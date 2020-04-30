Кострома, , 14:46 — REGNUM В Костромской области количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 200. По данным оперативного штаба на 29 апреля, среди инфицированных есть 17 медработников и 22 несовершеннолетних. В перечне районов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией появляются новые лидеры. О новом вирусе, методах борьбы с ним и вариантах развития эпидемии в интервью ИА REGNUM рассказала заместитель главного врача по медицинской части, врач-инфекционист костромского Центра инфекционных заболеваний Кира Дякина.

Кира Дякина

ИА REGNUM: Чем коронавирус отличается от других респираторных инфекций, в чем его опасность?

Коронавирус — это такая же респираторная инфекция. В первую очередь он опасен осложнениями — развитием пневмонии, острой дыхательной недостаточности, септического шока. Обычные сезонные ОРВИ, с которыми мы сталкиваемся каждый год, как правило, проходят в достаточно легкой или средне-тяжелой форме у пациентов из группы риска. В этом случае мы чаще всего не сталкиваемся с летальными исходами.

ИА REGNUM: Чем вызваны такие меры борьбы с ним, если, по официальной статистике, в России смертность составляет менее 1% от числа заболевших?

Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путем. Люди постоянно находятся в контакте — мы не в лесу живем, поэтому распространяться инфекция может быстро — от человека к человеку. Человек среднего или молодого возраста может переболеть вообще бессимптомно, но будет являться источником инфекции и угрозой для группы риска — возрастных граждан, людей с хроническими заболеваниями, онкобольных. Поэтому такие меры и принимаются. То, что работа системы здравоохранения нацелена на укрупнение штата врачей, на обеспеченность средствами защиты, на увеличение мест для приёма больных, — это логично. Готовиться нужно к худшему варианту.

ИА REGNUM: Насколько изучен SARS-CoV-2?

На генетическом уровне вирус практически расшифрован. Единственное, неизвестно еще до конца, за счет какого вида животных произошла мутация. Получилось, что штамм коронавируса летучих мышей соединился со штаммом коронавируса пока не известного животного. По поводу последствий мы пока на стадии изучения. Чтобы понять, как будет вести себя организм человека после выздоровления, нужно время — от 3 до 6 месяцев. Требуется наблюдение за пациентами. А у нас сейчас после первого выздоровевшего не прошло и трех месяцев. В любом случае все зависит от того, как и с какой степенью тяжести протекала инфекция. Если течение тяжелое, то вероятность возникновения хронических болезней легких после этого высокая. Этих пациентов придется длительное время наблюдать у пульмонологов, терапевтов, кардиологов.

Диагностика пневмонии

ИА REGNUM: В чем разница между заражённым SARS-CoV-2 и больным COVID-19?

Аббревиатура COVID-19 — это название самой инфекции, диагноз. А вызывает ее возбудитель SARS-CoV-2. В целом любая инфекция может быть и с клиническими, и без клинических проявлений, протекать типично и атипично. Так же и здесь: у 80% пациентов идет легкое течение, из них порядка 30−40% — вообще бессимптомные. То есть человек является носителем вируса, источником инфекции, но не является больным. Но мы все равно поставим ему COVID-19, если протестируем.

ИА REGNUM: Почему в больницы госпитализируют не всех?

Нет смысла госпитализировать пациентов с легкими формами. Их лечение заключается просто в приеме таблетированных препаратов. Однако, если это легкая форма пациентов из группы риска старше 65 лет или легкая форма пациента с букетом хронических заболеваний, — их все равно госпитализируют, потому что грань между легкой и средней тяжестью очень тонка. Все может поменяться за считаные часы.

ИА REGNUM: Насколько безопасно для общества лечение больных COVID-19 на дому? Как осуществляется лечение таких больных в отсутствии постоянного врачебного присмотра?

Дома пациенты все равно находятся под наблюдением медиков. Если это дистанционное наблюдение, то медработники связываются каждый день с человеком, но в основной массе таких пациентов осматривают на дому. В любом случае при ухудшении состояния пациент может обратиться за помощью. Если ваш сосед с COVID-19 не выходит на улицу и лестничную площадку и изолирован в своей квартире, то он не является опасным.

ИА REGNUM: А если выходит?

Это уже нарушение. Когда пациента оставляют лечиться дома, его предупреждают об уголовной ответственности и о том, что нарушение мер безопасности может привести к массовому заражению.

ИА REGNUM: У нас были такие инциденты?

Нет, такого у нас не было. Соседи больных о нарушении режима нам тоже пока не сообщали.

ИА REGNUM: Какие специалисты в Костромской области лечат больных коронавирусом и достаточно ли их?

Это врачи-терапевты, пульмонологи, реаниматологи и инфекционисты. Инфекционисты являются и участниками процесса, и консультантами. На сегодняшний день проблем с формированием бригад для лечения больных COVID-19 нет. Конечно, создана группа резерва врачей на случай, если основной состав не сможет выполнять работу или если будет рост заболеваемости.

ИА REGNUM: Сколько врачей в резерве?

В пределах сотни. Больше врачей такого профиля в Костромской области и не наберется. Но повторюсь, это резерв без учета среднего медперсонала.

ИА REGNUM: Привлекаются ли к процессу специалисты из других областей, студенты?

Такой необходимости пока нет. Мы справляемся своими силами. Врачей из других регионов мы регулярно привлекаем для консультаций. Сами понимаете, в Москве очаг больше, за счет количества пациентов у них накоплен серьезный опыт. Наши специалисты, работающие в красной зоне, регулярно получают телемедицинские консультации.

ИА REGNUM: Расскажите подробнее о подготовке врачей для работы с коронавирусными больными.

У нас существует непрерывное медицинское образование, и специалисты, которые работают с коронавирусной инфекцией, проходят обучение на этом портале. Минздрав разработал несколько учебных модулей. Есть 36-часовая программа, где рассказываются все основные методы диагностики, лечения, профилактики. Плюс сейчас во всех медучреждениях установлены точки для проведения телемедицинских консультаций. Если у коллег есть вопросы, они связываются и консультируются со специалистами федерального уровня. Как правило, это Москва и Санкт-Петербург.

ИА REGNUM: Как эпидемия коронавируса развивается в Костромской области? Есть ли принципиальные различия в сравнении с другими регионами, например Ярославлем, Ивановской областью?

Если сравнивать с соседними регионами, то у нас практически идентичная ситуация. Конечно, В Костромской области меньше заболевших, чем, к примеру, в Ярославской и Ивановской областях, но и численность населения у нас не такая. В Иваново ситуация развивается стремительнее, чем у нас, — возможно, за счет того, что большее количество людей работают вахтовым методом.

ИА REGNUM: Какие вообще существуют основные этапы развития эпидемии и на какой стадии сейчас Костромская область?

Первый этап — появление инфекции, так называемого «нулевого пациента», вторая фаза — рост числа зараженных, затем следует выход на плато — стабилизация эпидемии. Это период, когда достигается пик и количество новых случаев заболеваемости сегодня не превышает количество новых случаев вчера. После стабилизации мы приходим к четвертой фазе — это снижение количества заболевших до нулевого уровня. Костромская область, как и Россия в целом, находится во второй фазе эпидемии. Количество заболевших растет. Основные лидеры у нас сейчас — Кострома и Шарьинский район.

ИА REGNUM: Если по Костроме ситуация понятна, то за счет чего Шарьинский район вышел в лидеры?

Возможно, за счет активных потоков, недооценки ситуации со стороны самого населения и неполного соблюдения мер. Большую роль играет плотность населения. Возьмем еще такой момент — у нас точки медицинской концентрации — Шарья, Кострома, Галич. Там тестируют больше, чем в других районах, — этот момент тоже имеет место.

ИА REGNUM: Какие варианты развития эпидемии существуют в Костромской области?

Точных прогнозов вам никто не даст. В эпидемическом процессе участвует слишком много факторов — поведение населения, административного ресурса, соблюдение режима со стороны предприятий и торговых центров. Но главным образом все зависит от социальной позиции людей. Как пройдут майские праздники? Это большой вопрос.

По позитивному сценарию, если на всех этапах все будет соблюдаться, в ближайшие месяц-полтора мы выйдем на плато, достигнем пика, а в июне-июле пойдет снижение. Если взять КНР, то они вышли на снижение за 2−3 месяца в первую очередь за счет санитарных мер.

Ещё надо учитывать, что у респираторных инфекций есть сезонные моменты. Даже если взять вирус гриппа, мы всегда говорим о том, что в летние месяцы идет снижение заболеваемости, возможно, и здесь все пойдет по такому сценарию. Летом ТЦ и другие места скопления людей становятся менее посещаемыми, не работают школы и детсады. Об этом тоже не нужно забывать. По негативному сценарию, на плато мы не выйдем в ближайшие 3−4 месяца.

Кострома на самоизоляции Наталья Диева © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Насколько вероятно, что ситуация будет развиваться по негативному сценарию?

Позитивный сценарий, на мой взгляд, «перевешивает» негативный с вероятностью 70%.

ИА REGNUM: Когда стоит ждать полного окончания эпидемии и будут ли новые волны?

В любом случае полностью инфекцию мы не истребим, пока не появится вакцина и не будет новых методов лечения. По крайней мере, мы знаем, что осенью появятся первые вакцины и препараты. Скорее всего, коронавирус от нас не уйдет. Возможно, инфекция войдет в нашу жизнь и будет такой же сезонной, как, например, грипп. А у респираторных инфекций пики традиционны в весенние и осенне-зимние периоды.

ИА REGNUM: В обществе очень много споров по части охранных мер, предпринимаемых властями. Например, действительно ли необходима самоизоляция?

Самоизоляция дает возможность сдержать темпы развития и снизить нагрузку на здравоохранение. Это время важно для того, чтобы мобилизовать систему на разработку и поиск новых методов лечения и профилактики. Полная изоляция групп риска, особенно наших пожилых граждан, снижает количество летальных исходов.

ИА REGNUM: Где грань между необходимостью спасать человеческие жизни и необходимостью спасать экономику и доходы населения?

Я вам скажу одно — если нация не будет здорова и не будет человеческой жизни, экономика не будет иметь никакого смысла. Поэтому в первую очередь мы должны заботиться об этом.

ИА REGNUM: В Костромской области ограничили посещение кладбищ, но открыли парикмахерские. Где риск заразиться все-таки больше?

Контролировать парикмахерские и соблюдение в них мер проще. Там есть персонал. Кладбище — это улица, там риск заразиться меньше. Однако кто будет контролировать поведение людей там? Для этого нужны дополнительные ресурсы. Отказаться от посещения кладбищ можно, это не первостепенно. Понятно, что психологически это сложно принять, но мы сейчас в первую очередь говорим о живых людях.

Костромские власти ограничили въезд иногородних на территорию региона с 30 апреля

ИА REGNUM: Какие советы Вы могли бы дать костромичам?

Основное — по мере возможности быть дома, соблюдать дистанцию в общественных местах. При симптомах вызывать врача на дом. Сохранять спокойствие. Страх и паника — первая реакция организма на что-то новое и неизученное. Однако мы имеем дело с инфекцией не первый день. Паника ничего не изменит, но может ухудшить ситуацию в плане обострений заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы и осложнить течение хронических заболеваний.