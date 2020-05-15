Москва, , 16:53 — REGNUM Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что клинические исследования препарата «Мефлохин» показывают хорошие результаты у пациентов с COVID-19 средней тяжести. Об этом Скворцова заявила сегодня, 15 мая на пресс-конференции.

Она рассказала, что ФМБА проводит исследование «Мефлохина» в сравнении с другими противовирусными препаратами. Исследования показывают определенные преимущества у больных COVID-19 средней тяжести.

«Не менее чем у 70% идет устойчивое последовательное улучшение состояния. Самое интересное, что к концу первой недели (с пятых по седьмые сутки) до 60% пациентов уже не показывают на пробе наличие РНК-вируса», — отметила Скворцова.