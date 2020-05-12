Москва, , 14:25 — REGNUM Распространение коронавируса в России стабилизировалось. Об этом 12 мая заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По её словам, в пользу этого говорят данные по динамике распространения коронавируса в Москве, и России в целом. Показатели дают основание полагать, что рост числа новых случаев в РФ стабилизировался.

«Очень осторожно надо смотреть на эпидемиологические данные. Они дают надежду. Мы видим, что шесть дней подряд число стабилизировалось. И кроме одного дня, это было вчера, число случаев снижается, и тенденция роста снижается. Это говорит о том, что мы выходим на стабилизацию», — сказала Вуйнович.

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