Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM В Ростовской области одна из аптечных сетей на фоне пандемии завысила стоимость хлоргексидина в девять раз, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ФАС.

Специалисты проверили аптечную есть ООО «Социальная аптека № 6» после многочисленных жалоб жителей региона на высокую стоимость антисептика. В частности, хлоргексидин подорожал по пути от производителя до аптеки на 795,84% — с 14,40 рубля до 129 рублей. Выяснилось, что посредниками в реализации препарата на Дону выступили две компании — ООО «Биофарма» и ООО «Компания «Органика», что также стало причиной увеличения стоимости.

По данному факту возбуждено дело по признакам нарушения ч. 4 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции».