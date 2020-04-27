Анастасия Степанова, 27 апреля 2020, 06:27 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса и борьбы с распространяющейся по миру заразой регионы России продолжают оперативно закупать аппараты искусственной вентиляции лёгких. В Дагестане крупную партию этого жизненно важного на сегодня оборудования закупают у индивидуального предпринимателя, который только два месяца назад стал заниматься продажами медтехники. Свыше 40 аппаратов, которые приобретут у ИП Иванова из Подмосковья — иностранного производства, но в России есть официальные дистрибьюторы производителей и, возможно, они могли бы предложить цену ниже чем перепродавец-новичок? ИА REGNUM проанализировало четыре тендера минздрава Дагестана на сумму более чем 142 млн рублей.
Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта 2020 года. По данным оперштаба, на утро 26 апреля 2020 года в России проведено 2,8 млн тестов и общее число случаев заболевания составило 80 949, из которых 6 361 за последние сутки. К этому времени 6 767 человек выздоровело и 747 умерло.
В целях оснащения медучреждений в регионы была направлена финансовая помощь из федерального бюджета. Началась оперативная закупка жизненно необходимого оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ. С 1 апреля 2020 года также был упрощён порядок закупок, позволяющий регионам не проводить конкурентные процедуры и закупать в том числе у единственных поставщиков.
На фоне этого регионы начали сотрясать скандалы, связанные с приобретением медицинской техники. Так, в Новгородской области областная больница отказалась от покупки концентратора медицинского кислорода у компании, входящей в дивизион госкорпорации Ростех, после того, как выяснилось, что «цена договора завышена по сравнению с ценой, предлагаемой производителем данного оборудования». А в Костромской области разгорается скандал о поставке во владимирскую больницу из Костромы нерабочих аппаратов ИВЛ, которые рекомендовали к закупке областному департаменту здравоохранения. Речь идёт в целом о 90 аппаратах.
Тем временем минздрав Дагестана закупает партию аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов для нужд республиканской клинической больницы у индивидуального предпринимателя из Подмосковья, основной вид деятельности которого — область права.
О тендерах
Минздрав Дагестана за март-апрель 2020 года провёл пять закупок аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов, по четырём из которых поставщиком выступает малоизвестный частный предприниматель из Московской области Александр Иванов.
13 апреля 2020 года министерство здравоохранения республики, которое с мая 2018 года возглавляет бывший начальник медико-санитарной части УФСБ России по республике Джамалудин Гаджиибрагимов, подписало сразу два контракта с ИП Ивановым. Первый на сумму 54,05 млн рублей был заключён на поставку десяти аппаратов ИВЛ Elisa-600, которые должны поставить до 30 апреля 2020 года в республиканскую клиническую больницу. Стоимость одного аппарата — 5 405 000 рублей. Эту медтехнику производит SCHILLER AG (Швейцария). В России у производителя есть «дочернее» АО «ШИЛЛЕР.РУ», работающее с 1999 года.
Второй тендер с ИП Иванов подписали в тот же день на сумму 28 671 450 рублей — на поставку пяти наркозно-дыхательных аппаратов Akzent для той же больницы по цене 5 734 290 рублей за штуку. Производитель данных аппаратов — немецкая компания Fritz Stephan GMbh. В России продажами данных аппаратов занимается, например, ООО «Тримм медицинские системы», учрежденное в Москве в июне 2016 года. Основной владелец с долей 80% — Александр Матюшин. На сайте компания указана как эксклюзивный поставщик оборудования, а также уточняется, что «на протяжении нескольких недель ГК «ТРИММ» беспрерывно оснащает медицинским оборудованием инфекционные корпуса ГКБ №40 «Коммунарка», обеспечивая оперативную диагностику и эффективное лечение пациентов с COVID-19».
Минздрав Дагестана год назад с данным ООО уже подписывал контракт на поставку оборудования, в том числе аппарата наркозно-дыхательный AKZENT с принадлежностями. Вот только год назад за него просили 4 886 788,33 рубля за единицу, а не 5,734 млн рублей как в вышеуказанном контракте с ИП. Примечательно: в том же контракте фигурировал и аппарат ИВЛ Elisa-600, но так же по цене 4 459 811,75 рубля за штуку, а не 5,4 млн рублей, как в новом контракте.
Третий контракт с ИП был подписан 8 апреля 2020 года на сумму 36 млн рублей. По нему предприниматель должен поставить 20 аппаратов искусственной вентиляции лёгких Respironics V с принадлежностями (Respironics V60) по цене 1,8 млн рублей за штуку. Производитель — «Респироникс Калифорния, Эл-Эл-Си» (США).
Четвёртый контракт заключили 27 марта 2020 года на 24 млн рублей. В нём фигурируют восемь аппаратов ИВЛ ALIA по цене 3 млн рублей за единицу. Производитель всё тот же — компания Fritz Stephan GMbh.
Все контракты оплачиваются из республиканского бюджета и прошли как закупки у единственного поставщика.
Важный нюанс — по условиям контрактов ИП Иванов должен не только поставить продукцию, но и смонтировать сложное медицинское оборудование, ввести его в эксплуатацию и обучить «правилам эксплуатации и инструктажу специалистов заказчика». А вот здесь уже возникает вопрос, каким образом собрался это делать предприниматель Иванов? В выписке из базы налоговой соответствующих лицензий за ИП не закреплено, а заниматься наладкой и монтажом медтехники может лишь компания с необходимой лицензией.
О поставщике
Как индивидуальный предприниматель Александр Иванов оформлен с февраля 2018 года в Московской области (г. Щелково). Основной вид деятельности — работа в области права. Вплоть до 2020 года Иванов не интересовался продажей медицинской техники, а в феврале текущего года в перечень дополнительных видов его деятельности добавились и деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, и деятельность агентов, торгующих техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях.
Помимо ИП, у Иванова в активе ранее были две компании, которые на сегодня ликвидированы — ООО «Резон+» и 50% доли в ООО «Горизонт». Обе вели деятельность в области права. Компанией «Горизонт» Иванов владел совместно с Сергеем Сибилевым. Последний на сегодня оформлен как индивидуальный предприниматель. Среди дополнительных видов его деятельности — розничная торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах, но в гостендерах Сибилев пока не участвовал.