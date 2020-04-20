Новосибирск, , 07:20 — REGNUM Нельзя относиться к коронавирусной инфекции как к чему-то простому и лёгкому, считает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новосибирской инфекционной больницы №1 Александр Добровольский.

«Меня удивляет: я иду по улице на работу, потому что я должен идти на работу. А люди едут на дачу в электричке потому, что тёплые выходные! Или я видел, как большие компании молодых людей сидят, пьют пиво. Они воспринимают то, что сделано правительством (режим самоизоляции), как дни отдыха, а не как меру защиты. Это очень обижает! Смех и недооценка ситуации, которая происходит», — приводятся слова Александра Добровольского на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.

Он подчёркивает, что если «люди хотят пощекотать нервы, пусть щекочут сами по себе».

«Выбор каждого — это выбор каждого. Рискуй, когда это представляет опасность только для тебя, а не для окружающих. Нужен адреналин — устрой себе адреналин. Других не надо подвергать опасности!» — отмечает он.