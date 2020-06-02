Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Полностью к привычному ритму жизни Санкт-Петербург и другие большие города России смогут вернуться только после создания работающих вакцин или лекарств от COVID-19. Об этом заявил 2 июня заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уличный музыкант Дарья Драй © ИА REGNUM

«Не хочется быть Кассандрой, но думаю, что к нормальной жизни — когда у нас собираются люди на «Зенит-Арене», когда гуляет вся Дворцовая и весь Невский — наверное, [вернемся] только после того, как у нас будет либо достоверное лекарство в руках, либо достоверная вакцина работающая. А более-менее ослабления напряженности ситуации я жду к концу лета», — сказал Семенов.

По его мнению, пик первой волны эпидемии в Петербурге, действительно, пройден, и заболеваемость даже имеет тенденцию к снижению, пусть и «с опозданием».

«В принципе, ситуация не самая плохая», — полагает Семенов. На его взгляд, существуют основания для постепенного смягчения ограничений, однако подходить к этому нужно не как к спринту, а как к марафону.

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Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее их количество с начала пандемии достигло 16 689 случаев Умерли 223 человека. Выздоровели 6008 человек.

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