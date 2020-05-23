Москва, , 21:33 — REGNUM В России «реальное число» зараженных коронавирусной инфекцией значительно меньше, чем это следует из статистических данных. Об этом 23 мая написал руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников в личном Telegram-канале.

«Я сам ежедневно озвучиваю цифра — «всего в России на сегодняшний день 335 тыс. инфицированных». Но это не так! Болезнь протекает обычно 7—14 дней. Значит инфицированных на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», — говорится в сообщении.

По его данным, за последние две недели в стране было выявлено около 130 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе и те, кто излечился от болезни за неделю, а значит «реально и того меньше». Мясников подчеркнул, что из общего числа выявляемых случаев почти половина приходится на бессимптомное течение болезни, а это значит, по его словам, что «пациентов с симптомами на данный момент — около 70 тыс», из них только у 10% (порядка 7 тыс. человек) наблюдается тяжелое течение болезни.

«Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны! Кто-то перенёс на ногах, кто-то выписался из больниц, но — здоровы», — отметил Мясников.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 9434 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 139 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8111 человек. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 335 882 случая коронавируса, 3388 летальных исходов, излечились 107 936 человек.

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