14:07 17.04.2020

Развитие эпидемии коронавируса в глобальном масштабе и в европейском регионе ВОЗ можно сравнить с огромным ураганом, эпицентр которого смещается из одной точки в другую. Об этом заявил сотрудник координационного штаба по реагированию на пандемию нового коронавируса европейского регионального бюро ВОЗ Олег Стороженко. Так он прокомментировал слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге о том, что оптимистичные сигналы омрачаются сообщениями из Великобритании, Украины, России, Турции и Белоруссии.

[[[quote-1]]]

Подробности в материале: Представитель ВОЗ объяснил, почему там обеспокоены ситуацией в РФ

Не имеющей под собой научных оснований назвал версию об искусственном происхождении нового коронавируса руководитель программы по изучению новых инфекционных заболеваний Медицинской школы при Национальном университете Сингапура Ван Линьфы . Его слова приводит 18 апреля малайзийское издание The Straits Times.

Хирургические маски и маски из хлопковой ткани неэффективны для защиты здоровых людей от коронавируса при кашле заболевших. Результаты исследования опубликованы в Annals of Internal Medicine , сообщает «Медвестник».

Российский фонд прямых инвестиций объявил о присоединении российско-японского инвестиционного фонда (РЯИФ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners) к инвестициям в российско-японскую систему диагностики коронавируса EMG — «Эвотэк-Мирай Геномикс», которая является одной из самых быстрых и точных в мире и позволяет получать результат за 30 минут. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.

Данные о масштабах и вирулентности нового коронавируса были намеренно скрыты Китаем для создания запасов в стране медикаментов и медоборудования. Такие обвинения в адрес КНР были выдвинуты в отчете разведки министерства внутренней безопасности США, сообщает The Associated Press.

Разработка действий по привлечению Китая к ответственности за пандемию ведётся в высших кругах США, пишет 30 апреля The Washington Post.

Кризис COVID-19, уже унесший жизни более 227 тыс. человек и ставший причиной самого глубокого спада мировой экономики со времен Великой депрессии, неизбежно скажется и на геополитике. Хотя контуры того миропорядка, который сформируется по итогам пандемии, еще предстоит определить, очевидным кажется одно: коронавирус едва ли поспособствует нормализации отношений между США и Китаем, которые в скором времени будут характеризоваться все большим отчуждением и враждебностью, пишет Минксин Пей в статье, опубликованной 30 апреля в The Strategist.

Вызванный коронавирусом экономический кризис предоставит разведывательным структурам широкий спектр возможностей для выявления и вербовки новых агентов, прежде всего на Западе. Такой вывод аналитического центра Stratfor опубликован 27 апреля в The National Interest.

«Теневая» группа американских учёных и миллиардеров разрабатывает «Манхэттенский проект» по борьбе с коронавирусом, сообщает 28 апреля издание The Wall Street Journal.

Ситуация с пандемией является для американского президента Дональда Трампа испытанием, глава государства беспокоится о судьбе выборов, пишет 10 мая The Washington Post.

Об этом: The New York Times написала о планах американской разведки ославить Китай

Американские власти намерены публично вывести на чистую воду Китай по ситуации с коронавирусом, пишет 11 мая The New York Times. Антикитайское заявление намерены обнародовать американское министерство внутренней безопасности и ФБР.

Конечно, сообщение Financial Times (FT) о превышении реальной смертности от COVID-19 в России — это откровенная ложь, которой FT давно увлекается, зная, что ее невозможно привлечь к ответственности, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов , комментируя сообщение газеты.

20:50 13.05.2020

Публикации о занижении Россией данных о смертности от COVID-19 в Financial Times и The New York Times — это попытка «переключить внимание с внутренних неурядиц на очередной сенсационный антироссийский фейк», сообщили 13 мая в МИД РФ.

Читайте также: МИД РФ прокомментировал антироссийский фейк о смертности от COVID-19