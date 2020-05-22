Лансинг, США, , 11:49 — REGNUM В случае второй волны пандемии коронавирусной инфекции в США президент страны Дональд Трамп не позволит будущим вспышкам инфекции снова ударить по экономики. Об этом глава Белого дома заявил накануне, 21 мая, в ходе посещения завода автомобилестроительной компании Ford в штате Мичиган. Об этом сообщает телеканал KTVU.

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Американский лидер отметил, что вторая волна заболевания может произойти с очень большой долей вероятности. При этом Трамп подчеркнул, что не собирается вводить жёсткие ограничения и закрывать страну.

«Это стандартная процедура. И мы собираемся потушить огонь. Мы не собираемся закрывать страну», — заявил глава государства, так как уверен, что страна способна сдержать новые вспышки COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд заявил, что новая вспышка распространения коронавирусной инфекции возможна на территории США нынешней осенью или зимой. По его словам, это может способствовать введению в стране ещё одного режима самоизоляции.

Добавим, что, по данным Университа Джонса Хопкинса на 21 мая, общее число заражённых коронавирусом в США превысило 1,551 млн человек. При этом свыше 23 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией были выявлены за последние сутки. Общее число жертв COVID-19 достигло 93,4 тыс. человек, свыше 294 тысяч пациентов вылечились.

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