от коронавируса, которую пока ещё толком не разработали, но уже готовы массово применять», — отметил Лебедев в Facebook.

17:49 25.05.2020 До появления вакцины от коронавируса Монголия не планирует открывать государственную границу, — об этом 25 мая заявил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. «Наша страна находится в зоне риска. Скоро у нас будут выборы в парламент, для организации выборов Государственная чрезвычайная комиссия должна тесно работать с Центральной избирательной комиссией с целью защиты здоровья избирателей. Надо активизировать меры по предупреждению распространения коронавируса и продолжать масочный режим.

17:51 25.05.2020 Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом тему пандемии коронавируса и консолидации усилий всех стран для борьбы с инфекцией, передает «Туркменистан сегодня». Туркменский лидер подтвердил приверженность Туркмении к общепланетарной борьбе, подчеркнув при этом чрезвычайную важность активного международного сотрудничества в медицинской сфере для эффективного противодействия этой угрозе.

19:20 25.05.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от COVID-19. Об этом сообщил на брифинге 25 мая генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, данное решение принято с целью оценки эффективности данным препаратов при лечении заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией.

21:13 25.05.2020 За сутки в Бангладеш зарегистрировано 1975 случая коронавируса, сообщили 25 мая в минздраве страны. Такого большого числа заражённых за сутки ещё не было в этой центральноазиатской стране. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Бангладеш достигло 35 585. За эти же сутки, 24 мая, в стране скончался 21 человек с диагнозом COVID-19. Общее количество летальных исходов среди таких пациентов в Бангладеш достигло 501.

21:16 25.05.2020 «Достаточно сложно строить, если нет кирпичей…», «слишком много экспертных мнений, но мало толку…», «нужна новая система сбора данных…», «мы не знаем, как выглядит здоровье наших граждан…», «слишком много замкнутых кругов…», «достоверных данных нет, так как много бессимптомных…» — это мысли экспертов, которые провели онлайн-собрание 25 мая 2020 г. в Москве. Читайте также: Ученые не готовы сделать прогноз развития пандемии COVID-19

21:52 25.05.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опасается, что в странах Африки большое число случаев COVID-19 остается не диагностированным, 25 мая сообщает пресс-центр ВОЗ. По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, на Африку приходится всего 1,5% от общего числа выявленных случаев COVID-19 в мире и всего 0,1% случаев смерти от заболевания. Региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти сообщила, что многие страны Африки приняли жесткие карантинные меры по обузданию эпидемии, и это принесло плоды. Однако в Африке проживает 1,2 млрд человек, и многие районы не только не охвачены тестированием на коронавирус, они не имеют вообще никакого доступа к медицинской помощи.

10:14 26.05.2020 Выздоровевшие люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, могут и не иметь достаточного количества антител для защиты иммунитета в дальнейшем, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова РИА Новости.

11:42 26.05.2020 Пандемия коронавируса, к сожалению, породила не только фейки о COVID-19, но и вполне рабочие схемы фишинга — наиболее развитой формы мошенничества в интернете. Как защитить себя от кражи конфиденциальной информации и финансов, корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель комитета по IT Московского отделения «Деловой России», разработчик облачных решений Никита Северинов. Читайте подробнее: Коронафишинговая уловка: как не попасться в сети мошенников?

12:13 26.05.2020 Томский губернатор Сергей Жвачкин привёл данные, что 71,3% всех выявленных заражённых коронавирусом в регионе не имеют симптомов заболевания. Читайте также: В Томской области увеличат число тестов на коронавирус

15:16 26.05.2020 Полевой госпиталь для зараженных коронавирусом в Гётеборге (Швеция). (сс) Helén Sjöland

17:53 26.05.2020 Петербургские врачи допускают возможность повторного заражения уже переболевших коронавирусной инфекций пациентов. Об этом 26 мая заявил академик Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Петербурге заявили о возможности повторно заразиться коронавирусом

18:37 26.05.2020 Закрытый на карантин парк в Севастополе. Фото: sev.gov.ru

11:14 27.05.2020 Уровень летальности среди больных COVID-19 в Москве составляет 1%. Об этом 27 мая заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на первом дистанционном заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом около 70% погибших являются людьми старше 65 лет. Также, это в основном поздние обращение и лица у которых была соматическая патология, отметила Андреева. Читайте подробнее: Летальность от коронавируса в Москве составила 1%

12:07 27.05.2020 Пешие прогулки детей и пожилых людей в Москве могут быть разрешены в обозримом будущем. Об этом 27 мая заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Глава столичного Роспотребнадзора указала, что подобные меры могут быть приняты в случае, темпы прироста новых случаев коронавируса сохраняться на текущем уровне. Читайте подробнее: Роспотребназдор не исключил возобновления прогулок в Москве

15:34 27.05.2020 Медицинский работник в Нигере во время пандемии. (сс) Anna. psiaki

19:29 27.05.2020 Родственники скончавшихся от COVID-19 людей не понимают, как коронавирус, передающийся воздушно-капельным путём, может передаваться от покойника. Об этом заявил организатор и председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев. «Минздрав отнёс коронавирус ко второй категории опасных заболеваний — это второй уровень после чумы. Если официально признано, что распространение происходит воздушно-капельным путём, то как мёртвый человек может этот коронавирус исторгать?» — сказал Авдеев. Подробности в материале: Эксперт: у народа копится кухонная ненависть от пандемии и самоизоляции

20:59 27.05.2020 Москвичи на улице в масках. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

22:52 27.05.2020 Лаборатория по исследованию анализов на COVID-19. (сс) Dean Calma. IAEA

07:57 28.05.2020 Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале высказался о динамикеэпидемиологических процессов и рассказал, почему необходимы карантинные мероприятия, если коронавирус способен сам по себе сойти на нет: «В незащищенную популяцию пришёл вирус и стал быстро распространяться, охватывая все больше и больше людей. Но тут полностью применимы законы механики — помните про коробку передач в машине: «Выигрывая в скорости, проигрываешь в силе!». Читайте подробнее: Доктор Мясников: «Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился»

08:21 28.05.2020 Вторая партия, включающая 150 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), будет отправлена в Россию до конца мая, сообщили журналистам в Госдепартаменте США. «Аппаратов ИВЛ будут сделаны производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позже в этом месяце», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. Аппараты производит компания Vyaire Medical (США). Всего в рамках достигнутой договорённости в Россию поступит 200 аппаратов, 50 из них были доставлены 21 мая. Получателем оборудования выступает Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова в Москве.

08:24 28.05.2020 Около 100 пациентов, включая посещенных больных на дому, приняла врач-педиатр из Тындинской районной больницы до получения ею положительного результат теста на коронавирус. Об этом 28 мая рассказала мэр Тынды (Амурская область) Марина Михайлова. «Сейчас врач-педиатр из Тындинской районной больницы проходит амбулаторное лечение, коронавирус у нее подтвердился. До этого она вела прием и ходила на дом, в результате около 100 контактных», — заявила градоначальник. Также она рассказала, что сообщила о данном случае на совещаниях правительства области и уточнила, что ею выдвинуто предложение, чтобы врачи до получения ими результатов анализов не работали с другими людьми, что нужно «найти им какую-нибудь бумажную работу»

09:48 28.05.2020 Массовую проверку на коронавирусную инфекцию людей, которые в наибольшей степени подвергнуты опасности заражения — контактирующих с большим числом других людей, проведут власти Таиланда. Об этом 28 мая рассказал на пресс-брифинге в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией страны Тхависин Висануйотхин. «Мы проведем сплошную проверку на коронавирус среди медицинских работников, заключенных пенитенциарных учреждений и работников служб и предприятий, по работе контактирующих с большим количеством людей каждый день», — заявил пресс-секретарь.

10:11 28.05.2020 В России с начала пандемии коронавирусной инфекции проведено свыше 9,7 млн тестов на наличие SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в пресс-службе Роспотребнадзора. Читайте также: Арендодатели, пользуясь кризисом пытаются удержать залоги квартирантов

10:19 28.05.2020 Смертность в Бурятии во время пандемии коронавируса оказалась на 10% ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. По её словам, снизилось также количество смертей от внебольничной пневмонии. Читайте также: В период пандемии смертность в Бурятии снизилась на 10%

11:22 28.05.2020 Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 28 мая, заявил, что разочарован поведением парламентской оппозиции во время двухмесячного режима карантина в стране. В эфире радиостанции Žinių radijas сегодня, 28 мая, он заявил, что надеялся на поддержку в такой критический момент. «Действительно, объявляя карантин, когда мы столкнулись с такой ситуацией впервые в новейшей истории, когда действительно приходилось принимать решения, эти решения были очень тяжелыми», — говорил Сквернялис. Читайте также: «Выползли храбрые кролики» — премьер Литвы о требованиях отменить карантин

14:20 28.05.2020 Высокие показатели смертности от коронавируса в Швеции и тысячи летальных случаев в результате заболевания COVID-19 приведут к политическим переменам в стране. И хотя все партии, как поддерживающие правительство, так и находящиеся по отношении к нему в оппозиции, в основном согласились со стратегией шведских властей по борьбе с коронавирусом, политики постепенно начинают искать выход, чтобы более не ассоциироваться с действиями правительства, контролируемого социал-демократами. Об этом 27 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Поскольку было достигнуто довольно широкое политическое согласие о том, что шведская линия борьбы с вирусом является правильной, ни одна из парламентских партий в настоящее время не подвергает ее серьезному сомнению, по крайней мере, пока. Однако теперь партии, поддержавшие социал-демократов, начинают понимать, что они могут столкнуться с неприятными политическими и электоральными последствиями.

14:22 28.05.2020 Пресненский райсуд Москвы не принял иск к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает 28 мая Mash. Истцом выступил, по данным издания, адвокат из Казани. Он требовал от московского представительства всемирной организации 100 млн рублей из-за того, что о пандемии коронавируса не было объявлено своевременно. Как следствие, не произошло бы тех масштабных человеческих потерь, а также не возникли бы предпосылки для введения условий обязательного ответственного поведения. Однако в суде иск не приняли, отмечается в информации.

14:28 28.05.2020 Больничная палата, оснащенная аппаратами ИВЛ. samregion.ru

14:28 28.05.2020 Средства нового «антикоронавирусного» фонда ЕС будут предоставляться странам-членам Евросоюза без каких-либо особенных условий, заявил в четверг, 28 мая, комиссар по экономике Паоло Джентилони, представляющий в Еврокомиссии Италию. Страны-члены ЕС сами берут на себя ответственность за то, чтобы использование этих средств действительно способствовало экономическому росту, отметил Джентилони. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что общий объем нового фонда составит 750 млрд евро. Италия, по данным местных СМИ, сможет получить чуть более 170 млрд евро, из которых 90 млрд евро — кредитных средств.

14:33 28.05.2020 Траты на медицинские маски, перчатки и антисептики будут компенсировать депутатам думы Томской области. Читайте подробнее: Томским депутатам компенсируют траты на маски, перчатки и антисептики

15:12 28.05.2020 Очередное научное исследование показало, что большой процент случаев заражения коронавирусом, около 40%, протекает бессимптомно. Такая реакция организма типична в основном для женщин и молодежи. Подробности в материале: В Китае выяснили, у кого заражение коронавирусом проходит бессимптомно

15:34 28.05.2020 Люди в масках. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

15:49 28.05.2020 Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович озабочена недоверием населения РФ к будущей вакцине от коронавиурса. Об этом она сообщила 28 мая на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Вуйнович отметила, что у российского представительства ВОЗ создана собственная страница в социальной сети «Вконтакте». И она ежедневно заходит туда читать комментарии населения. «Я каждый день расстроена, когда там читаю, что вакцина будет вредить людям. А ведь вакцина — главная мера воздействия, которая позволила увеличить продолжительность жизни, снизить инвалидность», — сказала представитель ВОЗ. Подробности в материале: Представитель ВОЗ в России озабочена недоверием населения к вакцине

16:16 28.05.2020 Восемь различных видов вакцин от коронавируса предложила Россия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 28 мая заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Вуйнович отметила, что на данный момент в мире разрабатываются 124 потенциальные вакцины от коронавируса, о которых уведомили ВОЗ. Из них 10 проходят клинические испытания, а остальные находятся на доклинической стадии. Россия наряду с другими странами участвует в этом процессе. Об этом: Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

16:48 28.05.2020 Ограничения в Москве, вероятнее всего, не будут полностью сняты вплоть до появления вакцины от этой инфекции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости. Также мэр города отметил, что разрешённые с 1 июня 2020 года прогулки по городу включают в себя в том числе и занятия спортом. Об этом: Ограничения в Москве продлятся вплоть до появления вакцины от коронавируса

17:10 28.05.2020 В Москве разработана детальная классификация причин смертности среди пациентов, больных COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса в Москве. В сообщении отмечается, что во всех без исключения случаях смертей с подозрением на COVID-19 в столице проводится патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом. Читайте также: В Москве систематизировали влияние коронавируса на органы

17:42 28.05.2020 Вакцина. Фото: defense.gov

17:56 28.05.2020 Число погибших из-за коронавируса в Москве в апреле 2020 года может быть скорректировано в сторону увеличения. Такие данные приведены на сайте департамента здравоохранения Москвы. Подобные корректировки связаны с тем, что Министерство здравоохранения России выпустило новую методику по определению основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19. Данные меры должны усовершенствовать учёт случаев, где COVID-19 стал основной причиной смерти, и тех, где он с высокой долей вероятности стал катализатором и привёл к обострению другого основного заболевания. Читайте подробнее: В Москве пересчитали число погибших от COVID-19

19:03 28.05.2020 Измерение температуры тела. Фото: mna.gpwb.gov.tw

07:26 29.05.2020 В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая не выявлено ни одного нового случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 29 мая агентство Синьхуа. Читайте также: В проблемной провинции Китая не выявлено новых случаев COVID-19

08:43 29.05.2020 Как и очень многое в политической жизни США, кризис с пандемией оказался крайне политизирован, и найти золотую середину оказывается очень непросто. Читайте также: Коронавирусом США заразились скорее от ЕС, чем от КНР — National Interest