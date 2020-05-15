Вашингтон, 15 мая 2020, 09:04 — REGNUM В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 4,4 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 302 тыс. человек, выздоровели — 1,58 млн.
На первом месте по числу выявленных случаев заражения находятся Соединенные Штаты — 1,4 млн. Далее идут Россия (252 тыс.), Великобритания (234 тыс.), Испания (229 тыс.), Италия (223 тыс.) и Бразилия (203 тыс.).
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