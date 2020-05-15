Владикавказ, , 21:47 — REGNUM Против инициатора протестов в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева возбуждено уже третье уголовное дело. Об этом сообщил журналистам адвокат Чальдиева Батраз Кульчиев.

Адвокат рассказал, что дело возбуждено по части 2 статьи 280 УК России («Экстремизм»). Основанием стал пост Чальдиева в социальной сети Instagram с призывом к жителям Северной Осетии выйти на площадь 20 апреля.

Кроме того, Росфинмониторинг уже внес Чельдиева в список экстремистов.

Напомним, что 20 апреля на площади Штыб во Владикавказе произошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции. Собравшись на площади, участники акции переместились к дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания Чельдиева, который выступал против ограничительных мер. Были задержаны более 100 человек.