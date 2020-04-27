27 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

В феврале 2020 года юрист из Московской области, работающий как частный предприниматель, внёс в перечень своих занятий оптовую торговлю медоборудованием. Менее чем через два месяца с ним подписали четыре многомиллионных контракта на поставку, монтаж аппаратов ИВЛ в Дагестан. При этом проведены они были как закупка у единственного поставщика.

Анастасия Степанова, , 06:27 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса и борьбы с распространяющейся по миру заразой регионы России продолжают оперативно закупать аппараты искусственной вентиляции лёгких. В Дагестане крупную партию этого жизненно важного на сегодня оборудования закупают у индивидуального предпринимателя, который только два месяца назад стал заниматься продажами медтехники. Свыше 40 аппаратов, которые приобретут у ИП Иванова из Подмосковья — иностранного производства, но в России есть официальные дистрибьюторы производителей и, возможно, они могли бы предложить цену ниже чем перепродавец-новичок? ИА REGNUM проанализировало четыре тендера минздрава Дагестана на сумму более чем 142 млн рублей.

Аппарат ИВЛ Medprofy

В целях оснащения медучреждений в регионы была направлена финансовая помощь из федерального бюджета. Началась оперативная закупка жизненно необходимого оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ. С 1 апреля 2020 года также был упрощён порядок закупок, позволяющий регионам не проводить конкурентные процедуры и закупать в том числе у единственных поставщиков.

На фоне этого регионы начали сотрясать скандалы, связанные с приобретением медицинской техники. Так, в Новгородской области областная больница отказалась от покупки концентратора медицинского кислорода у компании, входящей в дивизион госкорпорации Ростех, после того, как выяснилось, что «цена договора завышена по сравнению с ценой, предлагаемой производителем данного оборудования». А в Костромской области разгорается скандал о поставке во владимирскую больницу из Костромы нерабочих аппаратов ИВЛ, которые рекомендовали к закупке областному департаменту здравоохранения. Речь идёт в целом о 90 аппаратах.

Тем временем минздрав Дагестана закупает партию аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов для нужд республиканской клинической больницы у индивидуального предпринимателя из Подмосковья, основной вид деятельности которого — область права.

О тендерах

Минздрав Дагестана за март-апрель 2020 года провёл пять закупок аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов, по четырём из которых поставщиком выступает малоизвестный частный предприниматель из Московской области Александр Иванов.

13 апреля 2020 года министерство здравоохранения республики, которое с мая 2018 года возглавляет бывший начальник медико-санитарной части УФСБ России по республике Джамалудин Гаджиибрагимов, подписало сразу два контракта с ИП Ивановым. Первый на сумму 54,05 млн рублей был заключён на поставку десяти аппаратов ИВЛ Elisa-600, которые должны поставить до 30 апреля 2020 года в республиканскую клиническую больницу. Стоимость одного аппарата — 5 405 000 рублей. Эту медтехнику производит SCHILLER AG (Швейцария). В России у производителя есть «дочернее» АО «ШИЛЛЕР.РУ», работающее с 1999 года.

Второй тендер с ИП Иванов подписали в тот же день на сумму 28 671 450 рублей — на поставку пяти наркозно-дыхательных аппаратов Akzent для той же больницы по цене 5 734 290 рублей за штуку. Производитель данных аппаратов — немецкая компания Fritz Stephan GMbh. В России продажами данных аппаратов занимается, например, ООО «Тримм медицинские системы», учрежденное в Москве в июне 2016 года. Основной владелец с долей 80% — Александр Матюшин. На сайте компания указана как эксклюзивный поставщик оборудования, а также уточняется, что «на протяжении нескольких недель ГК «ТРИММ» беспрерывно оснащает медицинским оборудованием инфекционные корпуса ГКБ №40 «Коммунарка», обеспечивая оперативную диагностику и эффективное лечение пациентов с COVID-19».

Минздрав Дагестана год назад с данным ООО уже подписывал контракт на поставку оборудования, в том числе аппарата наркозно-дыхательный AKZENT с принадлежностями. Вот только год назад за него просили 4 886 788,33 рубля за единицу, а не 5,734 млн рублей как в вышеуказанном контракте с ИП. Примечательно: в том же контракте фигурировал и аппарат ИВЛ Elisa-600, но так же по цене 4 459 811,75 рубля за штуку, а не 5,4 млн рублей, как в новом контракте.

Третий контракт с ИП был подписан 8 апреля 2020 года на сумму 36 млн рублей. По нему предприниматель должен поставить 20 аппаратов искусственной вентиляции лёгких Respironics V с принадлежностями (Respironics V60) по цене 1,8 млн рублей за штуку. Производитель — «Респироникс Калифорния, Эл-Эл-Си» (США).

Четвёртый контракт заключили 27 марта 2020 года на 24 млн рублей. В нём фигурируют восемь аппаратов ИВЛ ALIA по цене 3 млн рублей за единицу. Производитель всё тот же — компания Fritz Stephan GMbh.

Все контракты оплачиваются из республиканского бюджета и прошли как закупки у единственного поставщика.

Важный нюанс — по условиям контрактов ИП Иванов должен не только поставить продукцию, но и смонтировать сложное медицинское оборудование, ввести его в эксплуатацию и обучить «правилам эксплуатации и инструктажу специалистов заказчика». А вот здесь уже возникает вопрос, каким образом собрался это делать предприниматель Иванов? В выписке из базы налоговой соответствующих лицензий за ИП не закреплено, а заниматься наладкой и монтажом медтехники может лишь компания с необходимой лицензией.

О поставщике

Как индивидуальный предприниматель Александр Иванов оформлен с февраля 2018 года в Московской области (г. Щелково). Основной вид деятельности — работа в области права. Вплоть до 2020 года Иванов не интересовался продажей медицинской техники, а в феврале текущего года в перечень дополнительных видов его деятельности добавились и деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, и деятельность агентов, торгующих техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях.

Помимо ИП, у Иванова в активе ранее были две компании, которые на сегодня ликвидированы — ООО «Резон+» и 50% доли в ООО «Горизонт». Обе вели деятельность в области права. Компанией «Горизонт» Иванов владел совместно с Сергеем Сибилевым. Последний на сегодня оформлен как индивидуальный предприниматель. Среди дополнительных видов его деятельности — розничная торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах, но в гостендерах Сибилев пока не участвовал.